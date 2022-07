In questo articolo, vedremo come accedere alla piattaforma Netflix Games e cominciare da subito a godersi uno dei tanti benefici dell’abbonamento Netflix!

Sebbene il brand Netflix venga spesso associato con le migliori serie TV e film originali, oggi è molto più di questo. Il colosso dello streaming si infatti anche lanciato nel mondo videoludico, creando la propria piattaforma – Netflix Games – che permette agli utenti Android e iOS abbonati al servizio di scaricare e giocare a decine di titoli – esclusivi e non – gratuitamente.

La libreria di giochi disponibili si espande frequentemente, tra titoli mainstream e originali – come la serie “Stranger Things 1984". In questo articolo, vedremo come accedere alla piattaforma, quanto costa e quali sono i titoli disponibili per cominciare da subito a godersi uno dei tanti benefici dell’abbonamento!

Come accedere a Netflix Gaming e dove si trovano i giochi

Puoi cominciare da subito a giocare ai titoli presenti su Netflix Games, seguendo questi semplicissimi passaggi!

Scarica l’app sul tuo dispositivo e accedi

Potrebbe sembrare ovvio, tuttavia è bene specificare che sarà possibile accedere e usufruire della piattaforma solo se si dispone di un abbonamento attivo – anche il meno costoso.

Quindi, se non ne disponi, dovrai creare un account e sottoscrivere un abbonamento – esistono tre fasce, una da 7.99€, una da 12.99€ e una da 17.99€ rispettivamente con diverse funzionalità, ma che daranno tutte accesso alla piattaforma.

Naviga sulla scheda “Games”

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma sul tuo dispositivo mobile, ti troverai davanti alla Homepage. In basso, vedrai quattro icone, e la seconda sarà proprio “Games”. Dovrai farci click per arrivare alla homepage del servizio.

Seleziona il gioco a cui vuoi giocare

Qui arriva la parte un po’ più intricata. Dovrai infatti selezionare uno tra i titoli a cui vorrai giocare, e così facendo verrai rimandato alla pagina specifica. Qui dovrai selezionare “Get Game”. Verrai reindirizzato su Google Play o App Store, e da qui dovrai installare il gioco sul tuo dispositivo.

Una volta completato il processo di installazione, dovrai cliccare su “Gioca”, e verrai riportato all’app, che da lì avvierà il gioco. Attenzione però: all’avvio, ti verrà chiesto di confermare il tuo account per salvare i progressi.

Ti basterà selezionare l’icona utente specifica per il tuo profilo e potrai cominciare a immergerti in un’esperienza personalizzata e senza pubblicità!

Netflix Games non funziona: ecco come fare

Se il processo per accedere alla piattaforma appare piuttosto semplice, alcuni potrebbero non vedere l’iconcina all’interno della propria app. questo perché probabilmente si dispone di una versione vecchia dell’applicazione mobile.

Se non si ha intenzione di aggiornarla, è possibile accedere ai titoli anche senza passare dall’app: basterà andare su Google Play o App Store e cercare i titoli direttamente da lì. Per effettuare una ricerca generale, dovrai semplicemente scrivere nella barra “Netflix”.

Se invece volessi giocare a un titolo specifico, dovrai riportarne il titolo esatto, come ad esempio “Stranger Things 1984” o “Stranger Things 3: the game”, “Teeter Up”, “Card Blast” e molti altri. Una volta scaricati, essi partiranno normalmente come qualsiasi applicazione, ma ti chiederanno di effettuare l’accesso al tuo account per giocarci!

Quanto costa l'abbonamento Netflix

Esistono 3 piani diversi per l'abbonamento a Netflix:

Account Base, a 7.99€ al mese, che ti permette di guardare film e Serie TV da solo uno schermo alla volta e non in HD

Standard, a 11.99€ al mese, che aumenta il numero di schermi a due e sblocca la funzione HD

Premium, a 15.99€ al mese, che aumenta il numero di schermi a 4 e sblocca l'Ultra HD

L’accesso alla piattaforma Netflix Games è al 100% gratuito per gli abbonati ed è incluso con qualsiasi piano. Il che significa che non dovrai sostenere costi aggiuntivi per beneficiarne, perché si tratta di una funzionalità introdotta per estendere l’offerta ai già abbonati.

L’esperienza di gioco non include inoltre né pubblicità né acquisti in-app, e qualsiasi profilo collegato all’abbonamento può accedervi – tranne gli account “Bambini”. Alcuni giochi sono anche disponibili online, e quindi non sarà necessaria una connessione ad internet per usufruirne!

Quali sono i giochi disponibili su Netflix Games

Ecco una lista dei giochi disponibili da scaricare:

Poinpy, un gioco che ricorda il vecchissimo Doodle Jump ma con molte più funzionalità e una grafica piacevolissima

Dragon Up, un arcade platform che ti permette di di coltivare il tuo impero di draghi grazie a divertentissimi minigiochi

Relic Hunters: Rebel, un RPG stile primissimi “Legend of Zelda” basato sulla popolarissima serie TV

Into the Dead 2: Unleashed, uno spettacolare titolo in 3D dalla grafica sensazionale che ti permetterà di combattere contro un’orda di zombie

This is a True Story , un puzzle game ambientato in Africa e basato su eventi reali

, un puzzle game ambientato in Africa e basato su eventi reali Hextech Mayhem Netflix Edition, un platform alla Super Mario

Krispee Street, un punta e clicca che allenerà le tue capacità: trova i personaggi nascosti in scenari sempre più difficili!

Knittens, un titolo alla Candy Crush ma con la componente gattini!

Asphalt Xtreme, un gioco di macchine dalla grafica e il gameplay spettacolare per essere un’app da smartphone

Bowling Ballers, un endless runner che – invece di evitarli – ti incoraggerà ad abbattere più ostacoli possibile!

Stranger Things: 1984, un arcade tratto dall’amatissima serie TV, che grazie a un mix tra grafica e musica 8bit anni 80’ ti offrirà un’esperienza davvero immersiva!

Nell'ampio catalogo di giochi sarà possibile trovara anche videogames tratti da serie tv Netflix.