Appassionati di horror, ma stanchi delle solite esperienze trite e ritrite? Ecco una lista dei migliori 6 titoli in uscita nei prossimi mesi su PC, PS5 e XBOX, tra horror psicologici e d'azione!

È il boom dei videogiochi horror. Dalle grandi case produttrici come la Capcom che sforna remake su remake, fino agli sviluppatori indie, sicuramente in questo periodo e nei prossimi non mancheranno titoli da giocare.

Tuttavia, se l’offerta è variegata, la domanda è esigente, e non sempre il prodotto finale incontra gli standard del giocatore più raffinato. Il genere è anche piuttosto complesso da far rendere, ed su un titolo davvero raccapricciante ne troviamo almeno altri 3 che non reggono il confronto.

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo stilato una lista dei migliori 7 titoli in uscita nei prossimi mesi su varie piattaforme. Starà però a voi uscire vivi da queste terrificanti esperienze videoludiche, ma di una cosa siamo certi: non vi deluderanno.

I migliori videogiochi horror psicologici e d'azione per PC, PS4 e XBOX in uscita nel 2022

The Outlast Trials

Dopo due titoli strabilianti, i geni di Red Barrels hanno sfornato l’ennesimo capolavoro della serie di Outlast, The Outlast Trials. Uno dei migliori videogiochi horror psicologici che si snoda tra le mura di un inquietante ospedale psichiatrico, celante i più terribili segreti.

Gli sviluppatori non hanno sicuramente mollato il colpo con gli elementi horror di questa new entry, aggiungendo anche una geniale componente multiplayer che permetterà l’esperienza condivisa. Dopo due anni di attesa, il gioco è già disponibile, ma non in Italiano.

Casa produttrice: Red Barrels

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4, PS5

Ghostwire Tokyo

E se a un certo punto l’intera popolazione di una grande metropoli come Tokyo scomparisse all’improvviso? Ecco la trama del nuovissimo titolo di Bethesda, che mischia elementi horror ad azione per creare un’esperienza veloce e sincopata.

Inizialmente il titolo doveva essere un’esclusiva PS5, tuttavia si prevede una release per XBOX, anche se non nell’immediato futuro.

Casa produttrice: Bethesda Game Studios

Piattaforme: esclusiva PS5, PC, Xbox Series X|S nel 2023

Level Zero

Un titolo che ricorda molto “Alien: Isolation”, Level Zero riporterà in auge l’horror su navicella spaziale in un’esperienza multiplayer e ritmatissima.

Level Zero sarà un videogioco tattico, in prima persona, dove i sopravvissuti dovranno difendersi cercando nel frattempo di riparare la stazione spaziale su cui si trovano. Dall’altra parte, un secondo team di nemici che dovrà fare il possibile per impedirglielo.

Intensissimo e con una grafica da far accapponare la pelle, Level Zero sarà divertentissimo sia da soli che in gruppo!

Sviluppatore: DogHowl Games

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X | S, PC, PS4, PS5

Video Horror Society

Ancora non si conosce la data ufficiale di rilascio di questo particolarissimo titolo horror, ma è possibile giocarci in early access. Lo stile è simile a Dead Realm, Dead By Daylight e diversi altri titoli su questo genere, ed avrà una componente multiplayer.

In un mondo dove i mostri delle videocassette riescono a scappare nella vita reale, starà a te riuscire a combatterli, evitarli e sopravvivere. Dopo il boom di Stranger Things, un concetto simile è veramente ciò di cui si sentiva il bisogno.

Casa produttrice: Hellbent Games

Piattaforma: Xbox One, Xbox Series X | S, PC, PS4, PS5

SCP: Pandemic

SCP è un titolo sicuramente molto conosciuto nella scena horror, e – grazie a un fruttuoso KickStarter – oggi SCP: Pandemic è disponibile in early access.

Uno shooter cooperativo estremo, in prima persona, che dal trailer e dalle prime recensioni sembra promettere molto bene, nonostante la release finale non sia ancora stata rilasciata. Prima di dare un giudizio – sebbene tutti gli elementi siano a favore – ci sarà da attendere probabilmente fino a Dicembre.

Casa produttrice: Affray LLC

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X | S, PC, PS4, PS5

Sons of the Forest

L’attesissimo sequel di “The Forest” andrà probabilmente a continuare la storia del primo titolo nonostante non si abbiano ancora informazioni certe. Esiste ad oggi un trailer molto vago, e la data prevista di rilascio è a Ottobre.

Naturalmente, dato il finale aperto del primo videogioco ci si aspetta una continuazione organica della storia, quindi è quasi certo che si partirà da dove si è concluso il primo titolo. Tuttavia, non sarebbe male avere qualche notizia in più!

Casa produttrice: Endnight Games Ltd

Piattaforma: PC

I videogiochi horror più famosi di sempre

Per chi invece si stesse approcciando solo ora al mondo dell'horror gaming, è bene partire dalle fondamenta. Ecco tre titoli famosi ed evergreen da provare:

Resident Evil. Non tutti i titoli di questa serie sono stati accolti allo stesso modo, ma è innegabile che Resident Evil sia un pilastro dell'horror gaming in tutto il mondo!

Silent Hill 4. Definito da molti l'horror psicologico più ansiogeno di sempre - che ha anche, purtroppo fatto delle vittime - Silent Hill 4 è un'esperienza davvero terrificante.