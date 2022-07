Mentre alcuni ancora non conoscono gli NFT, in ambito GameFi e blockchain è già avvenuto un annuncio che potrebbe portare i videogiochi a un altro livello. Sì, perché potremmo vedere la nascita della prima console basata sul Web3, chiamata Polium One e ora scopriremo di che si tratta.

Tutti i videogiocatori più appassionati non avranno potuto fare a meno di fare un salto nel mondo del play-to-earn, ormai sempre più in trend negli ultimi anni e sviluppatosi grazie al mondo blockchain. Questi sono giochi online che consentono ai giocatori di ottenere ricompense da poter spendere nella vita reale, come: criptovalute, terreni virtuali, nonché vantaggi e NFT.

Questa tipologia di videogame è legata alla nascita del Gamefi, nient'altro che l'unione tra gioco e finanza.

Sì, perché sfruttando NFT e blockchain è stato possibile sviluppare l'universo videoludico, permettendo ai videogiocatori di guadagnare denaro reale o di ottenere criptovalute e conseguenti benefici economici!

Tuttavia tutto questo è possibile solo su giochi costruiti sul web, impossibili da scoprire senza una connessione internet. Ma adesso le cose stanno cambiando: è stata infatti annunciata la prima console casalinga per il Web3, Polium One.

Adesso scopriremo ciò che sappiamo! Tenendo a mente che Sony e Microsoft sono all'erta dopo l'annuncio che potrebbe rimescolare il primato delle due rispettive console.

Polium One, console basata su NFT e blockchain

Inutile negare che l'universo del gaming è diventato sempre più accattivante e curioso negli ultimi vent'anni.

Si è passati da console dalla grafica imbarazzante fino ad arrivare a quelle di ultime generazione che a volte stupiscono per la quantità di dettagli e funzionalità che le stanno avvicinando pericolosamente alla realtà alterata che vediamo quantomeno al cinema.

Può essere che qualcuno la stesse già aspettando, ma sappiate che è stata annunciata una console per NFT e giochi basati su blockchain: il nome è Polium One.

L'obiettivo della compagnia alla base del progetto, Polium, è quello di rendere la piattaforma accattivante e semplice da usare anche per i più classici videogiocatori.

Inoltre la console, unica e prima nel suo genere, garantirà una maggiore conoscenza del mondo blockchain e accrescerà il grado di accettazione nei confronti dell'universo Web3!

Console Web3, prima assoluta: ecco di cosa sarà Polium One

Una serie di dettagli della piattaforma sono già stati annunciati poco tempo fa.

Polium One sarà una console "multi-chain", cioè la prima a operare con più di una blockchain, di sfruttare giochi di ultima generazione e dotata di una grafica 4k UHD.

Inoltre sarà disponibile Touch ID e Ray Tracing, sfruttando anche la tecnologia Apple per garantire una maggiore sicurezza anche nelle transazioni che potranno avvenire addirittura in criptovalute.

Anche il touchpad è stato presentato come uno di ultima generazione, degno di console come PS5 e Xbox serie S, in quanto dotato di touchpad, scanner di impronte digitali, jack per cuffie e un pulsante "portafoglio".

Gli NFT saranno integrati e supportati, ma per aggiornamenti si avrà presto una lista su Discord, anche relativa ai videogiochi su blockchain disponibili.

Quando sarà disponibile la rivale di PS5 e Xbox?

La data di uscita è ovviamente ancora da confermare, ma si ha già un'idea. Il team ha annunciato, infatti, che potrebbe già essere disponibile un primo prototipo per questo novembre!

Ma, per quanto riguarda l'uscita vera e propria della prima console per NFT, Polium One uscirà tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 2024 per coloro che riusciranno ad acquistare il preorder!

Sì, perché sarà disponibile solo per giocatori che acquistano un "Polium Pass", un NFT sulla rete Ethereum con una scorta limitata di soli 10.000 coniati. Altrimenti si dovrà aspettare anche il 2025.

A questo punto resta da chiedersi: quanto è calda l'attesa?

Cosa dicono i videogiocatori di Polium One?

Le critiche purtroppo sono parecchie e si hanno pareri che Polium dovrà smentire se vorrà avere successo. A partire dal logo che è stato definito una sorta di copia di quello del Nintendo GameCube fino alla questione "tempistiche", che risultano essere troppo brevi per un prototipo che dovrebbe essere pronto tra pochi mesi.

Aggiungiamo anche i dubbi che ancora molti utenti nutrono nei confronti di NFT e criptovalute insieme al fatto che per poter ricevere le prime 10.000 unità nel 2024 sarà necessario acquistare proprio un Non-Fungible-Token e il gioco è fatto!

Insomma si rischia, ma oggi si può stare lontani dalle truffe più facilmente!

Chi c'è dietro la prima console di NFT e giochi play-to-earn? Blockchain partner di Polium

Fortunatamente il mondo blockchain trova molti alleati nel settore con un unico scopo: fare crescere il mercato.

Polium è un'azienda che sta esplorando il mondo NFT e più in generale tutto il Web3, soffermandosi su Gamefi e videogame play-to-earn, decidendo così di lanciare una console rivoluzionaria per tutti i giocatori.

Ovviamente, però, non è da sola perché sarà supportata dalle reti blockchain Ethereum, BNB, Polygon e Solana, tra quelle sicuramente più in voga, con l'ultima che ha già dato prova di grandi investimenti nel settore Gamefu.

Oltre a queste abbiamo anche ImmutableX, Harmony, Eos e Wax, insomma, il team di Polium non è da solo. Basterà? Per rispondere, appuntamento a novembre 2022 per il primo prototipo Polium One!