Voglia di proiettili e sfide tra eserciti in qualunque posto ti trovi? Ecco una selezione dei migliori videogiochi sparatutto gratis per i cellulari Android.

I giochi per smartphone sono innumerevoli, ma alle volte tutto ciò che vorrebbe un videogiocatore in mobilità è imitare un po’ l’esperienza avuta da console. Non semplici passatempi, quindi, bensì giochi abbastanza competitivi, magari anche online, nonché strapieni di opzioni ed equipaggiamenti.

Questo è proprio il caso degli sparatutto: proiettili a destra e a manca, molte armi diverse tra cui scegliere, con anche la possibilità di giocare insieme agli amici e sfidare persone in tutto il mondo. Magari da soli contro tutti, magari in squadre, o ancora in una Battle Royale con diverse modalità, proprio come quelle che vediamo ogni giorno su console.

Per fortuna, ormai anche i giocatori più esigenti o particolari vengono accontentati, perfino su smartphone! Vediamo infatti una lista dei migliori giochi sparatutto per Android, rigorosamente gratuiti, che ci accompagneranno in ore di gioco tra colpi, proiettili a tradimento, scudi e punti salute. Sono tutti scaricabili immediatamente dal Play Store.

Lo sparatutto Android gratis con controller, Call of Duty: Mobile

La partenza è quasi obbligata e porta il nome di uno dei titoli videoludici di guerra e sparatorie più famosi di tutti i tempi. Stiamo parlando di Call of Duty: Mobile, versione completamente adattata e ottimizzata per risultare quanto più giocabile possibile sui telefoni.

In questo gioco ci muoveremo con agilità in un campo di guerra ricco di trincee e nascondigli, avendo a disposizione un grande roster di armi sempre aggiornate e con caratteristiche differenti. Sta solo all'abilità del giocatore imparare le diverse potenzialità di ogni attrezzatura.

Call of Duty: Mobile è ricco di modalità di gioco, dalla ormai classica Battle Royale in stile “Fortnite” al gioco a squadre, passando per la modalità Zombie e per diversi eventi stagionali, anch’essi costantemente aggiornati, oltre che al gioco a squadre in Co-Op.

Questo CoD fa della personalizzazione una sua grande forza: si possono personalizzare costumi e armi a disposizione. I produttori assicurano un divertente multiplayer frenetico e un apprendimento del gioco davvero facile: tra l'altro, è possibile personalizzare perfino i tasti per giocare, addicendoli alle proprie abitudini e stili di gioco. Una proposta non perdere.

Inoltre, pregio da non dimenticare, utilizzando applicazioni apposite come Octopus potrete divertirvi su CoD: Mobile anche usando il vostro classico controller. Non male per i videogiochi in mobilità!

Fortnite e Player Unknown’s Battlegrounds: chi c'è su mobile nel 2022?

Se cercate un’alternativa simile, esistono di certo altri rivali di CoD. Ma se stavate pensando a Fortnite, purtroppo sappiate che non è disponibile su piattaforme Android, bensì solo su PC e console.

In alternativa troviamo però Player Unknown’s Battleground, che nella versione per smartphone diventa PUBG Mobile. Ha un approccio simile al titolo di Epic Games, ma con qualche differenza.

Come da tradizione verrete lanciati in una Battle Royale singola o in una sfida a squadre, sfruttando un’ampia mappa piena di posti in cui nascondersi. I toni dell'ambientazione sono meno guerriglieri e più casual rispetto a quella di CoD, ma non eccessivamente comici come quelli di Fortnite.

La differenza sta quasi tutta lì. Per il resto avrete la possibilità comunque di guidare numerosi veicoli e arrampicarvi e sorprendere i nemici con armi estremamente varie, oltre al classico raccogliere armi e sparare, per uno stile di gioco che a quanto pare non passa mai di moda.

Non ci sono costruzioni di sorta: bisogna fare a botte! Inoltre, anche qui con le giuste app si può adoperare un joystick o controller. E come se non bastasse è cross-platform con le altre console, infatti lo annoveriamo tra i giochi gratis disponibili anche per Xbox.

Gratis per Android c’è N.O.V.A. Legacy

Stanchi delle solite Battle Royale? Potreste dare una possibilità a N.O.V.A. Legacy. Con questo gioco ci spostiamo in un’ambientazione decisamente più spaziale. Saremo catapultati tra astronavi in volo tra le stelle e misteriosi e inospitali pianeti alieni.

In questo gioco sviluppato da Gameloft ci sono a disposizione le modalità multiplayer, certo, ma anche un’interessante serie di livelli in single player per i videogiocatori più legati a un’esperienza solitaria - sono 19 livelli in tutto.

L’online, comunque, è naturalmente disponibile: si può giocare in PvP fino a 8 giocatori allo stesso tempo, e competere in leghe multiplayer ed emozionanti deathmatch. Avrete a disposizione, neanche a dirlo, vasti arsenali di armi che stavolta possono anche essere costruite e potenziate appositamente.

Frenesia in prima persona con Shadowgun Legends

L’ultimo che esaminiamo si chiama Shadowgun Legends e prevede un sistema di gioco decisamente iperattivo e frenetico. Completamente in prima persona, in questo titolo della casa Madfinger dovremo muoverci in ambientazioni fantascientifiche e fare fuoco senza interruzioni a destra e a manca.

Per i giocatori solitari c’è una trama single player che promette risvolti epici, mentre per chi preferisce giocare in compagnia di amici è disponibile un hub pieno di attività e divertimento in cui riunirsi, svagarsi senza combattimento, fare "social gaming" e infine partire in missione.

I personaggi e le loro armi sono altamente personalizzabili, sono disponibili numerosi accessori ed è ovviamente fornitissimo il comparto multiplayer PvP. Il gioco promette intense partite in cooperativa, in cui trovare la strada per la vittoria o per un obiettivo nascosto.

Forse il più particolare dei titoli trattati, Shadowgun Legends vi catturerà per le sue ambientazioni fantasiose e per la piacevolissima confusione delle sue sfide, sempre ben gestita dal sistema di movimento e di sparatoria del gioco.

E quando vi sarete annoiati degli sparatutto, provate altri generi di giochi sempre gratis per Android che vi stanno solo aspettando!