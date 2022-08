Sin dai tempi delle sale giochi con le postazioni a due giocatori, il videogame è sempre stato un'esperienza da fruire soprattutto in compagnia di amici. Ecco perché, in quest'era completamente integrata con internet, non si rinuncia alla modalità multigiocatore nemmeno a distanza.

Si chiamano giochi Co-Op, cioè cooperativi, una dicitura che ricopre una grande vastità di titoli. Alcuni propongono la modalità multigiocatore come una delle tante a disposizione, altri la rendono l'opzione principale e il cuore del gioco.

Per giocare online con gli amici anche a distanza, ecco una selezione dei 10 migliori giochi Co-Op disponibili al momento, tra titoli gratuiti e classici dischi da acquistare, per varie console e per PC.

Giochi online co-op gratis per PC e console

Oggi numerosi videogame includono delle interessantissime modalità cooperative, di gruppo e di squadra. Non si rinuncia al divertimento con gli amici neppure coi giochi gratis, da scaricare in qualsiasi momento, su PC e talvolta anche su console. Un modo, insomma, per videogiocare senza spendere troppo e anche con console abbastanza economiche. Di solito si tratta di titoli sparatutto o battle arena in multiplayer, in tempo reale.

Uno dei più famosi è senza dubbio League of Legends, proprio un multiplayer online tutto basato sulle sfide di squadra e su tecniche e strategie in tempo reale, tramite la tastiera. La sua modalità principale è un 5 contro 5, ma ne esiste anche una ridotta 3 contro 3.

Il titolo di Riot Games è gratuito da scaricare, ma disponibile solo per PC. La sua forza è la quantità di campioni (i personaggi giocabili) incredibilmente ampia e variegata, ognuno con mosse, movimenti e strategie davvero unici.

Un altro gratuito è Fortnite, titolo battle royale basato interamente su armi, raccolta di oggetti e costruzioni. È famosissima la sua modalità in singolo (bisogna essere l'unico sopravvissuto sui 100 giocatori iniziali), sappiate che ci sono parecchie modalità co-op: coppie, terzetti, squadre e addirittura una lunga serie di minigiochi speciali, con obiettivi speciali e ricchi di divertimento. Scaricabile gratis, è anche multi-piattaforma per tutte le console.

Simile a Fortnite è PUBG (Player Unknown's Battlegrounds), diventato gratis di recente; un mix tra il titolo Epic e quello Riot è invece Apex Legends, perché sparatutto ma basato sui campioni. Se invece cercate un titolo online che si distingue un po' dal classico sistema Fortnite, c'è Valorant: le sfide tra squadre sono tutte basate su cooperazione e comunicazione in tempo reale. I primi due sono tra i migliori disponibili anche per sistemi Xbox.

Migliori giochi co-op party game, anche in locale

Stanchi delle solite guerre, armi e battaglie? Il co-op oggi significa anche puro divertimento, passatempo e minigiochi spassosi e folli, senza doversi preoccupare di munizioni e potenziamenti. Spesso, però, sono titoli da acquistare.

Un chiaro esempio è Overcooked, altro titolo Epic Games. Qui si gioca da uno (ma in singolo è meno divertente) fino a quattro giocatori, e l'obiettivo è… cucinare! Ovviamente in modo spassoso e basato su minigiochi folli.

Ha l'enorme vantaggio di essere uno dei migliori multiplayer co-op in locale, cioè con persone anche da vicino; e allo stesso tempo, con l'aggiunta del "Remote Play Together", è possibile giocarlo anche con amici lontani, con un molto simile alla Modalità Download del caro vecchio Nintendo DS.

Uno spasso ancor più leggero è quello di Keep Talking and Nobody Explodes, in cui dovrete disinnescare una bomba digitale insieme ai vostri amici. Ma chi ha le informazioni sulla bomba non può vederla, perciò dovrete parlare tantissimo! Perfetto da vicino, eccellente anche da lontano, restando in chiamata magari su Discord per questo party-puzzle game.

Entrambi questi giochi hanno un costo ridotto di circa 15 euro.

Migliori giochi co-op per PS4 e Nintendo Switch

Concludiamo il percorso con qualcosa di perfetto per le console, e naturalmente, in prima linea, c'è PS4. Non potevamo non citare un titolo che famosissimo tra i co-op: parliamo di PayDay (oggi è disponibile PayDay 2).

In PayDay l'obiettivo è completare una rapina in banca in una squadra da quattro, tutti giocatori reali, nessun NPC, tutti connessi online. Tramite sotterfugi e passaggi nascosti dovrete cercare di portare a termine il colpo con la collaborazione di tutti.

Da aggiungere alla lista anche Monster Hunter Rise e Monster Hunter World, che come i titoli in singolo, portano a squadre l'obiettivo di abbattere enormi e fortissimi mostri, grazie a strategie di movimenti e larghi pool di armi uniche. Ogni arma consente di utilizzare uno stile di battaglia diverso e la coordinazione sarà essenziale.

Se avete una Nintendo Switch, in cima ai giochi co-op c'è la modalità apposita di Splatoon (attualmente il titolo è Splatoon 2). Il gioco è estremamente colorato e spassoso, l'obiettivo è ricoprire della vernice della propria squadra diversi elementi del livello a seconda della missione.

È stata creata, in Splatoon 2, anche la speciale modalità Co-Op chiamata "Salmon Run", tutta in battaglie multiplayer locale oppure online. Si interagirà con diverse specie di divertenti "salmonidi" insieme ai compagni del proprio team, per sconfiggere la squadra avversaria, sempre con la solita varietà di armi e oggetti che contraddistingue il titolo originale Nintendo.