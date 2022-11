Prince of Persia: Sands of Time Remake è stato annunciato più di due anni fa ma le numerose critiche al trailer avevano convinto Ubisoft a prendere tempo.

Prince of Persia: Sands of Time Remake non è stato abbandonato e, anzi, risulterebbe in avanzato stato di sviluppo.

Non solo: secondo quando affermato dall'insider Lance McDonald, lo stesso avrebbe già ottenuto la certificazione di Sony. A testimoniare tutto ciò, sarebbe la presenza dei relativi trofei su PlayStation Network, con tanto di percentuali di completamento.

Tutto ciò lascia trasparire come il controverso titolo sia in avanzato stato di completamento, nonostante ad oggi non esista neanche una vaga finestra di pubblicazione.

Sembra inoltre che alcuni videogiocatori, originari del Giappone, abbiano già messo le mani sul gioco. Il titolo, già caricato e presente sui server PlayStation Network, sarebbe in qualche modo stato sbloccato da tali utenti dopo averlo acquistato con la formula del preorder.

Questa voce, abbinata alla già citata apparizione dei trofei, renderebbe le affermazioni dell'insider piuttosto realistiche.

La storia tormentata di Prince of Persia: Sands of Time Remake

Come già accennato, la storia dello sviluppo di Prince of Persia: Sands of Time Remake è alquanto tormentata.

Il titolo, annunciato al pubblico nel settembre 2020, ha da subito attirato le più feroci critiche da parte di appassionati e addetti ai lavori. Il trailer che avrebbe dovuto riproporre una versione ammodernata dell'action-adventure pubblicato nel 2003, ha dimostrato sin da subito alcuni limiti tecnici ben visibili.

Allarmata dall'ondata di critiche, Ubisoft, gli stessi produttori della saga di Assasin's Creed, avrebbe dunque optato per "congelare" il progetto e posticipare il lancio di tale contenuto previsto, in origine, per il 21 gennaio 2021.

A rendere il futuro del remake ancora più incerto, poi, è stata la comunicazione della software house rispetto alla sostituzione dello studio di sviluppo del titolo. Dalle mani di Ubisoft Pune e Mumbai, il progetto è stato affidato a Ubisoft Montreal.

Proprio questa sostituzione però, ha causato un ulteriore allungamento dei tempi che vede, a più di due anni di uscita, i fan della serie ancora in attesa.

Prince of Persia: una serie che ha segnato la storia dei videogiochi

La saga di Prince of Persia è nata nell'ormai lontano 1989, grazie all'idea di Jordan Mechner.

A rendere così rivoluzionario questo titolo fu la tecnica nota come rotoscope, già adottata da Mechner in un suo precedente gioco (ovvero Karateka), ma qui raffinata ulteriormente. La fluidità dei movimenti del personaggio, così come l'affascinante ambientazione nella Persia medievale, hanno sancito un successo notevole di questo titolo.

Nonostante sia sorprendente come, nel primo anno, Prince of Persia abbia venduto solo 7.000 copie per Apple II. L'arrivo su altre piattaforme più in voga in quel periodo storico hanno però reso onore all'originalità di questo titolo.

A testimonianza del successo poi, va detto come l'opera di Mechner abbia avuto diversi seguiti come:

Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame del 1993;

del 1993; Prince of Persia 3D del 1999;

del 1999; Prince of Persia: Le sabbie del tempo del 2003;

del 2003; Battles of Prince of Persia per NintendoDS ;

per ; Prince of Persia: Le sabbie dimenticate del 2010.

Oltre a diversi altri sequel, spin-off e reboot legati a questo franchise.

Per ingannare il tempo nell'attesa di questo controverso remake, consigliamo di dare uno sguardo ai giochi offerti gratis da Epic Store in questo mese di novembre.