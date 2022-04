Sono passati solo quattro mesi dall'inizio del 2022 eppure sono successe molteplici cose nel mondo reale quanto in quello dei videogames, fra remake spettacolari, uscite con collaborazioni sconvolgenti e proseguo di trame oramai storiche, il 2022 ha già una classifica parziale dei migliori giochi per playstation 5, scopri quale!

L'avvento della PlayStation 5 - e la sua poca reperibilità - ha reso i produttori di videogiochi ancora più competitivi.

Difatti, i nuovi videogames del 2022 vantano grafiche da mozzare il fiato, trame articolate, ore ed ore di giocabilità accattivante e level up invidiabili dai loro predecessori - a volte si parla anche solo di uno o due anni di differenza fra un prodotto e l' altro.

Quindi, nel 2022 quali sono i migliori videogiochi da giocare con la PlayStation 5?

Le nuove uscite dei videogiochi per playstation 5 del 2022

Se si pensa alle nuove uscite che questi primi quattro mesi di 2022 ci hanno regalato, non si può non citare Horizon: Forbidden West o il più che chiacchierato Elden Ring, ma non sono gli unici ad aver fatto parlare di sé - sia nel bene che nelle patch negative -, ecco perché in questo articolo visioneremo non solo giochi "in voga" come Elden Ring o Horizon ma anche giochi per i più giovani o i remake degli adventure più conosciuti.

Partiamo dal primo.

Horizon: Forbidden West

Questo gioco è stato definito "quanto di meglio si possa desiderare per una console come la PlayStation 5".

Non a caso il trailer di rilascio ha fatto venire l'acquolina in bocca ai fedelissimi non solo della saga ma della console in sé.

I punti forti di Horizon Forbidden West sono molteplici: a partire dalla trama che vede Aloy viaggiare attraverso le terre dell'Ovest Proibito, si parla di un open world accattivante e che non lascia nessun dettaglio al caso.

Uno dei pregi, infatti, è quello di poter vedere molte cose accadere contemporaneamente sul nostro schermo mentre attraversiamo questo mondo per nulla statico.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West è il sequel del video games Horizon Zero Dawn, un'avventura ambientata in un futuro distopico che già aveva conquistato il grande pubblico.

Horizon Forbidden West non ha dunque deluso i suoi fan, offrendo la grandiosità di un prodotto Guerrilla in veste futuristica ma migliorata grazie all'esperienza open world e a trame complesse, combattimenti non scontati e di vario genere e grafiche calamitanti.

Quindi, ritroviamo ancora questa ambientazione dove passato e futuro si incontrano, dove l’umanità è oramai divisa in tribù piuttosto primitive con usi e costumi propri e dove le macchine sembrano quasi rimandare ai dinosauri.

La trama può sembrare scontata - sempre una protagonista più o meno emarginata che si ritrova a sfidare una grande minaccia e terre inesplorate - e anche l’inizio del gioco open world potrebbe trarre in inganno, ma Horizon Forbidden West deve essere gustato poco a poco per poter dare il meglio.

Per tutti coloro che penseranno che sia l’ennesima trama open world nuovamente settata sul solito schema trito e ritrito, abbiamo una buona notizia: Horizon Forbidden West è l’eccezione alla regola degli ultimi anni.

Basterà, infatti, superare il livello iniziale - quello dove viene spiegato come giocare il gioco - per rendersi conto delle piccole ma sostanziali divergenze che portano Horizon Forbidden West ad una spanna sopra il suo predecessore per Playstation 4 e a molti altri videogames open world.

Malgrado ciò, anche Horizon Forbidden West - come altri giochi che vedremo in seguito - ha avuto dei problemi dopo il suo lancio.

Difatti, il videogioco RPG action-adventure, ha portato la Guerrilla Games a correre ai ripari con patch che risolvessero alcuni bug fra cui crash, freeze e problemi di lancio del gioco.

Ma non è stato l’unico grande titolo dell’anno a far parlare di sé per la sua bellezza e per le sue problematiche.

Un altro esempio è Elden Ring!

Elden Ring

Elden Ring è il famosissimo gioco per Playstation 5, Playstation 4, XBOX X, XBOX S, XBOX ONE e per PC della FromSoftware, Inc.

Deve la sua fama ai suoi creatori - il nome di Hidetaka Miyazaki è una garanzia per i videogiocatori, come si è potuto notare con prodotti come Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III; Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice - e alla partecipazione per la creazione della trama di un colosso degli intrighi e degli intrecci narrativi come George R.R. Martin, ovvero l’autore della prolifica saga del Trono di Spade, da cui è stata tratta una famosissima serie TV composta da otto stagioni.

Elden Ring, dunque, è il fiore all’occhiello di Miyazaki per il 2022, il quale ha proposto una delle trame soulslike - il risveglio del personaggio iniziale facente parte dei Senzaluce, il quale avrà il compito di ricercare pezzo dopo pezzo, un artefatto che gli permetterà di diventare il lord ancestrale - migliorando però ogni compartimento migliorabile.

Difatti, non a caso, Elden Ring è stato definito come la versione definitiva di tutti i soulslike: con una grafica mozzafiato, un mondo vastissimo e delle sottotrame ricche e mai scontate, Elden Ring ha riscosso molto velocemente un successo travolgente.

Tanto da far parlare di sé da quasi tutti i videogiocatori e spodestando altri titoli di successo.

Ma, ahimé, come anticipavamo poche righe or sono, anche Elden Ring ha avuto le sue grosse problematiche a livello tecnico, sin dal giorno del suo lancio.

Col 42% di recensioni negative sul sito Steam, Elden Ring già alla mezzanotte del day one ha rischiato di essere oscurato da una pioggia infinita di recensioni negative, tanto da costringere la Bandai a cancellare tutte le recensioni sul proprio sito e a correre ai ripari con patch che rendessero il gioco godibile anche per i giocatori da PC.

Nessun problema rilevato, invece, per i fortunati possessori di Playstation 5 i quali hanno potuto giocare e godere di uno dei giochi più belli - probabilmente - di tutto il 2022.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Non credo occorra fare una premessa parlando di Uncharted, un titolo che già dice tutto di sé e della sua gloriosa fama, non a caso è uscito da poco anche il film ispirato a questa fortunata saga, ma se qualche millennials o appartenente alla generazione Z se lo fosse perso, immaginate di unire Relic Hunter a Indiana Jones e a Tomb Raider, aggiungetevi azione, amore, personaggi ben costruiti e caratterizzati, un doppiaggio italiano di prima qualità e otterrete la saga di videogiochi di Uncharted!

Uncharted: raccolta l’eredità dei ladri non è altro che un remastered che raccoglie in sé Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta.

Si trattano rispettivamente del capitolo conclusivo della saga di Uncharted con protagonista Nathan Drake e l’espansione indipendente ove come protagonista vi è Nadine Ross.

Ovviamente, per chi si affaccia al mondo di Uncharted questo titolo potrebbe non essere l’ideale, considerando che la saga di Nathan Drake arriva al suo culmine con la Fine di un ladro, dove il protagonista oramai deciso a lasciar perdere, vede ritornare suo fratello scomparso da tempo e da lui ritenuto morto.

Insieme si metteranno alla ricerca del tesoro del pirata Henry Avery per poter saldare un debito cospicuo contratto dal fratello.

Risulta evidente, dunque, che questo capitolo concluda una narrazione iniziata molto prima e che quindi non può essere gustato pienamente senza aver giocato i precedenti tre capitoli.

Discorso leggermente differente, invece, per quanto riguarda l’Eredità perduta.

Dove una delle protagoniste è un personaggio apparso secondariamente nella saga di Nathan Drake e - malgrado si svolga tempo dopo la Fine di un ladro - può essere visto come uno stand alone, dove la protagonista e una vecchia amicizia di Nathan Drake, ovvero Chloe Frazer si mettono alla ricerca della Zanna di Ganesh in India.

Anche qui la trama non è piatta né scontata e riesce a far emozionare dall’inizio alla fine.

Costruendo - minuto dopo minuto - un rapporto di fiducia fra le due donne davvero ben progettato che renderà i personaggi ancora più originali e tridimensionali per il giocatore.

Quindi, trattandosi di remake di ciò che abbiamo già visto su Playstation 4, perché avvalorare questo titolo che ne racchiude due nei migliori giochi per playstation 5 del 2022?

Principalmente perché la sua versione per Playstation 5 sfrutta totalmente tutte le migliorie che questa nuova e fantastica console può regalare: modalità Fedeltà, Performance e Performance + con rispettivamente 4k e 30 fps, 1440p e 60 fps e 1080p con 120 fps - solo nel caso in cui lo schermo da cui lo si riproduce possa supportare i 120 Hz.

Inoltre, si avvale dell’audio 3D e dei nuovi trigger adattivi del fantastico DualSense che rende la giocabilità su Playstation 5 un mondo totalmente nuovo.

Ecco perché giocare questo titolo su Playstation 5 renderà l’aver giocato Uncharted 4: la Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta su Playstation 4 un lontano e sbiadito ricordo.

Sebbene sia un aggiornamento a pagamento per quanto riguarda i possessori del gioco per Playstation 4, questo titolo - a differenza delle novità precedentemente esposte - non ha fatto parlare di sé se non in positivo, un buon risultato insomma!

Ratchet and Clank rift Apart

Passiamo ad un titolo che racchiude in sé dei personaggi che hanno fatto la storia della Playstation: infatti se parlando di Nintendo pensiamo a Super Mario e pensando a SEGA pensiamo a Sonic, non possiamo non rimandare il nostro pensiero al duo Ratchet e Clank parlando di Playstation, considerando che il loro esordio è avvenuto nel lontano 2002.

Nove videogiochi della saga dopo - più quattro spin off e un film - Ratchet e Clank riescono ancora a far parlare di loro con un prodotto unicamente disponibile per Playstation 5 come Ratchet and Clank Rift Apart!

Prodotto dalla Insomniac Games - che due anni fa è stata acquisita dalla Sony e che ha prodotto anche Spider Man Miles Morales - Ratchet and Clank Rift Apart condensa la firma di tutti i Ratchet e Clank - umorismo per tutta la famiglia, azione, personaggi buffi e paradossali e armi di ogni genere - a viaggi tra le dimensioni, spedendo così i protagonisti in una dimensione alternativa in cui verranno divisi e incroceranno le loro versioni alternative.

Rispetto ai giochi precedentemente citati vi è una grossa differenza, in quest’ultimo Ratchet and Clank Rift Apart non ha l’ambizione di divenire il videogioco più difficile da giocare o che porti il giocatore a livelli di frustrazione tali da dovergli far ricomprare più volte il joystick dopo averlo rotto contro il muro.

Ratchet e Clank Rift Apart si presenta come un gioco leggero, giocabile facilmente da tutta la famiglia e che vuole ammaliare il giocatore con grafiche stupefacenti e una bella trama ma che non ha l’ambizione di dare esperienze di gioco complesse.

E secondo noi questo non è per forza un malus, poiché di giochi che innalzino il livello di frustrazione a mille ne esistono davvero tanti, ma di giochi belli e godibili che possano essere giocati magari un’ora prima di dormire per poter sfogare lo stress di una giornata pesante; di quei giochi non si sente mai la mancanza e si apprezzano sempre.