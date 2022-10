Dopo il grande successo del primo gioco finalmente arriva Overwatch 2, con tante novità in programma. Scopriamo insieme a che ora uscirà oggi e cosa dobbiamo aspettarci.

Nel panorama videoludico si può definire Overwatch uno dei videogiochi più apprezzati e riconosciuti, infatti basti sapere che ha incassato oltre 269 milioni di dollari solamente durante il mese di maggio 2016 (e il gioco è uscito il 24 maggio 2016, per PlayStation 4, Xbox One e Windows).

Per quanto riguarda il sequel, Overwatch 2, le aspettative sono dunque alte ma finalmente l’attesa potrà giungere al termine, in quanto l’uscita è programmata proprio durante la data odierna e sostituirà definitivamente il primo Overwatch.

Vediamo dunque quando esce di preciso e tutte le novità che lo differenziano dall’originale.

Ora di uscita e prezzo del nuovo sequel di Overwatch

Partiamo subito con l’informazione più importante: quando sarà disponibile per il download Overwatch 2? In realtà per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione importante tra chi ha acquistato il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2 o Overwatch 1 su PC e gli altri giocatori.

Nel primo caso, infatti, il preload è disponibile fin da subito, mentre per chi gioca da PlayStation, Xbox e Switch il preload sarà disponibile dalle 18 di oggi. In ogni caso i server verranno aperti solamente dalle ore 21 di questa sera, dunque i nuovi giocatori potranno scaricare il gioco anche a partire da quel momento.

Una differenza rispetto al primo gioco riguarda anche il prezzo, infatti con Overwatch 2 ci troviamo davanti ad un free-to-play, con contenuti premium a pagamento che si potrà decidere se acquistare o meno.

Overwatch 2: caratteristiche, novità e trailer di lancio

Passiamo ora ad alcune delle novità più significative che saranno introdotte in questo gioco, a cominciare dalla composizione dei team, che nel primo erano 6v6 mentre ora si passa a 5v5 per aumentare l’impatto individuale che ogni giocatore può dare, grazie anche a molti nuovi eroi come ad esempio Kiriko.

Un’altra nuova caratteristica di Overwatch 2 è anche il sistema basato sulle stagioni: infatti ogni 9 settimane verranno introdotti vari nuovi contenuti, dalle mappe alle skin dei personaggi, senza dimenticarci del battle pass, che comprende delle ricompense gratuite ma anche una versione premium, gratis per la Stagione 1 per chi possiede il Pacchetto Osservatorio oppure acquistabile con 1000 Monete Overwatch.

Queste monete infatti sostituiranno le loot box che si possono trovare, invece, in Overwatch 1 e sarà possibile o comprarle dallo store presente nel gioco oppure ottenerle completando delle sfide settimanali. Infine, è bene sapere che per il momento si potrà giocare solo in modalità PvP, mentre la modalità PvE sarà introdotta solamente nel 2023.

