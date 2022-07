Per diventare game designer non basta la passione: serve un background solido e competenze adeguate. Scopri cosa fa questo professionista, come diventarlo e quanto si guadagna!

Quale appassionato di videogiochi e di tecnologia non desidererebbe una carriera nel mondo del game design? Purtroppo, in questo caso, non basta la passione: per sviluppare videogiochi serve un background solido e competenze adeguate.

La buona notizia è che – con il rapidissimo sviluppo del mondo degli indie games – le opportunità lavorative sono aumentate, e la domanda è altissima. In questo articolo, vedremo nello specifico cosa fa un game designer, come diventarlo e qualche curiosità su questa particolare professione!

Cosa fa un game designer

Questa figura è adibita a sviluppare tutte le componenti principali di un videogioco: dalla trama ai personaggi, fino allo stile grafico e al layout di gioco. Egli dovrà quindi collaborare con un team popolatissimo, e dirigere i lavori.

Il prodotto finale dovrà infatti rispecchiare perfettamente l’idea originale, e sarà quindi compito del game designer gestire un team composto da programmatori e grafici, assicurandosi di delineare un progetto completo e svolgibile nei tempi previsti.

Il ruolo è diverso da quello dello sviluppatore, che si occupa di programmare e scrivere il codice per il videogioco, quindi puramente della parte tecnica.

Un designer di video giochi, invece, si occuperà anche della parte tecnica, ma sarà a capo dell’intero progetto. Quindi, le sue mansioni includeranno:

brainstorming di idee per rendere il videogioco il più fruibile possibile a diverse fasce di pubblico;

delineare il concetto e la storia del videogioco;

sviluppare personaggi e trame seguendo la trama del gioco;

supportare lo sviluppatore nella stesura del codice per il corretto funzionamento;

monitorare lo sviluppo della struttura e segnalare eventuali bug e problemi alle figure professionali competenti;

monitorare i feedback su ciascuna release per poter aggiustare eventuali falle nel codice;

supportare lo sviluppatore nel rilascio di patch e bug fixes.

Cosa studiare per diventare game designer

Un buon punto di partenza per intraprendere questa carriera è una laurea in informatica. Nel percorso di studi sono infatti inclusi tutti i fondamenti necessari per lo sviluppo di un videogioco, sia a livello pratico che teorico, nonché nozioni di data management, UI e UX.

Queste competenze saranno essenziali per una carriera nel game design. Dopodiché, tuttavia, sarà necessario perseguire un master specifico. Diversi atenei privati offrono già triennali specializzate in questo settore, ma esistono anche diversi percorsi di formazione aggiuntivi per specializzarsi.

A esempio, la IULM di Milano offre il Master in Social Gaming e Mobile Application Design, mentre lo IED di Roma ha in catalogo un corso specifico di Game Design e Development della durata di 120 ore.

Quanto si guadagna come game designer

In Italia, purtroppo, questa professione non è pagata molto rispetto ad altre. Un designer junior arriva a percepire solo 19.000 euro lordi all’anno, anche se – più avanti – una posizione senior potrebbe in media arrivare a prendere circa 45.000 euro.

La situazione cambia però radicalmente all’estero: in Giappone si può arrivare a guadagnare oltre 200.000 euro all’anno – ovvero lo stipendio medio di un dipendente della Square Enix, nota casa produttrice che ha sfornato capolavori come Final Fantasy e Kingdom Hearts.

La professione del game tester: cos'è e quanto guadagna

Il lavoro dei sogni per ogni appassionato di videogiochi: il game tester. Tuttavia, esistono diversi preconcetti su questa professione, ed è bene invece arrivare preparati se si decide di intraprendere una carriera in questo senso.

Un game tester – a differenza di quanto si pensi – non viene pagato per giocare ai videogiochi tutto il giorno. In realtà, questa professione può diventare alla lunga logorante, perché un game tester dovrà passare anche tutto il giorno a testare uno specifico aspetto di un gioco.

E non solo: dovrà inoltre riportare nei dettagli qualsiasi tipo di bug, e ritestarli nuovamente una volta che gli sviluppatori avranno introdotto le patch appropriate. Dai problemi nel codice, agli errori grammaticali o grafici, glitch audio e video fino ai problemi di copyright, un game tester dovrà assicurare una qualità impeccabile per il prodotto finale.

I game tester devono inoltre rispettare scadenze ferree e giocano un ruolo importantissimo nella produzione e nella release di un videogioco. Dovranno disporre di competenze manageriali e di corretta gestione del tempo per avere successo in questo campo.

Un game tester, come un game designer, può però arrivare a guadagnare fino a 45.000 euro all’ano in Italia!

Hideo Kojima: l’ispirazione per tutti i game tester

Tra i game tester più famosi troviamo sicuramente Hideo Kojima, ideatore di Metal Gear Solid e visionario nel suo campo. Lo sviluppatore giapponese è un vero e proprio pilastro del game design, in attività da più di 30 anni.

La lezione più importante che Kojima ha insegnato a chi si ispira a lui è che non si deve mai smettere di essere appassionati di videogiochi, anche quando si intraprende una carriera in questo senso. Ed è proprio con questa passione che Kojima ha sfornato capolavori come Metal Gear, Silent Hill e Death Stranding.