Lavorare nel game developement e design è il sogno di molti, tuttavia in pochi sanno da dove iniziare e la domanda fatidica è: in Italia è davvero possibile vivere programmando videogiochi? Quali sono le opportunità?

Il mondo videoludico risulta ad oggi uno dei settori più solidi in circolazione. Sarà per la sua capacità di rappresentare un mezzo di evasione ancora più efficace rispetto al consumo passivo di media, ad oggi l’industria non è mai satura di nuove menti e nuove idee.

Ebbene, trattandosi di un settore florido, ma comunque estremamente competitivo, qui non bastano le conoscenze tecniche. Ci vuole anche una buona dose di creatività e spirito di iniziativa.

Vediamo allora quanto guadagna un programmatore di videogiochi, e come diventarlo!

Quanto guadagna un programmatore di videogiochi?

Come già accennato in precedenza, è difficile che l’industria dei videogiochi vada in crisi. Lo dimostrano anche le iniziative intraprese da colossi come Netflix, Amazon e Google, che hanno investito grandi somme per annoverare anche questo tipo di media nella loro offerta.

Naturalmente, partono avvantaggiati coloro che possono dimostrare un po’ di esperienza, anche amatoriale, e che riescano a fare colpo sui recruiter con competenze ed abilità superiori alla media. Non basta essere un avido consumatore di titoli videoludici per farcela.

La domanda, però, c’è. Il ruolo di un programmatore qui è vitale, ed il suo stipendio medio si aggira attorno ai 29.000€ in Italia, RAL che varia a seconda dell’esperienza richiesta e della blasonatura della casa di produzione.

Come diventare un programmatore di videogiochi

Se lo stipendio e il ruolo ti attirano, dovrai prima di tutto sapere che, in essenza, un programmatore di videogiochi necessita di un percorso di studio più o meno simile a quello di qualsiasi programmatore: devi saper scrivere codici, di qui non si scappa.

Il mondo IT è conosciuto per essere uno dei più mobili e accessibili anche da coloro che non hanno una laurea, tuttavia per entrare in un settore così specifico è necessario possedere più titoli possibile che attestino le competenze.

Quindi, una laurea non è mandatoria – in molti hanno iniziato come sviluppatori indipendenti – ma è consigliatissima se vuoi iniziare subito a lavorare e guadagnare bene sia in Italia che all’estero. Vediamo quali sono i passaggi da compiere.

Scegliere il giusto percorso di studi

Partono avvantaggiati coloro che hanno già un diploma di istruzione superiore in questo ambito, ma se così non dovesse essere, è bene scegliere un percorso universitario che abbia a che fare con la programmazione.

L’unica università statale che ha un corso specifico in questo ambito è quella di Milano, anche se esistono dei master dedicati per chi ha già una laurea in informatica. Altre università hanno corsi simili, più improntate però sul game design e game developement.

Considera dei corsi di specializzazione

Naturalmente, più certificazioni avrai da mostrare a eventuali recruiter, maggiori saranno le tue opportunità di successo. Anche perché un corso di formazione specifico è la tua unica possibilità se non hai conseguito una laurea.

Se invece hai un titolo di studio nella programmazione, un corso di specializzazione potrebbe aiutarti a colmare alcune lacune – animazione 3D, storytelling, bug fixing –, nonché ad introdurti nello specifico all’interno dell’ambiente in cui vorresti lavorare. Insomma, serve!

Il web pullula di questo tipo di corsi, sia online che in presenza, ma attenzione alle truffe: leggi attentamente le opinioni e non buttare soldi al primo risultato che compare su Google.

Offriti per gli stage

Le scuole di specializzazione migliori sono sempre quelle che offrono un periodo di stage in azienda. Nel caso in cui non ti fosse stata offerta questa possibilità, dovrai procacciartela tu: scandaglia tutte le offerte di lavoro su LinkedIn o Indeed e approfittane per fare rete.

Ti consigliamo nello specifico di creare un profilo LinkedIn solido e ben popolato: qui le opportunità di networking sono infinite!

Se riuscirai ad entrare in uno stage, sarai a cavallo: oltre ad aver accesso alle conoscenze dei programmatori senior, potenzialmente potrai trovare un ambiente di lavoro dove restare. O al più utilizzarlo per arricchire il tuo CV.

Accontentati all’inizio

Purtroppo non finisce qui. Anche se avrai acquisito competenze ed esperienza, dovrai cominciare come programmatore junior. Si tratta di una classificazione temporanea, che implica mansioni più semplici, ma anche stipendio più basso.

Tutti cominciano da qui.