I videogame per smartphone vengono troppo spesso visti come un'occasione di solo svago, quel relax da "spegnere il cervello" nello stile dei giochini passatempo. Ma oggi abbiamo anche titoli molto più affascinanti e che strabordano nel mondo dell'avventura grafica.

Ne è un perfetto esempio il nuovo Oxenfree, di recente arrivato in Italia grazie a Netflix, che si compone di trama e ambientazioni dalla grande attrattiva. Si tratta infatti di un titolo originariamente per PC e console, che oggi ha ricevuto questo prezioso porting.

Da pochi giorni il gioco è disponibile anche in italiano, vediamone tutti i dettagli: dal trailer al modo per ottenerlo su smartphone, fino alla trama dell'avventura e all'attesissimo sequel Oxenfree 2: Lost Signals.

Oxenfree è in Italia grazie a Netflix Gaming: ecco il trailer

Gli appassionati di avventure grafiche non sentiranno di certo questo nome per la prima volta. Sviluppato dalla casa Night School Studio, il videogame chiamato Oxenfree è originariamente uscito nel 2016 per computer, e poi per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ha destato l'interesse di moltissimi giocatori ed esperti, tanto da ricevere una nomination nella categoria "Miglior narrativa" e da essere pubblicamente apprezzato da molti siti del settore.

Il gioco era finora disponibile anche in Italia grazie agli acquisti digitali per PC e console, certo, ma non era mai stato localizzato in italiano. La situazione cambia oggi grazie a Netflix.

Oxenfree riceve infatti un porting per mobile e la traduzione di tutti i sottotitoli in lingua italiana, oltre ad un rilascio comodo e gratuito. Già da questi giorni, infatti, sarà possibile giocarlo in italiano grazie all'offerta di Netflix Gaming, disponibile per tutti gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi.

È sufficiente aprire l'app per smartphone (non funziona su TV) e recarsi nell'apposita sezione dei giochi gratuiti. Non è scaricabile direttamente dallo store dei telefoni.

Contestualmente, la grande N ha diffuso sui suoi canali un nuovo trailer per tutti coloro che ancora non conoscessero il gioco e volessero approcciarvisi per la prima volta. E il breve filmato chiarisce subito di che tipo di avventura stiamo parlando.

Il fascino di Oxenfree: trama e avventura grafica in uno stile unico

Per molti videogiocatori senza troppa esperienza alle spalle sarà quasi una sorpresa approcciarsi a un titolo come Oxenfree, ma sarà indubbiamente la cosa giusta. E si inizia già dalla trama, molto vicina al classico target di Netflix: i giovani.

Un gruppo di ragazzi decide di recarsi sull'isola di Edwards per una notte senza adulti, per stare insieme e divertirsi. È il luogo ideale perché se in passato si trattava di una base militare, oggi è un'isola disabitata, senza anime e lasciata completamente all'abbandono. Perfetta per qualche falò, confessioni d'amore e intrighi vari.

Il problema sorge quando alcune presenze sembrano palesarsi misteriosamente nell'isola, anche tramite incomprensibili segnali radio che vanno e vengono. Cosa si nasconderà davvero su Edwards e come questo si mescolerà alle vite dei giovani che l'hanno visitata e a coloro che essi hanno incontrato?

Il gioco si pone come un horror avventuroso e misterioso, che non mette l'accento sui classici elementi zombie, jumpscare e scene sanguinolente varie, bensì su un'esplorazione ammantata di nebbia e segreti. Il compito del giocatore sarà esplorare, cercare, e soprattutto vivere le vicende, scegliendo come portare avanti i dialoghi e le interazioni tra i personaggi.

Le scelte influenzeranno lo svolgimento e il finale. Non c'è azione o combattimento, ci sono dei puzzle ma dall'aspetto leggero e con un impatto limitato. E la grafica è in pieno stile cartoon "abbozzato" per intensificare le sensazioni di mistero e di ignoto.

Il seguito di Oxenfree è stato rinviato al 2023

Oxenfree è il gioco perfetto per chi vuole vivere un'avventura unica, proprio come se si trovasse in una delle migliori serie Netflix, ma coinvolto in prima persona con delle scelte importanti da compiere. I dialoghi da leggere e ascoltare sono moltissimi, ed è proprio quella la sua grande forza: una trama profonda e dettagliata, piena di interazioni. Non ci si stupisce dei riconoscimenti che ha ricevuto.

Ecco perché i fan attendevano con ansia il sequel, chiamato Oxenfree 2: Lost Signals. La casa produttrice lo aveva annunciato un anno fa e l'uscita sembrava essere attesa per quest'anno, ma la notizia dell'ultim'ora è che ha ricevuto un rinvio.

Night School Studio ha annunciato che la data di uscita di Lost Signals sarà posticipata al 2023 per motivi di completezza. L'azienda non vuole affrettare il rilascio per curare nel dettaglio tutte le trame e i dialoghi, e occuparsi di un'elevata personalizzazione delle scelte e dei finali. Insomma, si vogliono fare i lavori per bene – ed è la cosa migliore nel mondo videoludico.

Il seguito, almeno per il momento, è stato preannunciato solo per PC e console, ma chissà che la collaborazione con Netflix Gaming non lo estenda nuovamente anche agli smartphone – piattaforma a cui questo gioco si presta ottimamente. In fondo, per avere questi titoli è sufficiente possedere un qualsiasi abbonamento Netflix attivo.