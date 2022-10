Grandi aspettative per il nuovo capitolo di Need for Speed, una serie di videogiochi automobilistici di grande successo. Scopriamo tutte le informazioni in merito.

Gli amanti del genere sicuramente non vedranno l’ora di cimentarsi in questo nuovo videogioco, considerato quanto la serie Need for Speed si sia fatta conoscere nel corso del tempo. La sua popolarità può essere dimostrata, ad esempio, sapendo che nel 2013 ha venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo.

Grazie a ciò è riuscito a posizionarsi al decimo posto nella classifica dei franchise di videogiochi più popolari in assoluto, ma sono veramente tanti i capitoli della serie. A partire dal 1994 infatti sono usciti nuovi videogiochi ogni uno o due anni, l’ultimo annunciato proprio in questi giorni.

Vediamo dunque quando uscirà, il prezzo e le caratteristiche del nuovo capitolo Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound: i leak su uscita, prezzo e requisiti

Sono usciti numerosi leak sull’ultimo capitolo della serie di Need for Speed, ma finalmente abbiamo delle conferme. Sul sito di Electronic Arts, infatti, è stato annunciato ufficialmente che Need for Speed Unbound uscirà tra poco meno di due mesi, il 2 dicembre 2022, e sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X e S.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, dobbiamo fare due distinzioni, prima di tutto tra chi gioca su Pc e chi su console e tra la Standard Edition e la Palace Edition: per chi gioca da Pc infatti il prezzo delle due versioni è di 69,99 e 79,99 euro, mentre per le console il costo sarà di 79,99 e 89,99 euro rispettivamente.

Parliamo infine dei requisiti, in particolare per Pc, i quali sembrano essere piuttosto standard, permettendo a più persone possibili di poter scaricare il gioco. Tra i requisiti, infatti, ritroviamo i classici: sistema operativo Windows 10 da 64 bit, memoria RAM di 8 GB, una scheda grafica GTX 1050 Ti o RX 570 e almeno 50 GB di spazio disponibile.

Caratteristiche, novità e trailer del nuovo videogioco in arrivo

Il videogioco sarà ambientato a Lakeshore City, città immaginaria ispirata però alla reale Chicago e prevederà sia una modalità single player (offline) sia multiplayer (online), con la possibilità di giocare insieme anche da piattaforme diverse. Inoltre, poiché ci troviamo anche su console next-gen, potremo goderci una risoluzione 4K e 60 fps.

Ma non è tutto: come si può ben vedere dal trailer, dove è presente in esclusiva il rapper A$AP Rocky, ritroveremo da una parte personaggi 2D e dall’altra grafiche realistiche delle auto o della città, confermando i leak che parlavano della presenza di elementi anime nel gioco.

Si raccomanda dunque il preordine della Standard Edition, con cui si otterranno i bonus effetto di guida, targa, 150.000 dollari per multiplayer e grafica del banner insieme all’adesivo, mentre per la Palace Edition ci saranno anche: 4 nuove auto, nuovi effetti di guida, targa e decalcomanie Mashman, posa esclusiva del personaggio e 20 nuovi capi di abbigliamento.