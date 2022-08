Chi possiede una Nintendo Wii sa bene che il movimento è la chiave, quindi non potevano mancare loro: i migliori videogiochi di fitness per Nintendo Wii, per tenersi in forma con divertimento.

Nintendo Wii è stata la prima console a sfruttare in tutte le loro potenzialità i sensori di movimento, rendendoli del tutto centrali nel suo intrattenimento. Il joypad qui diventa un vero e proprio telecomando, e tantissimi titoli per questa console si possono giocare basandosi sulle sue "oscillazioni".

In fondo è l'abitudine di Nintendo: trovare modi originali per sperimentare col videogioco, rendendolo tra l'altro adatto a qualunque tipo di persona (come si fece già coi mitici Game Boy), anche quelle meno avvezze ai videogames. Lo spiccato senso di movimento di questa console, per esempio, apre le porte a giochi dalle potenzialità prima impensabili.

È il caso dell'attività fisica, che normalmente è ritenuta opposta a un videogame: invece, qui, le due cose collaborano e ci regalano un'esperienza unica!

Ecco una lista dei migliori videogiochi per il fitness su Nintendo Wii, con e senza lo strumento Balance Board, per tenersi in forma divertendosi.

Videogiochi fitness per Nintendo Wii con Balance Board

Uno degli accessori più interessanti per la cara, vecchia console Nintendo Wii, è senza dubbio la Balance Board. Si tratta di una sorta di bilancia bianca, dotata di connessione wireless e capace di fare davvero tantissime cose: misurare il peso, la massa corporea, il baricentro del corpo e alcune caratteristiche motorie.

La Balance Board traccia una specie di profilo fisico del nostro corpo, assegnandoci anche un punteggio. In questo modo saprà tracciare i nostri progressi nei giochi di aerobica e fitness e dirci se stiamo migliorando, assegnandoci ciò che è meglio per il fisico di quel momento.

Il primo gioco da valutare è Wii Fit, primo e originale della serie, e si tratta di un titolo proprietario della Nintendo. Quindi è assicurata un’assoluta compatibilità con l’accessorio e un’elevata esperienza di gioco… e di fitness.

In Fit si potranno praticare fino a 15 posizioni di Yoga, 15 tra esercizi muscolari e sfide ad essi connesse, 7 esercizi aerobici e 9 divertenti minigiochi di equilibrio. Ognuno di essi mescola l’attività fisica allo spasso dei videogame.

Si tratta di un gioco vecchiotto, datato 2007, da reperire soprattutto nel mercato dei prodotti usati o su siti come Ebay e Subito.it, ma c’è anche il suo seguito più recente: Wii Fit Plus, uscito nel 2009.

Un Trainer virtuale nel gioco, divenuto famoso anche come personaggio giocabile nei titoli di Super Smarh Bros, ci guiderà attraverso una selezione di esercizi e minigiochi ampliata rispetto al classico Fit. In aggiunta sono disponibili alcune attività completamente inedite chiamate Training Plus.

Anche altri vecchi giochi - come il pilates di Daisy Fuentes Pilates, o i titoli cardio di Ubisoft - possono funzionare bene con Balance Board, ma non sono completi come gli originali e sono un po’ più difficili da reperire.

Più facili, e indubbiamente più completi, i titoli delle serie My Fitness Coach (che vanno dalla danza ai programmi per stare in forma) e Il Mio Coach di Fitness. Entrambi i gruppi vantano parecchi titoli, tutti validi, qualunque voi troviate.

Videogiochi fitness per Nintendo Wii senza Balance Board

I videogiochi fitness sono un ottimo modo per divertirsi e muoversi, utilizzando magari anche una console usata che oggi costa davvero pochissimo in caso non l'abbiate già.

Se avete una vecchia console di questo genere e la Balance Board preferite non acquistarla, o magari non riuscite a trovarla, niente paura: alcuni titoli per fare del sano movimento non necessitano di questo accessorio.

È il caso dei classicissimi Just Dance, serie di videogames basati sul ballo. Ognuno di questi titoli, molto diffusi in tutto il mondo e anche qui da noi, vi presenterà vari brani musicali e una serie di pose da seguire in balli talvolta calmi, talvolta più attivi. Nonostante l’età della console, Just Dance 2020 è stato rilasciato anche per Nintendo Wii!

Imitate il movimento degli omini sullo schermo durante la canzone, muovete i pad allo stesso modo, e conquistate record su record mentre starete sicuramente sudando… ma vi starete anche sicuramente divertendo un mondo. Perché in fondo è tutto un gigantesco ballo, anche di gruppo per più giocatori contemporaneamente!

Un altro chiaro esempio è EA Sports Active, in cui alcuni esercizi sono disponibili tramite la Board, è vero, ma il resto del gioco è tranquillamente praticabile tramite i soliti pad: il telecomando e il Nunchuk.

Qui sono inclusi programmi di stretching e allenamenti della durata di varie settimane, come un piccolo programma di fitness personalizzato per stare in forma giorno dopo giorno. Potrebbe essere più facile ritrovarlo nel mercato dell’usato, perché essendo un gioco sviluppato dall’affidabile EA, ha avuto una maggiore diffusione.

Da non dimenticare, infine, il più classico dei giochi sportivi per la console. Stiamo parlando del mitico Wii Sports e del suo seguito Wii Sports Resort, due titoli amatissimi da diverse generazioni, che permettono di praticare numerosi minigiochi basati sulle attività sportive. Ognuno è gestito nel modo più divertente possibile, sia in singolo che in gruppo, adatto a famiglie e amici.

Non si tratta di videogame fitness in senso stretto, ma entrambi vi obbligheranno a fare tantissimo movimento, e non starete fermi un attimo!