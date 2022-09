La notizia è molto fresca, ma certamente si può già cercare di scoprire qualcosa sul videogioco che vedrà come protagonista Iron Man, uno dei supereroi più amati nel Marvel Cinematic Universe, cioè l’universo della Marvel.

Sia i fumetti che i film che lo riguardano, infatti, hanno riscosso un grande successo tra gli appassionati di supereroi, ma Marvel Entertainment ed Electronic Arts non avevano ancora pensato di dedicargli un videogioco. Fino ad oggi.

Scopriamo dunque come sarà il videogioco su Iron Man, quando dovrebbe uscire e qualche accenno per quanto riguarda la trama.

Trama e data di uscita del videogioco su Iron Man

Il videogioco vedrà come protagonista Iron Man, ovviamente, ma cercherà soprattutto di sviscerare tutti gli aspetti della sua personalità così complessa, tra carisma e genio creativo, permettendo a tutti gli appassionati di capire com’è veramente “indossare i panni di Stark e la corazza di Iron Man”.

Sappiamo già che avremo a che fare con un'avventura single-player (cioè quando una sola persona prende parte al gioco) e sarà giocabile in terza persona, ma purtroppo, essendo agli inizi, non si sa ancora molto a riguardo, il che ci fa pensare che la data di uscita potrà essere probabilmente dal 2024 in poi.

Rassicurante, però, sapere questo sarà solo il “primo di numerosi nuovi giochi” che nasceranno dalla collaborazione tra Electronic Arts e Marvel Entertainment, considerando anche la divisione Marvel Games, dunque attendiamo con ansia ulteriori novità nei prossimi mesi (o anche anni).

Qualche informazione sulla casa produttrice

Per quanto riguarda lo sviluppo vero e proprio del videogioco su Iron Man, però, sappiamo che ad occuparsene sarà la succursale di EA denominata Motive Studio, situata a Montreal.

Tra gli altri videogiochi che ha curato troviamo titoli quali Star Wars: Squadrons ma anche l'attesissimo remake di Dead Space, che dovrebbe uscire presumibilmente a gennaio 2023. Ovviamente Motive Studio lavorerà a stretto contatto con Marvel Games per poter realizzare il videogioco.

Alla produzione lavorerà inoltre il produttore esecutivo Olivier Proulx, che ha partecipato alla creazione di un altro videogioco della Marvel e cioè Guardians of the Galaxy, con la collaborazione anche di altri esperti del settore come Ian Frazier e Maëlenn Lumineau JF Poirier, per citarne alcuni.

