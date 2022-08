Esistono tantissimi giochi per PC e console, nonché vecchie glorie intramontabili. Per trovare i giochi più giocati, abbiamo scavato un bel po' nella storia del gaming e diviso i titoli per categorie!

Stilare una lista dei videogames più popolari al mondo è un compito difficile, specialmente per chi prova nuovi titoli ogni giorno – colpevole! Esistono tantissimi giochi per PC e console, nonché vecchie glorie intramontabili.

Abbiamo quindi deciso di scartare la metodica della classifica in top 10 o top 5 per dare spazio ai top di gamma in diverse categorie: in questo articolo, troverai il titolo più popolare degli ultimi anni, quello più popolare di sempre in termine di copie vendute e altre curiosità interessanti.

È probabile che tu non abbia giocato ad alcuni dei giochi descritti di seguito. Non è colpa tua però. Abbiamo scavato un bel po' nella storia del gaming per creare forse il miglior elenco che troverai ovunque!

Tetris, il gioco più giocato di tutti i tempi

Tetris può essere considerato come il gioco più giocato di tutti i tempi. Diversi popolarissimi titoli non arrivano – combinando le loro user base – ai livelli dello storico puzzle game geometrico. Ancora oggi esistono diversi mockup di Tetris, che concettualmente risulta molto semplice, ma di impatto.

Ad esempio, la versione di EA per iPhone e Android ha venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo, ed il numero di copie vendute per NES, PC e Game Boy è praticamente incalcolabile.

Fortnite: il gioco più giocato per due anni di fila, 2021 e 2022

Probabilmente uno dei giochi più popolari di tutti i tempi, in particolare tra i più recenti. Fortnite un free-to-play su sistema Battle Royale che, in brevissimo tempo, ha conquistato il mondo. Lanciato nel 2017, è disponibile in tre modalità di gioco distintive, ognuna con i propri punti di forza.

La modalità Fortnite Battle Royale è probabilmente l'opzione più conosciuta, in cui 100 persone combattono tra loro, cercano riparo e raccolgono risorse per vincere, rimanendo l’ultimo giocatore in gara.

Fortnite è diventato un enorme fenomeno culturale, guadagnando più di 125 milioni di giocatori in meno di un anno. È disponibile su qualsiasi piattaforma, da Windows e Mac, fino a Nintendo Switch, Xbox e persino sul tuo smartphone.

League of Legends: il videogame più "streammato" di sempre

Se si parla di streaming, allora è League of Legends a regnare supremo su tutti gli altri titoli. Dal 2016 al 2018, il popolare MMORPG ha guadagnato in media un miliardo di ore guardate ogni anno, e il numero è cresciuto a 1.5 miliardi nel 2020 e poi a 1.7 miliardi nel 2021.

Con le 458 milioni di ore streammate solo nei primi tre mesi del 2022, è molto probabile che entro fine anno League of Legends raggiunga il tetto delle 2 miliardi di ore. È altamente improbabile che qualsiasi altro titolo riuscirà a raggiungere risultati simili.

Burnout 3: Takedown, il gioco di corse più popolare al mondo

Il titolo di miglior gioco di corse di tutti i tempi va a Burnout 3: Takedown. Si tratta del terzo capitolo della serie Burnout ed è stato sviluppato da Criterion e pubblicato da Electronic Arts nel settembre 2004.

Burnout 3 utilizza un gameplay in stile arcade basato sulle corse di macchine, permettendo al giocatore di guidare le macchine più veloci su circuiti improvvisati e pericolosi.

I giocatori possono scegliere di giocare nella "Modalità Corsa Singola", che li mette contro i cinque avversari IA in una corsa su circuito a uno o più giri attraverso le strade e le carreggiate cittadine, o "Modalità Road Rage" in cui devi raggiungere un numero totale di "Takedown" in un limite di tempo prestabilito o prima di distruggere completamente il veicolo.

Puoi anche accedere alla "Modalità World Tour", che è una combinazione di gare singole, Road Rage, Crash Mode e molte altre varianti di gara in 173 eventi in dieci località tra Stati Uniti, Europa e Asia.

Call of Duty 4: Modern Warfare, il miglior sparatutto di tutti i tempi

Ci sono due epoche per Call of Duty, e ognuna di esse rappresenta due epoche distinte del design degli sparatutto. La prima era (rappresentata dai primi giochi di Call of Duty) riguardava maggiormente le campagne pensate per il giocatore singolo e le opzioni multiplayer gratuite.

La seconda era del franchise si è concentrata sull'evoluzione di uno stile di multiplayer che avrebbe trasformato questa serie in un fenomeno globale.

Call of Duty 4 è il gioco che unisce queste due ere e in qualche modo riesce a presentare probabilmente la migliore campagna per giocatore singolo nella storia degli sparatutto e, nel contempo, soddisfare tutte le esigenze per il multiplayer.