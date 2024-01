Poker, fenomeno culturale ed economico

Il poker è probabilmente il gioco di carte più famoso al mondo. Al punto da entrare a far parte di un fenomeno culturale che interessa ogni anno milioni di giocatori, non solo in Italia ma anche all’estero.

Il poker è probabilmente il gioco di carte più famoso al mondo. Al punto da entrare a far parte di un fenomeno culturale che interessa ogni anno milioni di giocatori, non solo in Italia ma anche all’estero. Tra i siti più cercati online, infatti, ci sono i siti di gambling, cioè quelli in cui è possibile esercitarsi a giocare a poker o alle altre tipologie di giochi che appartengono al settore. Le previsioni dicono che i Migliori Casino Non AAMS nel 2024 registreranno numeri molto alti.

Poker online: il successo culturale

La svolta è avvenuta quando i giocatori hanno capito che la protagonista di questo gioco non era più soltanto la fortuna, ma che si trattava di un gioco che poteva essere accostato ad uno sport.

Per imparare a giocare a poker, infatti, serve molta abilità, che è composta dall’insieme di conoscenze delle tecniche di gioco e di competenze matematiche come il calcolo delle probabilità, ma anche la componente psicologica gioca un ruolo importante nella buona riuscita di una partita o di una mano.

I giocatori che hanno sviluppato una buona dose di abilità ed esperienza, in genere diventano dei professionisti del poker, ma anche chi gioca solo per svago può raggiungere buoni livelli. In ogni caso, entrambi i tipi di giocatori possono gareggiare sia a un torneo fisico che ad un torneo online e sfidare i migliori giocatori di poker.

Chi gioca a poker deve anche saper padroneggiare le emozioni, in modo da non lasciar trasparire né l’entusiasmo per delle carte favorevoli né la preoccupazione per delle carte sfavorevoli. Un errore del genere comporterebbe un vantaggio per gli avversari, e nessun giocatore può e vuole permettersi di darglielo.

Un altro elemento che ha reso il poker un gioco di portata culturale è la metacomunicazione. Un giocatore di poker, infatti, deve saper leggere il linguaggio del corpo dei propri avversari, in modo da comprendere e anticipare le sue mosse. Ogni giocatore che non presta attenzione a questa tecnica, “lancia” dei segnali del corpo, in maniera del tutto involontaria, che possono essere molto eloquenti, al punto da rivelare le carte che ha in mano. Ma non solo: conoscendo il linguaggio del corpo, un giocatore abile può capire se il suo avversario sta bluffando.

È facile, dunque, riconoscere un giocatore professionista da uno occasionale, perché avrà dalla sua tutte queste competenze, ottenute dopo anni di pratica e studio degli avversari. Non sono le emozioni o la fortuna che guidano la partita di un professionista, ma sono la capacità di calcolo e l’applicazione delle strategie.

Poker online: il successo economico

Il poker è destinato a crescere anche dal punto di vista economico. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato dei numeri molto interessanti, che corrispondono alle entrate nell’erario generate dalle spese nel settore dei giochi e delle scommesse.

Negli ultimi due anni, la spesa è cresciuta del +31%, percentuale che corrisponde a oltre 9 miliardi di euro nelle casse dell’erario. Le cifre maggiori arrivano dal settore delle Awp, cioè le macchinette elettroniche che si trovano negli esercizi fisici, seguito dai Gratta e Vinci e dalle Lotterie. Al terzo posto si trovano le videolotterie e il gioco del Lotto.

Un altro dato rilevante riguarda la crescita della spesa nella modalità di gioco fisica, a discapito del gioco online: più di 16 miliardi di euro contro i poco meno di 4 miliardi del gioco online.

Infine, per quanto riguarda le tipologie di gioco preferite dagli italiani, al primo posto si piazzano le scommesse sportive, al secondo i “giochi di abilità a distanza” (skill games) e al terzo posto i “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa”.

Alla luce di questa analisi, si comprende quanto il poker sia un fenomeno culturale in larga scala, che genera un enorme rientro economico, capace di far parlare di sé per ancora moltissimi anni.