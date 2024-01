Se l'enigma è una passione e non temi la paura, ecco i 3 migliori giochi horror del 2023

Nel 2023, il panorama dei videogiochi horror ha raggiunto vette di eccellenza e innovazione, catturando l'attenzione di giocatori e critici. Da rivisitazioni mozzafiato di classici a nuove avventure che spingono i confini della paura: questo anno ha visto la pubblicazione di titoli destinati a diventare icone del genere. Quali sono quindi i migliori giochi horror del 2023?

Non hai paura di niente? Prova i migliori giochi horror del 2023

La classifica dei migliori videogiochi horror è stata stilata in base al loro impatto, alle innovazioni tecniche e alla capacità di tenere i giocatori incollati allo schermo, con un brivido costante lungo la schiena.

Se l'azione è la tua passione e l'enigma ti incuriosisce a dismisura, questi titoli fanno proprio al caso tuo.

3. Alan Wake 2: Un Sequel Memorabile

Questo sequel non solo prosegue la storia iniziata nel primo capitolo, ma la arricchisce ulteriormente, portando i giocatori in un viaggio oscuro e misterioso insieme al protagonista scrittore Alan Wake e all'agente Saga Anderson, impegnati in una lotta contro un nemico enigmatico e tenebroso.

Il gioco ha ricevuto elogi per il suo gameplay avanzato, che migliora e raffina la formula originale, e per il suo comparto tecnico eccezionale, che lo rende uno dei titoli con la grafica più impressionante del 2023. La qualità visiva e l'atmosfera creata sono immersivi e coinvolgenti, offrendo un'esperienza di gioco profondamente avvincente.

La componente narrativa di Alan Wake 2 si distingue per la sua capacità di trascinare il giocatore in una storia avvincente e piena di colpi di scena, mescolando abilmente elementi di thriller psicologico e horror, per un'esperienza di gioco che rimane impressa nella memoria.

2. Dead Space Remake: Horror Spaziale Rinnovato

Questo rifacimento ha portato il gioco originale a un livello superiore, distinguendosi notevolmente per il suo comparto grafico avanzato, realizzato con l'innovativo Frostbite Engine. Questa tecnologia ha permesso di creare ambientazioni visivamente straordinarie e dettagliate, contribuendo a un'atmosfera ancora più immersiva e inquietante.

Oltre all'impressionante miglioramento visivo, Dead Space Remake introduce nuove e intriganti funzionalità di gameplay. Tra queste, spiccano la possibilità di esplorare liberamente aree in gravità zero, offrendo un'esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente, e l'utilizzo strategico delle abilità cinetiche per affrontare i nemici in modi innovativi.

Una delle modifiche più rilevanti è la decisione di dare una voce al protagonista, Isaac Clarke, a differenza dell'originale dove rimaneva un personaggio muto. Questo cambiamento arricchisce il personaggio, aggiungendo profondità e coinvolgimento emotivo alla narrazione e contribuendo a rendere Dead Space Remake un'esperienza di gioco horror veramente completa e appagante.

Leggi anche: La top 10 dei migliori videogiochi di sempre secondo gli esperti: il numero 3 ti stupirà

1. Resident Evil 4 remake: la rinascita di un classico

Resident Evil 4 Remake ha riscosso un incredibile successo, diventando uno dei giochi horror più apprezzati del 2023. Questo titolo di Capcom ha ricevuto lode sia dalla critica sia dal pubblico, grazie al suo rinnovato comparto tecnico e alle migliorie nel gameplay.

Il lavoro di Capcom si è focalizzato non solo sul miglioramento grafico, adattato brillantemente alle console di ultima generazione, ma anche sul gameplay. Le modifiche includono un sistema di mira aggiornato, che permette di sparare e mirare contemporaneamente, e un nuovo sistema di combattimento corpo a corpo, arricchendo l'esperienza di gioco del protagonista Leon S. Kennedy.

Horror, un anno di alta qualità

Il 2023 si è rivelato un anno straordinario per il genere horror, con giochi che hanno ridefinito gli standard di qualità e immersività. Da Resident Evil 4 Remake a Alan Wake 2, i giocatori hanno avuto l'opportunità di immergersi in esperienze uniche e spaventose.

Questi titoli non solo hanno riscosso successo di critica e pubblico, ma hanno anche imposto nuovi benchmark nel settore dei videogiochi horror.

Leggi anche: Niente Zelda né Spider-Man: ecco qual è il videogioco più cercato su Google nel 2023