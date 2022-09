Anche questo mese è finalmente il momento di conoscere i titoli gratuiti per gli abbonati PlayStation Plus. E per ottobre ci sono tre giochi eccezionali, caratterizzati dall'originalità e unicità rispetto al solito.

Come ogni mese si rinnova l'appuntamento con i giochi gratuiti di PlayStation Plus. Tramite questo programma gli abbonati possono non solo accedere a un'ampia library di titoli sempre disponibili, ma anche giocare ad alcuni di recentissima uscita e di elevata popolarità senza aggiungere alcun costo.

Ogni mese Sony propone videogame nuovi e di qualità, e ottobre 2022 non fa eccezione. Sono stati svelati i tre giochi che comporranno l'offerta di questo mese e hanno in comune un grandissimo pregio: sono decisamente unici, alquanto differenti dalla massa, memorabili da giocare. Sono disponibili a partire dal 4 ottobre e riscattabili fino al 30.

Inoltre, coprono tre differenti generi che renderanno l'offerta del mese amata da una larghissima fetta di pubblico. Andiamo quindi a esaminare uno per uno i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre: punteremo sulle loro unicità viaggiando tra corse in automobile (ma in miniatura), picchiaduro uno contro uno (ma abbastanza distopici), e sparatutto in prima persona (ma minimale e particolarissimo).

Un mondo di corse folli: HotWheels Unleashed è gratis con PlayStation Plus

Qualche fan nostalgico dei titoli di corsa e al contempo delle automobiline si ricorderà dei vecchi giochi MicroMachines V3 e V4, per le console PS1 e PS2. È tempo di recuperare l'emozione di una macchinina minuscola in un ambiente gigante e quotidiano, ma aggiungendo una sana dose di velocità, personalizzazione, follia: questo (e molto altro) è HotWheels Unleashed. Sarà giocabile su PS4 e PS5 (e riguardo quest'ultima, ecco un bignami con tutto ciò che c'è da sapere prima di comprarla).

Discretamente atteso dal pubblico lo scorso anno, con questo gioco potete dimenticarvi del realismo in stile Gran Turismo. Piloterete una delle mitiche HotWheels, le automobiline di metallo collezionabili che hanno segnato più di una generazione. E lo farete in piste giganti rispetto a noi che è un piacere da ammirare, e che riproducono diversi ambienti "normali", come una taverna, un'officina, un parco giochi, e via discorrendo.

Ma non è tutto: alcune piste riprodurranno più o meno fedelmente le ambientazioni delle stesse piste di macchinine HotWheels, quindi aspettatevi di correre in mezzo a squali e dinosauri, perché non c'è limite alla fantasia di questi meravigliosi giocattoli!

Naturalmente si tratta di un arcade purissimo, fatto di velocità, derapate folli, velocizzatori sulla pista e dash da sfruttare nel momento giusto. Sarà importante scegliere il vostro modello a seconda della velocità nuda e cruda, della capacità di curvare e di accelerare, e così via.

Il gioco è ampiamente profondo: ci sono varie modalità di corsa, una sorta di gioco da tavolo in cui affrontare sfide, un comparto collezionistico invidiabile con tantissime macchinine, la personalizzazione della vostra auto; e in più un eccezionale track builder con cui costruire la vostra personalissima pista, proprio come fareste coi giocattoli di metallo. Consigliato per ore di divertimento soprattutto in multiplayer, sia online che offline.

L'universo DC alternativo: tra i giochi gratis c'è Injustice 2

Superman è uscito fuori di sé dopo aver perso Lois a causa del Joker, e in seguito alla sua compiuta vendetta, ha dato vita a un regime totalitario, infine combattuto e sconfitto da Batman. Una storia incomprensibile? Ma no, si tratta dell'universo DC alternativo creato dalla serie Injustice - il primo capitolo "Gods Among Us" era uscito nel 2013.

Il 2017 è l'anno del suo sequel, che oggi Sony porta gratuitamente nell'abbonamento PlayStation Plus, anche se solo per PS4. Injustice 2 ci catapulta nuovamente in quel mondo distopico, quando la coalizione di Batman e compagni deve far fronte a una nuova, potente minaccia: il malvagio Brainiac.

Il videogioco è il più classico dei tre del mese, si tratta infatti di un picchiaduro a due dimensioni (naturalmente sia i personaggi che il mondo sono rappresentati in 3D), fatto di lotte 1 vs 1 con la tipica barra dell'energia. Mosse speciali, combinazioni, parate e schivate. Ma è l'ambientazione a dargli originalità.

Se vi piace fare a botte nel modo più conosciuto, è il gioco per voi. 37 personaggi totali (inclusi quelli dei DLC), multiplayer online con partite competitive e gilde speciali, missioni e avventure in single player: non vi resta che imparare le combo e gli stili di combattimento dei lottatori DC!

Il comparto tecnico è ottimamente sviluppato, le novità sono tante, il gameplay è equilibrato sia in singolo, sia con un amico accanto, sia online. L'universo DC è ben rappresentato e il doppiaggio italiano di altissima qualità gli rende grande onore, catapultandovi nel mezzo di grandi combattimenti anche dal punto di vista uditivo.

Superhot è lo sparatutto che non pensavate di vedere

Così come il picchiaduro, anche lo sparatutto è un genere che tende ad omologarsi a se stesso e alle sue dinamiche classiche. O almeno così pensavamo: Superhot, il terzo gioco gratis del PlayStation Plus di ottobre (solo PS4), ci stupisce con un'essenza che non credevamo di vedere mai.

Attraverso uno stile grafico minimalista e fatto di forme più che di personaggi, dovremo spostarci in un'ambiente speciale, in cui il mondo circostante si muove solo quando ci muoviamo noi. Gli altri "umani" sono astratti, ma sparano eccome. E non c'è una barra dei PS o degli scudi a proteggerci: basta un colpo ed è finita.

Ma naturalmente la stramba meccanica temporale ci consente di elaborare nuove strategie per schivare, colpire, rubare le armi altrui. Servirà un po' per abituarsi all'approccio originalissimo di Superhot, ma è un'esperienza che vale la pena di provare.

Il gioco è immerso in una trama in qualche modo meta-narrativa che non mancherà di concedere fascino e un filo di angoscia al giocatore, sempre impegnato a sparare ma in maniera meno frenetica, in accordo proprio con la trama. Forse non piacerà tantissimo ai puristi, ma è una piacevolissima variazione dalle classiche armi e salute, alternando il movimento incessante al concetto di "fermati e pensa". Niente male, tra l'altro, per una PS4 che continua a vivere i suoi giorni migliori.