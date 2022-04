Conviene comprare la PlayStation 5? Quanto costa la nuova console? I giochi per PlayStation 4 sono compatibili? Quando esce il nuovo PS VR2? Ecco tutto quello devi sapere prima di comprare la PS5.

La PlayStation 5 è forse la console più famosa del mondo insieme al suo rivale Xbox e ha fatto il suo debutto sui mercati europei a fine 2020, ma quali sono davvero le sue caratteristiche e le sue potenzialità. Conviene davvero comprarla? Che differenza c’è con la PlayStation 4?

Come molti sapranno di questa console se ne possono acquistare due versioni che non hanno solo un prezzo diverso, ma anche diversi requisiti.

Ecco quindi una guida completa all’acquisto della PlayStation 5, che cerca anche di chiarire qualche dubbio e rispondere alle domande più frequenti: a partire dal prezzo per finire con la compatibilità dei giochi per PlayStation 4 e le differenze rispetto al modello precedente.

PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition a confronto. Quale conviene comprare?

Il prezzo consigliato di vendita per l’Europa della PlayStation 5 è di 499,99 euro e 399,99 euro per la Digital Edition. Partiamo dalle differenze tra le due console.

Tra la PlayStation 5 e la PlayStation 5 Digital Edition l’unica e sola differenza che determina la variazione di prezzo è la presenza nel primo modello del lettore Blu-ray Disc Ultra HD.

Acquistando una PlayStation 5 Digital Edition potrete giocare solo ai giochi scaricati da internet non essendo questa dotata di alcun lettore Blu-ray.

Nella scelta quindi se acquistare l’uno o l’altro modello della console molto giocano le abitudini personali. Ovvero, se possedete una vasta collezione di giochi per la PS4 in dvd oppure se siete soliti acquistare e collezionare copia fisica del gioco vi occorrerà un PS5 con il lettore Blu-ray. Diversamente, quanti utilizzano perlopiù i giochi scaricati dal PlayStation Store possono acquistare la più economica PS5 Digital Edition.

La presenza del lettore Blu-ray determina anche delle differenze di peso e dimensioni tra i due modelli, dove la Digital edition è più leggera e un po’ più piccola.

Per quanto riguarda il design al momento la PS5 è disponibile solo di colore bianco in ambedue i modelli.

I giochi per PlayStation 4 sono compatibili con la PS5?

Uno dei grossi problemi quando si passò dalla PS3 alla PS4 fu il fatto che i giochi della vecchia console non erano compatibili sulla nuova.

Diversamente, come annuncia la stessa Sony, il 99% dei giochi per PlayStation 4 è supportato anche dalla PlayStation 5. Mentre i titoli esclusivi per PS5 non possono essere riprodotti e giocati su PS4.

Se si acquista la PlayStation 5 con il lettore Blu-ray anche i giochi fisici, cioè i DVD per PS4, saranno utilizzabili nella nuova console.

In ogni caso tutti i modelli appena acquistati di PS 5 hanno un gioco preinstallato e integrato gratuitamente nella console.

Le novità della PlayStation 5: la velocità del disco SSD per ridurre la velocità di caricamento

Veniamo ai punti di forza e le potenzialità della PlayStation 5, uno dei quali risiede nella velocità del disco SSD.

L’obiettivo che infatti gli sviluppatori volevano raggiungere con la PS5 era eliminare i tempi di caricamento delle schermate a volte parecchio lunghi con la PS4 e che quindi causavano numerose interruzioni e attese durante il gioco.

Al contrario proprio la velocità della PlayStation 5 consente un'esperienza di gioco anche in streaming ad una velocità elevata e senza interruzioni.

La velocità, oltre a rendere il gameplay dei giochi più fluido, permetterà anche di realizzare videogiochi più grandi quindi complessi e con maggiore risoluzione grafica, senza problemi nei tempi di caricamento.

La grafica della PlayStation 5 grazie al ray tracing

Veniamo all’accelerazione del ray tracing che è integrata nella GPU cioè l’unità di elaborazione grafica.

Grazie a questa tecnologia nella grafica la PlayStation 5 è in grado di simulare il modo con cui la luce interagisce con le superfici delle cose, in modo che i dettagli grafici di gioco risultino realistici al massimo.

Il ray tracing può infatti essere usato per creare effetti incredibilmente realistici di rifrazione della luce, ad esempio per oggetti come vetro o l’acqua.

Per quanto riguarda la risoluzione grafica la PS5 supporta fino a 2160p (4K UHD), ma per giocare non è necessaria una TV 4K poiché supporta anche le risoluzioni di 720p, 1080i, 1080p e 2160p.

Per quanto riguarda i display 8K la Sony informa che al momento la PlayStation 5 può essere collegata senza problemi, ma per riprodurre risoluzioni fino a 8K si dovrà aspettare un prossimo aggiornamento del software.

Ricordiamo infine che la PlayStation 5, se si sceglie il modello dotato di lettore Blu-ray, non supporta film in formato 3D.

Vi proponiamo qui sotto il video YouTube che contiene una recensione alla PlayStation 5 fatta da una fonte molto affidabile che è Multiplayer.it e di cui vi consigliamo la visione:

Addio Dualshock! Cambia il controller e arriva il DualSense progettato per PS5

Veniamo al Dualshock, cioè il Joystick poiché la Sony anche in questo senso ha compiuto molti passi in avanti rispetto alla PlayStation 4 e appare il DualSense esclusivo per PlayStation 5.

I Dualshock 4 per realizzare l’effetto della vibrazione avevano due piccoli motori, che nei nuovi controller DualSense per PS5 sono stati sostituiti da due “attuatori”. Il risultato di questo cambiamento è che adesso il controller è in grado di riprodurre una varietà più ampia di sensazioni fisiche.

I nuovi controller sono anche dotati di microfono integrato che supporta la funzione di dettatura vocale, con un pulsante “mute” che consente di attivarlo e disattivarlo a piacimento.

Ad una console possono essere collegati un massimo di quattro controller, ma ricordiamo che in dotazione all’acquisto la confezione contiene solo un controller DualSense. In ogni caso il DualShock 4 può essere collegato per giocare alla PS5 senza problemi.

In arrivo il PlayStation VR2 progettato per PlayStation 5. Cosa sappiamo su prezzo e data di uscita?

La PlayStation 5 rimane compatibile con il PS VR di prima generazione, tuttavia quest’anno è prevista l’uscita del visore PS VR2, pensato e progettato per PS5 e di cui già si conosce il design.

Il team Sony ha del resto dichiarato che lo sviluppo del Visore di seconda generazione è andato di pari passo a quello della PlayStation 5 per cui è progettato.

Il PlayStation VR2 è stato progettato per essere più leggero e più confortevole quando lo si indossa rispetto alla precedente versione. L’esperienza sarà ancora più realistica perché il nuovo PS VR2 rileva il movimento degli occhi di chi lo indossa. Dotato di grafica 4K HDR avrà anche un sistema di mini vibrazioni per favorire l'immersione sensoriale.

Altra grande novità sono i controller VR Sense di forma circolare che rilevano i movimenti delle dita e sostituiranno per i contenuti VR i vecchi controller Move, che si usavano con il precedente visore.

Si spera anche che il nuovo PS VR2 riduca per alcuni giocatori il problema del motion sickness che si presentava con la prima versione, cioè il senso di forte nausea e disorientamento. Di fatto è un problema che si verifica per molte persone, identico a quanto può accadere per il mal d’auto e mal di mare e dovuto alla dissonanza che c'è tra i vari organi del corpo nel modo in cui percepiscono il movimento.

Per quanto riguarda la data di uscita del PS VR2 sappiamo che questa avverrà nel 2022, ma non ci sono maggiori dettagli e nemmeno il pre-ordine è attivo sul sito della PlayStation.

Allo stesso modo siamo nella più totale oscurità circa quale sarà il prezzo del PlayStation VR2, anche se la Sony offre la possibilità di iscriversi alla newsletter e rimanere sempre aggiornati.