Scegliere il gioco da tavolo perfetto per mettere daccordo tutti non è facile. Per fortuna, abbiamo compilato una lista dei 10 migliori giochi da tavolo di quest’anno per tutti gusti!

Niente rende una serata con gli amici interessante quanto una bella partita a un gioco da tavolo. Negli ultimi anni, per fortuna, il mercato è esploso con nuovi ed entusiasmanti giochi da provare.

Sebbene i giochi da tavolo siano però un mezzo interessantissimo per consolidare amicizie e stringerne di nuove, è spesso difficile trovare quello giusto. Mettere d’accordo tutti e trovare qualcosa di abbastanza comprensibile da non perderci tutta la sera è un’impresa più ardua di quanto sembri.

Un gioco da tavolo non è esattamente come una pinnacola o una briscola: le regole sono naturalmente più complicate, la durata della partita è nettamente più alta. Per fortuna, abbiamo compilato una lista dei 7 migliori giochi da tavolo di quest’anno per tutti gusti.

Catan: il miglior gioco di strategia

Precedentemente noto come Settlers of Catan, questo gioco vede da tre a quattro giocatori costruire i propri primitivi insediamenti dalle risorse presenti sul tabellone di gioco.

Alcuni insediamenti richiedono quantità specifiche di ciascuna risorsa ed è molto raro che un giocatore abbia accesso a tutte. Questo può portare ad alcune piccanti rivalità e a intense trattative: non hai pecore ma hai le tasche piene di grano? Un altro giocatore molto probabilmente avrà interesse a proporti un accordo commerciale, purché tu abbia giocato bene le tue carte.

Pandemic: il miglior gioco per due giocatori

Ci sono stati momenti durante la pandemia in cui non sei stato d'accordo con i leader mondiali e le decisioni dei politici? Bene, abbiamo il gioco per te. Originariamente ispirato all'epidemia di SARS del 2002, Pandemic è un gioco da tavolo che prevede da due a quattro giocatori che assumeranno il ruolo di esperti intenti a fermare la diffusione di un virus letale.

Si tratta di un gioco collaborativo, quindi niente più amicizie rovinate a fine serata, e può anche essere giocato da due sole persone. Se ti stai scervellando per trovare un’idea di appuntamento galante un po’ fuori dal coro, Pandemic è il gioco che fa per te.

Secret Hitler: il miglior gioco da tavolo per i fan di Among Us

Se fossi stato travolto dalla mania – fortunatamente passeggera – di Among Us, Secret Hitler potrebbe fare al caso tuo. Ambientato nella Germania prima della seconda guerra mondiale, questo gioco mette i giocatori in squadre di fascisti e liberali, l'uno contro l'altro per cercare di ottenere la maggioranza in parlamento.

Se lascerai che passino solo tre politiche fasciste, contribuirai all’ascesa di Hitler. Tuttavia, se i liberali scoprono chi sono i fascisti e indovinano chi sta interpretando il famigerato futuro dittatore, vincono la partita.

Ticket to Ride: il gioco più semplice da imparare

Strabiliante nella sua semplicità, Ticket to Ride vede i giocatori costruire ferrovie in tutta l’Europa per collegare le città. Costruisci il percorso più lungo e guadagnerai più punti: nient’altro.

C’è solo una regola aggiuntiva, quella dei "biglietti di destinazione", che ti permetteranno di guadagnare punti aggiuntivi collegando città più lontane. È chiaro il motivo per cui questo gioco si sia guadagnato il titolo di “più semplice da imparare”: una partita può durare anche solo 15 minuti.

Mysterium: il miglior gioco da tavolo a tema horror

Se tu e i tuoi amici siete fan del paranormale, questo è il gioco che fa per voi. Fino a sei di voi assumeranno il ruolo di medium e comunicheranno con un fantasma per cercare di risolvere il mistero del suo omicidio. Il giocatore che agisce come fantasma non può parlare e può comunicare solo usando ambigue carte oniriche.

Tradimento a Betrayal at House on the Hill: il migliore per la rigiocabilità

Proprio come Mysterium, Betrayal at House on the Hill riuscirà a soddisfare i più appassionati del tema spooky, unendo però tutte le componenti di cui abbiamo parlato fin’ora.

Questo gioco mescola essenzialmente la versatile struttura del tabellone di Catan con il gioco di ruolo e il mistero di Secret Hitler e Mysterium. Progettato per un numero di giocatori compreso tra tre e sei, Betrayal at House on the Hill è un gioco di tessere che ti consente di costruire una casa stregata che cambia a ogni ingresso.

Mentre il tuo gruppo di personaggi selezionati a mano esplora la casa tessera per tessera, un giocatore alla fine diventerà un traditore e sarà necessario fermarlo prima che combini disastri.

Game of Thrones: il miglior gioco fantasy

Questa è la tua opportunità per correggere i torti dell'ultima stagione di Game of Thrones aspettando il nuovissimo spin-off. Game of Thrones parte alla fine del primo libro e della prima stagione del popolare show di HBO. Re Robert Baratheon è morto e Westeros è sull'orlo di una guerra e del caos totale. Giocando come capi di grandi casate nei sette regni, userai diplomazia, forza e strategia per conquistare il trono.