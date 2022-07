Da quando è nato, il servizio PlayStation Plus ha raccolto tantissimo entusiasmo tra i fan. Oltre a consentire il multigiocatore online con persone da tutto il mondo, offre ogni mese alcuni giochi gratis perché già inclusi nel suo prezzo. E spesso si tratta di titoli recenti e di eccellente qualità.

Nel mese di giugno e fino al 4 luglio, ad esempio, abbiamo avuto una selezione molto vasta e divertente. Un gioco titolato e amato da tutti come God of War, un bel picchiaduro per i fan degli anime giapponesi come Naruto to Boruto: Shinobi Striker, e infine un titolo di puro divertimento multiplayer, cioè Nickelodeon All-Star Brawl.

Ed ora sono stati finalmente annunciati i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di luglio, che forse ancor più rispetto a giugno, accontenteranno fan di diversi generi. Propongono infatti tre ottimi titoli, di cui una stella amatissima e di recente uscita.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è gratis a luglio con PlayStation Plus

Il più atteso del trio è sicuramente lui: è tornato Crash Bandicoot, eroe roteante che si muove tra mele, casse esplosive e mostri per salvare sé, i suoi amici e il suo mondo dal malvagio dottor Neo Cortex.

Nel tempo questo personaggio è diventato una sorta di icona videoludica degli anni '90. Il suo esordio fu sulla prima PlayStation nel lontano autunno 1996. La meccanica di gioco avventurosa e platform, basata su una serie di livelli da superare e power-up da ottenere periodicamente, ha fatto appassionare milioni di fan.

Lo stampo folle e ironico della serie ha fatto il resto, rendendo l'imprevedibile Crash un personaggio irrinunciabile da giocare per tutte le età. Nel 1997 il titolo fu seguito da Crash Bandicoot: l'ira di Cortex, e nel 1998 da uno dei videogiochi più completi usciti su PlayStation 1, cioè Crash Bandicoot: Warped.

Tra PS1 e PS2 furono poi prodotti diversi sequel e spin-off di ottimo successo (come Crash Team Racing, coi personaggi che gareggiano sulle automobili). Dopo un po' di assenza il Bandicoot si è fatto rivedere nel 2017 con una versione rimasterizzata della trilogia originale su PS4, di nome Crash Bandicoot: NSane Trilogy.

I produttori hanno appurato il gran successo ancora vivo di Crash e hanno finalmente sviluppato un titolo new gen per PS4. Trattasi del sequel naturale della trilogia, cioè Crash Bandicoot 4: It's About Time, uscito nel 2020. Possiamo indubbiamente annoverarlo, insieme alla remastered della trilogia originale, tra i motivi per cui una PS4 è ancora un eccellente acquisto.

PlayStation Plus lo include tra i giochi gratis di luglio senza costi aggiuntivi all'abbonamento. Una volta scaricato e installato, il titolo rimane giocabile anche nei mesi successivi a patto di avere ancora l'abbonamento attivo (lo stesso succede per gli altri due).

Crash Bandicoot 4: It's About Time riprende l'ironia di questo mondo videoludico, e recupera con fedeltà le meccaniche di gioco originali, spingendole però al limite. Gli appassionati di completamento e platino dei videogames troveranno pane per i loro denti, vista la difficoltà di alcuni livelli e alcune missioni di questo nuovo Crash Bandicoot.

Il titolo sarà disponibile sia per PS4 che per PS5.

Man of Medan Gratis a luglio con PlayStation Plus

Anche il secondo titolo di luglio di PlayStation Plus è alquanto popolare. Trattasi di Man of Medan, primo gioco della serie horror The Dark Pictures Anthology.

Questo videogioco punta tutto sulle azioni dei giocatori, offrendo un elevato livello di personalizzazione dell'esperienza videoludica. La trama è semplice: alcuni amici, in vacanza per divertirsi con le immersioni, si ritroveranno invece su una nave da guerra abbandonata. Qui verranno assaliti da diverse mostruosità da cui sfuggire.

Il gioco si sviluppa in una sorta di avventura investigativa dai forti toni horror, ed è tutto basato sulle scelte fatte dal giocatore reale. Ogni personaggio può vivere o morire e raggiungere molti finali differenti, a seconda di quello che gli diremo di fare nei confronti di sé, degli altri e della vicenda.

Il gioco è tutto fatto di investigazioni, lettura e ascolto della trama, e scelte che ne conseguono. Naturalmente non mancano esseri mostruosi, jumpscare, ambientazioni da paura e tutte le classiche componenti di un gioco fortemente horror.

Un pregio di Man of Medan è la possibilità di giocare non soltanto in single player, ma anche in gruppo: con 1 amico online o in un team di massimo 5 offline, in modo da influenzare ognuno le scelte degli altri. Il gioco è disponibile solo su PS4.

Questo titolo tra i giochi gratis di luglio su PlayStation Plus è un altro eccellente motivo per acquistare PS4 se si vuole risparmiare rispetto a uscite più recenti e costose.

Arcadegeddon è il terzo titolo gratis di luglio

L'ultimo della lista è Arcadegeddon, un titolo da giocare decisamente a mente più leggera. Si tratta di un classico sparatutto multigiocatore moderno, simile a Fortnite almeno nella struttura dei combattimenti di base.

In Arcageddon ci muoviamo (e spariamo a volontà) in ambientazioni spettacolari, dall'aspetto decisamente vario e vagamente futuristico, piene di luci al neon e colori flash. Gestiamo come al solito armi, salute e scudo per far vincere noi e la nostra squadra.

Il gioco si presenta bene scontrandosi con i mostri computerizzati, ma dà naturalmente del suo meglio quando giochiamo con avversari umani. Si possono infatti comporre squadre fino a 4 giocatori in multiplayer online, per sfidare il computer o altre squadre di videogiocatori.

Oltre a tanti boss da scovare e distruggere, forzieri e bottini da trovare, e tutti i classici elementi di questi giochi, ci si può mettere alla prova con una serie di minigiochi secondari per un divertimento leggero e decisamente animato. Ed è disponibile sia su PS4 che su PS5, sempre gratis a luglio con PlayStation Plus.