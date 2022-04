Un leak svela in anteprima assoluta quali saranno i giochi di maggio a disposizione per il download gratuito con l’abbonamento a PlayStation Plus e tra di loro c’è FIFA 2022. Intanto, Sony annuncia che da fine giugno PS Plus cambierà completamente e oltre ad incorporare PlayStation Now offrirà tre diversi livelli di abbonamento, con vantaggi diversi.

Una fuga di notizie potrebbe aver svelato come di consueto in anteprima quelli che saranno i giochi di maggio 2022 disponibili gratuitamente per il download con l’abbonamento a PlayStation Plus.

A svelare il leak è stato il solito utente di Dealabs, billbil-kun, che non è nuovo a questo tipo di rivelazioni di solito veritiere.

La finestra di tempo in cui i giochi saranno disponibili andrà, sempre secondo le anticipazioni non ufficiali, dal 3 maggio al 7 giugno 2022. Nonostante manchino ancora le conferme da parte di Sony, l’utente in questione ha già in passato dato informazioni di questo tipo che poi sono risultate essere assolutamente vere.

Secondo tali anticipazioni, in esclusiva per PlayStation 4 ci sarà Curse of the Dead God, mentre per PS4 e PlayStation 5 si potranno scaricare gratis FIFA 2022 e Tribes of Midgard.

Ricordiamo poi, che a fine giugno è previsto un cambiamento importante con la ristrutturazione completa di PlayStation Plus che cambierà faccia e avrà tre livelli diversi di abbonamento, oltre ad incorporare PlayStation Now.

Fino a fine aprile resta poi la possibilità, sempre per chi ha l’abbonamento PS Plus, di scaricare i tre videogiochi di questo mese: Hood: Outlaws & Legends; SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom - Rehydrated; Slay the Spire.

Il primo titolo gratuito di maggio con PlayStation Plus sarà FIFA 2022 (PS4 & PS5)

Il primo gioco che dovrebbe essere disponibile in via gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus non ha bisogno di troppe presentazioni perché è FIFA 2022.

Questo titolo dovrebbe essere a disposizione degli utenti dal 3 maggio al 7 giugno sia per PS4 che per PS5.

Il celebre titolo della Electronics Art non ha bisogno di anteprime, ma per quanto riguarda le nuove funzionalità proprie della versione 2022 si registra un gameplay molto più realistico grazie anche all'incredibile risoluzione grafica raggiunta con la Next-gen Hypermotion. In questa edizione sono state aggiunte più di 8.000 animazioni che costruiscono sotto questo aspetto l’aggiornamento più grande della storia che coinvolge il titolo FIFA.

Una modifica importante riguarda anche la modalità carriera allenatore perché in FIFA 2022 sarà possibile non solo servirsi delle rose disponibili aggiornate, ma anche creare da zero la propria squadra.

Per quanto riguarda la seria A le squadre ufficiali presenti sono 14 e tra i grandi assenti continua ad esserci la Juventus, la quale ha invece una stretto una collaborazione con PES l’altro celebre videogioco di calcio prodotto da Konami.

Tribes of Midgard tra i giochi gratuiti di maggio 2022 con PlayStation Plus (PS4 & PS5)

L’altro titolo a disposizione degli utenti PlayStation Plus che sarà scaricabile per entrambe le console, PS4 e PS5, è Tribes of Midgard, di matrice canadese e primo titolo dello studio Norsfell.

Si tratta di un videogioco di avventura fantasy ispirato da un ambientazione vichinga in cui si dovrà impersonare un guerriero riportato alla vita che deve proteggere Midgard dalla distruzione e combattere i Ragnarök.

Il titolo supporta due modalità di gioco una è la “Saga”, cioè la classica modalità “storia”, che comunque nel complesso si rivela avvincente, ma anche piuttosto breve. Poi c’è la modalità “Sopravvivenza”, dove invece lo scopo è respingere il nemico in una partita potenzialmente senza termine.

Solo per PlayStation 4 “Curse of the Dead God” tra i giochi PlayStation Plus di maggio

Solo per PlayStation 4 invece l’abbonamento PS Plus regalerà a maggio il titolo Curse of the Dead God, sviluppato da Passtech Games e che si classifica come un “roguelike”.

I roguelike sono una sottocategoria dei videogiochi di ruolo dove lo scopo principale è combattere e raccogliere oggetti.

In Curse of the Dead God vi troverete nei panni di un misterioso esploratore che si trova all’interno di un tempio azteco.

Come cambierà l’abbonamento a PlayStation Plus a fine giugno?

Ripetiamo che in ogni caso manca ancora la conferma della Sony su quelli che saranno davvero i titoli ufficiali scaricabili gratuitamente a maggio con PlayStation Plus. La voce di Dealabs ha anche anticipato che i titoli saranno disponibili fino al 7 giugno. Per la fine dello stesso mese è comunque previsto un grande cambiamento per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Ovvero a partire da luglio saranno disponibili tre diversi livelli di abbonamento.

Prima di tutto ci sarà quello più economico, il PlayStation Plus Essential disponibile al costo di: 59,99 € all’anno; 24,99€ per tre mesi; 8,99€ al mese.

Questo livello di abbonamento offre dei vantaggi molto simili a quello attuale con però solo due giochi gratis al mese, accesso alla modalità multigiocatore online e servizio di archiviazione nel cloud.

Ci sarà poi la possibilità di abbonarsi a PlayStation Plus Extra, che avrà invece un costo di: 99,99 € all’anno; 39,99€ per tre mesi; 13,99€ al mese.

Il livello Extra di abbonamento rispetto a quello base (essential) offre in aggiunta 400 titoli gratuiti sempre a disposizione per PS4 e PS5 tra cui quelli appartenenti al catalogo PlayStation Studios.

Infine, sarà attivato il PlayStation Plus Premium che ai vantaggi della versione Extra aggiunge altri 340 giochi, tra cui alcuni titoli in origine per PS3 e PS2 a cui si può giocare in streaming.

Questo livello di abbonamento incorpora di fatto anche quello a PlayStation Now con la possibilità in aggiunta di scaricare titoli gratuiti in prova a tempo limitato.

Il costo di PlayStation Plus Premium sarà di: 119,99 € all’anno; 49,99€ per tre mesi; 16,99€ al mese.

Tutte le informazioni sul nuovo abbonamento a PlayStation Plus sono descritte e riassunte anche nel recente video YouTube di Everyeye.it pubblicato qualche giorno fa sul canale ufficiale, di cui di seguito vi proponiamo la visione:

Che cos'è PlayStation Now e quando sarà incorporato all’abbonamento PlayStation Plus

PlayStation Now che sarà un servizio compreso nell'abbonamento PlayStation Plus Premium, disponibile a fine giugno, è una piattaforma che permette di giocare a molti titoli in streaming avendo accesso agli stessi anche da PC.

Su PS Now si trovano per questo anche molti titoli storici delle vecchie edizioni della console (PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3), a cui si può tranquillamente giocare in streaming anche dal computer.

I videogiochi disponibili per il download gratuito con PS Plus fino a fine aprile

Fino all’arrivo del nuovo catalogo con i giochi gratis PlayStation Plus di maggio restano a disposizione degli abbonati i tre titoli di aprile che ricordiamo sono: Hood: Outlaws & Legends; SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom - Rehydrated; Slay the Spire.

Il primo, Hood: Outlaws & Legends, è un titolo sviluppato da Sumo Digital Newcastle che appartiene alla categoria dei PvPvE (Player Vs. Player Vs. Environment). Più semplicemente un videogioco d'avventura con un'ambientazione medievale.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom - Rehydrated è un’avventura che vede invece protagonista il celebre personaggio dei cartoni animati SpongeBob e non ha bisogno di tante presentazioni. Un videogioco divertente dedicato ad un pubblico di grandi e piccini.

Infine, Slay the Spire, anche in questo caso un roguelike, cioè un gioco di ruolo, che si fonde con un card game. Lo scopo del gioco è infatti proprio quello di sconfiggere gli avversari e costruire il proprio mazzo di carte.

I tre videogiochi sono tutti compatibili sia con PlayStation 4 che con PlayStation 5 e saranno disponibili fino al 3 maggio 2022, quando arriveranno le offerte di maggio.