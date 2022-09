Si dice spesso che i videogiochi siano dannosi per la salute ma non è certo il caso di Meteor Blaster, il gioco per cellulari che aiuta nella prevenzione del glaucoma. Ecco di cosa si tratta.

I videogiochi, per quanto a cadenza più o meno regolare vengano tacciati di essere dannosi, presentano in realtà svariati pregi e benefici. Diverse ricerche, per esempio, ne mettono in luce la capacità di stimolare creatività e problem solving, concentrazione e, paradossalmente, l’attività motoria (basti pensare ai giochi fitness specifici per console).

E, proprio in merito al tema di salute, giunge la notizia della creazione di un videogioco specificatamente pensato per aiutare nella diagnosi del glaucoma: Meteo Blaster.

Cosa è il glaucoma

Per capire quanto potrebbe essere rivoluzionaria la creazione di questo videogioco, due parole per spiegare cosa è il glaucoma e, soprattutto, quali sono le sue conseguenze.

Il glaucoma è una patologia cronica e degenerativa a carico del nervo ottico che, a causa dell’aumento della pressione sanguigna intraoculare, non riesce più a veicolare le immagini e trasmetterle al cervello. Una malattia quindi che può portare alla cecità.

Il glaucoma è una malattia molto insidiosa non solo per i suoi effetti nefasti ma anche perché ha un esordio silente che spesso non da sintomi fino a quando non è troppo tardi. L’individuazione tempestiva permette invece di avere maggiori probabilità di intervenire, anche solo con una terapia farmacologica, possibilità che appunto svanisce in caso di identificazione tardiva.

Il glaucoma è la seconda causa di disabilità visiva in Italia e ne soffrono circa un milione di persone e la prima in Giappone, paese quest’ultimo nel quale, non è a caso, nasce Meteor Blaster.

Come funziona Meteor Blaster, il videogioco che fa bene alla vista

Il videogioco Meteor Blaster, tramite la misurazione del campo visivo del giocatore, vuole aiutare nell’individuazione del glaucoma.

Frutto della collaborazione tra gli scienziati della Tohoku University Graduate School of Medicine e della società televisiva Sendai Broadcasting Co., Ltd. con sede in Giappone, non ha per ovvie ragioni nessun beneficio sulla vista delle persone ma può aiutare ad identificare in maniera tempestiva i sintomi iniziali del glaucoma. O almeno, questo è quanto sostengono i suoi creatori.

Si tratta di un videogioco del genere sparatutto spaziale molto semplice da giocare: occorre sparare alle meteore che cadono dall’alto dello schermo per farle esplodere tenendo il cellulare ad una trentina di cm di distanza. Giocando si possono vincere dei potenziamenti che vengono erogati sotto forma di luci bianche.

Le fasi di gioco si articolano in quattro round per un totale di 16 sessioni al termine delle quali al giocatore viene assegnato un punteggio in base a quelle che sono state le sue prestazioni.

Il videogioco è stato appunto congeniato in maniera tale che quel punteggio indichi il rischio/probabilità di avere un glaucoma.

La scala del punteggio va da un minimo di uno ad un massimo di 5. L’ideale è totalizzare uno come punteggio mentre ai giocatori che ottengono 4 o 5, gli esperti consigliano di sottoporsi ad una visita specialistica volta ad escludere un’eventuale presenza del glaucoma.

Si dice che giocare ai videogiochi peggiori la vista, ma noi abbiamo ribaltato l’idea e abbiamo lavorato allo sviluppo di un gioco per la salute degli occhi

ha dichiarato un dei responsabili della divisione New Business della società televisiva Sendai Broadcasting.

Il gioco è disponibile sia per smartphone con sistema operativo Android che iOS ed è facilmente scaricabile su Google Play che App Store.

