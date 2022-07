Milan Games Week & Cartoomics tornano puntuali anche quest’anno. E, anche quest’anno, nella location di Rho Fiera, è prevista la presenza di un’area completamente dedicata agli sviluppatori indipendenti italiani che potranno vedere esposte le proprie creazioni videoludiche.

Gli organizzatori della manifestazione, Fiera Milano e Fandango Club Creators in collaborazione con IIDEA, hanno infatti deciso di dare, anche nel corso di questa edizione, sostegno attivo alla creatività ed alle grandi potenzialità di un settore che nel corso degli ultimi anni ha riscontrato sempre maggiore successo all’interno della filiera produttivo-creativa italiana.

Indie Dungeon, questo il nome dato allo spazio espositivo, è divenuto il più importante showcase di videogiochi completamente Made in Italy ed è presente alla manifestazione fin dai suoi esordi.

Lo spazio sarà luogo ed occasione per 10 fortunati e meritevoli sviluppatori indipendenti italiani di mostrare le loro creazioni. Una vetrina di tutto rispetto per far apprezzare il proprio talento ad amanti ed appassionati come ai player del settore.

Basti solo qualche numero per rendere l’idea di quanto l’occasione sia ghiotta: l’edizione del 2021 ha contato oltre 70.000 presenze in 3 giorni e 30 ore di live streaming sul canale YouTube. Non sono poi mancati partner di prestigio a partire dallo stesso canale YouTube Exclusive Live Streaming Partner ed eBay, TuttoSport e Corriere dello Sport-Stadio come partner editoriali e Radio 105 come radio ufficiale che ha seguito l’intera la kermesse.

Modalità di iscrizione e scadenze

C’è tempo fino a domenica 4 settembre per fare domanda di partecipazione al bando. L’scrizione è a titolo completamente gratuito ed è semplicissima da effettuare: è sufficiente accedere a questa pagina e compilare il form online presente sulla stessa.

Il bando è aperto a tutti gli sviluppatori italiani e per chi volesse maggiori informazioni è possibile consultare il relativo regolamento e i criteri sulla base dei quali verranno stabiliti i vincitori. In palio, 10 postazioni gratuite nelle quali esporre le proprie creazioni all’interno della kermesse che si terrà dal 25 al 27 novembre a Milano Rho Fiera.