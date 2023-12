I 10 migliori videogiochi da regalare a Natale 2023 per tutte le console e tutte le tasche

Per un gamer o un appassionato, il regalo più bello sarà sempre il nuovo videogioco che desidera. Ecco una lista dei migliori videogiochi da regalare a Natale 2023, pensata per tutte le tasche e per tutte le console.

La ricerca del regalo perfetto può essere difficile e faticosa, ma quando a riceverlo è un amante dei videogiochi, la scelta diventa molto più semplice.

Che sia un giocatore casuale, un appassionato o un gamer completamente dedito al gioco, non potrà non apprezzare uno dei titoli più belli sul mercato. Anche quest'anno ce ne sono tanti desideratissimi, nuovi usciti o giochi di culto.

Vediamo una lista dei migliori videogiochi da regalare a Natale 2023, e ce n'è per tutti i gusti e tutti i portafogli.

Il gioco dell'anno come regalo di Natale: Alan Wake II

Alan Wake II, il sequel del videogioco horror Alan Wake che 13 anni fa aveva conquistato i giocatori di tutto il mondo, è il gioco dell’anno 2023. Il gioco, un survival horror in terza persona ricco di suspence, ha vinto questo prestigioso titolo due volte. Infatti, è stato eletto gioco dell’anno 2023 sia da Time Magazine che da Paste Magazine.

Il gioco narra la vicenda di Alan Wake, uno scrittore intrappolato in una dimensione alternativa da cui può uscire solo scrivendo un romanzo. Mentre il primo capitolo era soprattutto una storia d’avventura, nel secondo le tinte horror si sono fatte molto forti. Infatti, il gioco è pensato per dare al giocatore un insistente senso di paura che lo accompagna fino alla fine della trama. Le animazioni realistiche rendono il gioco ancora più inquietante.

Il titolo è disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il prezzo si aggira intorno ai 60 euro, rendendolo un regalo di fascia alta per veri appassionati del genere.

I grandi classici: su Switch ci sono Pokémon Scarlatto e Violetto e Animal Crossing

Confermandosi come uno tra i brand più ampi al mondo, il mondo dei Pokèmon ha da poco sfornato l'ennesima avventura. In esclusiva solo per Nintendo Switch, è disponibile Pokémon versione Scarlatto e Violetto (i due titoli sono pressoché identici). Si trova comunemente a 50 euro circa (al posto dei 60 di listino).

Un altro gioco amatissimo dai fan di Nintendo, che è sempre un regalo gradito, è Animal Crossing: New Horizons. Il gioco, in esclusiva per Switch, ha rapito il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Il titolo è in vendita per meno di 50 euro, ma è acquistabile anche in bundle con la Switch Lite per 215 euro.

Il gioco più venduto dell’anno è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A maggio è uscito l’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della celebre e amatissima serie The Legend of Zelda di Nintendo.

Come tutti si aspettavano, il gioco, uscito per Nintendo Switch, ha riscosso un successo straordinario, diventando il titolo più venduto dell’anno.

Quindi, se pensate di regalare questo popolarissimo titolo a un appassionato di videogiochi, sarebbe meglio prima assicurarsi che non lo abbia già nella sua collezione. Se no, sarà sicuramente un regalo gradito.

Il gioco è in vendita a 60 euro, ma lo si trova anche a meno presso alcuni rivenditori.

I giochi più economici: Just Dance 2023 e Il Signore degli Anelli – Gollum

Se si vuole regalare un videogioco a qualcuno ma non si ha a disposizione un budget illimitato, ci sono alcune opzioni interessanti su cui puntare per fare colpo.

Per i videogiocatori che amano i giochi senza impegno, con cui divertirsi con gli amici, magari durante una festa, il regalo perfetto è sicuramente la nuova versione di Just Dance. Un grande classico per gli amanti del ballo e della musica, ma anche delle sfide perché a ogni giocatore, che deve eseguire i passi mostrati sullo schermo andando a tempo di musica, viene assegnato un punteggio. Il gioco è disponibile per Xbox, PlayStation e Switch a un prezzo compreso tra i 15 e i 30 euro.

Un’alternativa economica per gli amanti del fantasy e della saga del Signore degli Anelli di Tolkien è il nuovissimo Il Signore degli Anelli – Gollum, un gioco d’avventura che segue le vicende di Gollum, uno dei personaggi più noti della saga. Il titolo, compatibile con Xbox e Ps4 e 5, è venduto a un prezzo estremamente conveniente, solo 20 euro (ma è possibile anche accaparrarselo in sconto presso alcuni rivenditori).

Il più desiderato: Super Mario Bros. Wonder

Pochi mesi fa è uscito il nuovo capitolo della serie di giochi sul personaggio più amato da grandi e piccini: Super Mario Bros. Wonder. E, come era prevedibile, è diventato subito il videogioco più desiderato dai giocatori di tutto il mondo, occupando stabilmente i primi posti della classifica dei best seller di Amazon.

Si tratta del classico gameplay a scorrimento orizzontale che ha reso celebre Super Mario, ma con alcune novità imperdibili come i fiori meraviglia, capaci di creare azioni spettacolari. Super Mario non è mai stato così divertente!

Il gioco è disponibile in esclusiva per Switch e il prezzo si aggira intorno ai 50 euro.

Il ritorno della scuola di magia più famosa del mondo: Hogwarts Legacy

Uno dei franchise più celebri al mondo, Harry Potter, torna in grande con il gioco che tutti i fan stavano aspettando: Hogwarts Legacy. Il gioco, ambientato nella famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nel 1800, è un roleplay (gioco di ruolo) d’azione che farà vivere un po’ delle avventure del beniamino Harry Potter a tutti gli appassionati.

È, quindi, senza alcun dubbio il regalo perfetto per tutti gli amanti della saga, ma anche per chi adora divertirsi con un appassionante gioco di ruolo. Il titolo è stato distribuito per tutte le console: Xbox, PlayStation e da pochissimo anche per Nintendo Switch al prezzo di 50 euro.

Due giochi nuovissimi, per i gamer che hanno già tutto: Avatar: Frontiers of Pandora e Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro

Può essere estremamente difficile scegliere un gioco da regalare a un gamer appassionato che si tiene al passo con tutte le nuove uscite popolari. Una soluzione, però, può essere quella di orientarsi verso i titoli appena usciti.

Il titolo più interessante in uscita a dicembre è sicuramente l’attesissimo Avatar: Frontiers of Pandora. Si tratta del titolo più importante pubblicato quest’anno da Ubisoft e tutti i giocatori appassionati lo attendono il 7 dicembre. Si tratta di un gioco di azione e avventura in cui il giocatore veste i panni di uno dei protagonisti della saga cinematografica Avatar e può giocare da solo o in multiplayer con un amico. È disponibile per Xbox e Ps5 al costo di 70 euro.

Infine, è appena uscito l’attesissimo videogioco giapponese Dragon Quest Monsters: il Principe Oscuro, in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco d’avventura, in cui il giocatore deve calarsi nei panni di un addestratore di mostri, è la versione moderna e migliorata della serie di videogiochi Dragon Quest, uscita per Nintendo DS. Il gioco include più di 500 mostri, molti dei quali nuovi e mai visti, molte più battaglie online, un’interfaccia e un sistema di sintesi nuovi e revisionati. Il gioco è in vendita a 60 euro.

Leggi anche: I 5 migliori videogiochi multiplayer da condividere con tutta la famiglia