Rilasciato il trailer di Kingmakers e sembra già una bomba: dettagli e data d'uscita

Molti accusano l'attuale panorama dei videogiochi di eccessiva monotonia, di essere zeppo di giochi "Tripla A" dalla grafica spettacolare ma conditi di una formula ripetitiva. Per sconquassare il mercato si fa avanti Tinybuild col suo nuovo Kingmakers, che promette esplosività, divertimento folle, mix di generi ed epoche storiche, e quel pizzico di "tamarraggine" che non guasta: ecco tutte le anticipazioni sul trailer e l'uscita.

Annunciato Kingmakers: ecco il trailer ufficiale e com'è il gioco

Il versatile editore americano TinyBuild ha rilasciato un video che ha provocato un grandissimo entusiasmo tra i videogiocatori. È il trailer di Kingmakers.

I due minuti di footage fanno molto presa sul videogiocatore annoiato dalla monotonia, grazie a scene davvero esplosive che sembrano basate sui sogni nascosti di molti fan del joystick: idee folli, miscuglio di generi, viaggi nel tempo, sovrapposizione di epoche storiche e soprattutto di armi e tecnologie.

Il trailer mostra un'ambientazione medievale piena di guerre sanguinose, in cui però, tutt'a un tratto, entra in gioco un popolo guidato da un nuovo re. E questo re guida un camioncino e lo usa per investire centinaia di guerrieri armati solo di spada e armatura. Non roba di tutti i giorni.

Il trailer si incentra fortemente sul gameplay, mostrando davvero di tutto. Ci sono scene di costruzione del regno (genere sandbox), sezioni di organizzazione della battaglia (genere strategico) e parti di combattimento nudo e crudo, specie con l'uso di armi in terza persona (genere d'azione).

Man mano che il trailer va avanti, la follia delle epoche storiche sovrapposte prosegue, aggiungendo pistole, mitragliette, fucili di precisione, e alla fine elicotteri da guerra e... un robottone con la faccia di un animaletto che scarica migliaia di teschi dei nemici! Se siete abbastanza sorpresi, ecco il video ufficiale.

Non solo il trailer: una data d'uscita orientativa per Kingmakers

Alcuni tra i videogiochi migliori degli ultimi anni a volte si restringono troppo nel proprio genere e nelle proprie convenzioni. Danno l'impressione di concentrarsi su un'ambita perfezione tecnica, dimenticando ciò che davvero anima i videogiocatori: il divertimento.

Kingmakers sembra volersi porre in discontinuità con questo corso, realizzando idee che farebbero sognare sia un bambino di dieci anni sia un adulto di trenta: grandi guerre, armi folli e creazioni di regni futuristici e al contempo assurdi. Il progetto ha già raccolto migliaia di reazioni entusiastiche tra i fan.

Pur non essendo ancora disponibile, Kingmakers ha già la sua pagina su Steam, corredata di video e screenshot dal gioco. Non ci resta che attenderne il vero e proprio rilascio.

Kingmakers uscirà nel corso del 2024, in un momento che non è stato ancora precisato. Attualmente, l'unico modo per conoscere la data esatta è aggiungere il gioco alla propria Lista Desideri di Steam, per vederla comparire in futuro.

A tal proposito, almeno per il momento Kingmakers uscirà solo per PC, con rilascio principalmente su Steam. Non sono attualmente previste release per le console come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.