Poker e probabilità: decifrare le carte con la matematica

Cosa c’entra la matematica con il poker? Due mondi all’apparenza così distinti e distanti condividono in realtà molte cose preziose. Per quanto il più famoso gioco di carte abbia anche una componente legata alla fortuna, richiede anche una buona dose di abilità di calcolo e di probabilità. Approfondiamo questo altro intrigante aspetto.

Introduzione

Il gioco del poker è uno dei più famosi giochi di carte al mondo che presenta diverse varietà con tantissimi aspetti in comune. Come tutti i giochi di carte anche il poker presenta l’elemento casualità ma, allo stesso tempo, anche notevoli abilità di comprensione della probabilità e della teoria dei giochi.

Questo perché al di là delle variabili legate alla fortuna ed al caso, dietro al gioco c’è una vera e propria strategia che comporta l’applicazione puntuale di determinati concetti legati al mondo del calcolo, della matematica e della probabilità. Approfondiamo insieme questi aspetti che contribuiscono in modo determinante a maggiorare il fascino di questo gioco.

Poker è probabilità: una scelta sensata

Chiunque sieda ad un tavolo verde è ben consapevole che, nel gioco del poker, il fattore fortuna è un dato abbastanza relativo. Oltre ad una solida strategia psicologia, una tattica vincente nel poker è quella legata al calcolo delle probabilità che possono determinare il successo di una mano. Questo processo in qualche modo coinvolge ed inizia con la valutazione delle carte sul tavolo, di quelle in mano agli avversari e delle restanti ancora nel mazzo. Nel gioco standard ogni giocatore riceve 5 carte e punta nella speranza che la sua sia la mano più forte.

Il gioco si gioca con un mazzo che contiene 52 carte di 4 semi: 13 di cuori, 13 di quadri, 13 di fiori e 13 di picche. Il numero delle diverse mani del poker si può ottenere contando il numero di modi in cui 5 carte possono essere selezionate tra il totale di 52. Effettuando dei calcoli probabilistici si può valutare la possibilità di ottenere una mano vincente. Questo aspetto matematico fornisce di fatto una base solida per prendere decisioni strategiche. Come possiamo utilizzare dunque le possibilità nel poker? Per prima cosa per indicare la possibilità che scendano una o più determinate carte che ci permettano di ottenere il punto che abbiamo progettato. Ad esempio, supponiamo di calcolare la probabilità di avere una coppia di Assi come carte iniziali, il calcolo da fare è il seguente: nel mazzo di poker ci sono 52 carte quindi 1326 combinazioni. Tra tutte queste quelle di due assi sono 6 cioè 6 mani su 1326 e cioè 1 mano su 221 è una coppia d’assi.

Con questi calcoli si può pensare di prevedere quali carte usciranno e quale punteggio potremmo raggiungere con quelle già nelle nostre mani. Questo può determinare anche un certo vantaggio sugli avversari al tavolo ed aiutarti, eventualmente, ad anticipare alcune mosse. Questo ti tornerà utile specialmente se deciderai di mettere in scena un bluff o vorrai anticipare qualche mossa sul tavolo.

La matematica ed il poker: un fatto di esercizio

La matematica è sicuramente uno strumento importante nell’arsenale di un vero giocatore di poker insieme all’astuzia e ad una dose di comprensione psicologica di ciò che accade sul tavolo. Se c’è una consapevolezza che ci portiamo dalla scuola è che la matematica è un fatto di esercizio.

La matematica è sicuramente uno strumento importante nell'arsenale di un vero giocatore di poker insieme all'astuzia e ad una dose di comprensione psicologica di ciò che accade sul tavolo. Se c'è una consapevolezza che ci portiamo dalla scuola è che la matematica è un fatto di esercizio.

Più la si pratica e più la si conosce e questo è valido anche per il poker. Se si desidera davvero conoscere e migliorare o approfondire la dimensione matematica dietro al gioco del poker, bisogna cercare di approfondirla con l'esercizio. Oggi grazie al poker online è molto più semplice poter giocare e quindi poter pensare di migliorare le proprie capacità. Cimentarti nel gioco con giocatori di diverso livello, ti consentirà anche di entrare in contatto con modalità di gioco diverso dal tuo e di apprendere tecniche da altri giocatori che altrimenti non avresti mai imparato. Del resto, un buon gioco è dettato anche dalla contaminazione del gioco di qualcun altro e dalla tua capacità di assorbire le mosse degli altri.

Il ruolo determinante del calcolo

Come avrai inteso la matematica gioca un ruolo vitale nel poker perché aiuta i giocatori a prendere decisioni quasi certe. Comprendendo infatti la probabilità di determinati risultati i giocatori possono infatti calcolare il valore atteso e prendere decisioni atte a massimizzare le loro vincite. Scelte che si rivelano davvero importanti nelle strategie del poker. Uno dei concetti chiave sono le quote di piatto che si riferiscono al rapporto tra la dimensione attuale del piatto ed il costo di una chiamata contemplata. Confrontando cioè le probabilità del piatto con le probabilità di completare una mano particolare, potrai determinare se è matematicamente redditizio fare una determinata chiamata.

Lo stesso dicasi per un’altra variante che è il valore atteso e cioè un calcolo dell’importo medio che un giocatore si può aspettare di vincere o perdere su una particolare puntata, calcolato sul lungo periodo. Riuscendo a calcolare il valore atteso sulle diverse decisioni di puntata, sarai in grado di determinare quale sia la decisione più redditizia. Ad esempio se hai una probabilità del 50% di vincere 100 euro e una del 50% di perdere 50 euro, il valore previsto della scommessa sarebbe di 25 euro.

Anche nel bluff la matematica può essere di grande aiuto. Se usi solitamente questa strategia per ingannare i tuoi avversari devi tenere in considerazione la possibilità che il tuo avversario abbia una mano che non ti aspetti. Se riesci a comprendere la probabilità di certe mani sempre considerando le carte già uscite e quelle rimaste nel mazzo, potrai riuscire a determinare la probabilità che abbiano una mano forte e prendere decisioni più accurate su quando tentare il tuo bluff.

Infine tieni sempre in conto le possibili combinazioni e lo studio del processo decisionale strategico.

Conclusioni

Se sei alla ricerca di vantaggi significativi che possano portarti ad essere un vincente nel gioco del poker, dopo questo articolo avrai sicuramente compreso che non devi tralasciare gli aspetti legati al calcolo ed alla matematica. Il fascino di questo gioco è forse proprio determinato dal fatto di essere un gioco che fonde abilità matematiche con le strategie e l’intuizione.

Tra tutte il calcolo delle probabilità è sicuramente una delle scelte più sensate da fare per cercare di avere delle previsioni più o meno coerenti con il gioco in atto. Basandosi sul calcolo matematico le previsioni saranno più o meno certe a seconda anche delle variabili di ogni mano. Sicuramente, per coloro che desiderano fare pratica con la matematica dietro al poker, il poter giocare online è un vantaggio senza precedenti. E’ utile tuttavia affidarsi al miglior operatore in Italia per poter anche leggere alcune importanti guide sul calcolo matematico dietro al poker e sviluppare tecniche sempre più affinate per ottenere le migliori previsioni possibili. Un ambiente di gioco di alta qualità che ti permetterà di fare un viaggio anche matematico nel poker e ti aiuterà a decifrare le carte ed i punti con astuzia e precisione.