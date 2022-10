E anche questo mese Sony delizia tutti gli appassionati videoludici con una carrellata di titoli che spaziano disinvoltamente da un genere all’altro.

Un ricco catalogo di giochi gratis per PlayStation Plus e Premium al quale possono accedere tutti gli abbonati.

I titoli gratuiti, disponibili dal 18 ottobre, sono ben 23 con una piccola differenza tra gli abbonati Premium ed Extra.

Giochi gratis con PlayStation Plus Extra, tra i titoli anche Assassins'Creed

Sono 16 i giochi gratuiti di ottobre riservati agli abbonati PlayStation Plus Extra, l’abbonamento Sony che al costo mensile di 8,99 euro regala mensilmente delle vere e proprie chicche a tutti gli appassionati.

L’aggiornamento del catalogo dei giochi gratuiti PlayStation Plus è atteso sempre con molta emozione e, come sempre, Sony è stata all’altezza della situazione.

Tra i titoli gratuiti, disponibili ricordiamo sia per lo streaming che per il download, nomi importanti e risonanti tra i quali ben 6 titoli della sempre apprezzata saga di Assassin’s Creed, spaziando da Grand Theft Auto a Dragon Quest XI S.

Quasi tutti i giochi sono disponibili esclusivamente per PS4 ad eccezione di Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition – disponibile anche per PS5 – e The Medium disponibile solo per PS5.

Ecco l’elenco completo:

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Inside

The Medium

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: L’Albero del mondo e le radici del male

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Hohokum

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Giochi gratis PlayStation Plus, altri 7 titoli per gli abbonati Premium

Per gli abbonati Playstation Plus sono disponibili ulteriori 7 titoli che vanno ad aggiungersi alla lista dei 16 per gli abbonati Extra.

Tutti i titoli sono giocabili con PS4 mentre l’elenco non comprende nessun titolo per la PS5. Sono 2 invece i giochi destinati solo alla PS3, ossia Castlevania: Lords of Shadow e Everyday Shooter.

Eccoli nel dettaglio: