In parte grazie a rivelazioni ufficiali, in parte perché alcuni utenti si sono messi a curiosare nei file di gioco, abbiamo scoperto quali sono i contenuti tagliati di Red Redemption 2. Ecco tutte le missioni, i personaggi e le storie che sono state eliminate nel gioco così come lo conosciamo.

Sono tanti i videogiochi che ci hanno fatto appassionare e hanno fatto breccia nei nostri cuori e uno di questi è senza ombra di dubbio Red Dead Redemption 2.

Il videogioco, assoluto colossal della Rockstar, che non è nuova a capolavori nel genere, si presenta come un’immensa epopea in stile western con al centro le vicende del protagonista Arthur Morgan, ma con Red Dead Redemption 2 ogni tentativo di descrizione è riduttivo.

RDR 2 è stato pubblicato dalla Rockstar nel 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e Windows. Si tratta di un gioco action-adventure open world immenso che vi consente di fare davvero di tutto, motivo per cui al fine di garantire ai giocatori un’esperienza ottimale, anche dal punto di vista della giocabilità e del caricamento, sono state tagliate alcune scene e alcuni episodi.

I contenuti tagliati sono però anche stati in parte rivelati dagli autori e in parte scoperti dagli utenti che hanno curiosato nei file di gioco. Andiamo perciò a vedere come sarebbe stato Red Dead Redemption 2 “director’s cut”, cioè scopriamo cosa è stato eliminato dalla storia originale.

Un taglio significativo nella storia di Red Dead Redemption 2 che riguarda il passato di Arthur Morgan

Un’anticipazione già rivelata nel 2019 che riguarda la trama originaria di Red Dead Redemption 2 poi modificata si inserisce nelle vicende personali che coinvolgono Arthur Morgan.

Nel capitolo del gioco in cui affronta la missione "Archeology for Beginners", Arthur brevemente racconta che una volta aveva un figlio di nome Isaac da una cameriera chiamata Eliza, da cui però è stato perlopiù lontano nel corso della vita. In uno dei suoi sporadici ritorni trova madre e figlio davanti casa uccisi da una banda di rapinatori.

Nella trama originale di Red Dead Redemption 2 la storia di Isaac doveva essere diversa e avere più peso come fattore psicologico sul personaggio di Arthur Morgan, poiché il bambino doveva morire di stenti e di freddo tra le braccia del padre proprio all'inizio dell’avventura quando il gruppo attraversa le montagne innevate.

La scena è stata tagliata e la storia adattata perché questo evento non fosse troppo traumatico nell’immediato e non influisse direttamente sulla storyline. Mostrata nel gioco ad inizio dell’avventura, la morte del bambino avrebbe avuto troppo peso e troppe conseguenze psicologiche nell’immediato della storia, mentre così si è preferito rilegare la cosa al passato.

Read Dead redemption 2: due donne per Arthur

Nella trama, se Arthur parla di un figlio con una donna di nome Eliza molto raramente, compare però in svariate missioni di contorno Mary Linton, che è praticamente l’amore della vita di Morgan e che viene in più occasioni aiutata da lui, compreso un episodio in cui la aiuta a recuperare il fratello minore scappato di casa, ma da cui di fatto lo separa la condizione sociale essendo lui un “bandito”.

Nella trama originale Arthur avrebbe dovuto avere un secondo amore nel gioco, ma non è mai stato rivelato chi fosse la donna, ovvero se fosse una delle altre protagoniste al femminile del videogioco, alcuni hanno ipotizzato Sadie Adler, la cacciatrice di taglie, ma è solo una speculazione basata sull’affinità tra i due.

Il mostro marino di Red Dead Redemption 2 recuperato dalla Rockstar e inserito in GTA

Il videogioco doveva in origine essere molto più ampio in ogni aspetto, compresa la fauna cioè gli animali che popolano Red Dead Redemption 2 e che hanno una funzione non indifferente in esso, poiché cacciandoli possiamo procurarci cibo, vestiti e materiali per l'upgrade delle armi.

La fauna del gioco, adesso alquanto realistica, avrebbe dovuto essere molto più varia e Arthur non solo avere la possibilità di cacciare più specie animali, ma anche affrontare un'ulteriore avventura con un presunto mostro marino.

Alcuni utenti hanno curiosato nei file di gioco a quanto riporta Everyeye.it e hanno trovato gli audio dei rumori ambientali e dei ruggiti prodotti dal mostro, scoprendo che altro non avrebbe dovuto essere che il River Monster recuperato dalla Rockstar ed inserito in una missione online di GTA.

Vi proponiamo qui il nuovo video YouTube di Everyeye.it in cui sono illustrati i più importanti contenuti rimossi da Red Dead Redemption 2:

Guarma sarebbe dovuta essere pienamente esplorabile in Red Dead Redemption 2

Nel capitolo 5 di Red Dead Redemption 2 Arthur deve compiere una missione in Messico a Guarma, un’isola vicino Cuba dove si trova per caso dopo la missione "Banking, The Old American Art" e da dove poi ritorna negli Stati Uniti con la missione "Paradise Mercifully Departed".

Nella trama originale di Red Dead Redemption 2 Guarma doveva chiamarsi “Guama” ed avere molto più spazio nel gioco, sia a partire dalla possibilità di esplorare maggiormente l’isola sia di avere missioni di contorno a disposizione.

Che ci fa un un uomo di Neanderthal in Red Dead Redemption 2?

Esplorando i file di gioco gli utenti esperti possono scoprire molte cose rispetto alle modifiche apportate ad un videogioco.

Nel caso di Red Dead Redemption 2 abbiamo una lunghissima sfilza di NCP, tutti personaggi che sono scomparsi dalla storia così come la conosciamo.

Curiosando tra i file di gioco alcuni utenti hanno scoperto personaggi (NPC) creati, ma mai inseriti nel gioco, e uno di questi, diffuso su Reddit, colpisce particolarmente perché assomiglia in tutto e per tutto ad un “uomo di Neanderthal”.

La peculiarità sta nel fatto che questo personaggio è insolito e difficile da collocare nella trama di un videogioco che è un’epopea stile Western e questo ha fatto sorgere mille speculazioni sulla funzione del NPC (Non-Player Character) in Red Dead Redemption 2, ma non si è ancora giunti ad una soluzione al quesito. Anche se in quanto a missioni nascoste insolite Red Redemption non è nuovo a sorprese se pensiamo all’incontro con i vampiri e con il ManBearPig di South Park.

L’avventura di Arthur e Dutch sul treno sparita da Red Dead Redemption 2

Dulcis in fundo, ad essere stati “tagliati” non sono stai solo personaggi ed episodi riguardanti la trama, ma in origine ci sarebbe dovuta essere una missione in più.

In questo episodio scomparso Arthur e Dutch sarebbero stati protagonisti di una lotta su un treno nel tentativo di non cadere preda di una banda di cacciatori di taglie.

Che ci fa il “ManBearPig” di South Park dentro dentro Dead Redemption 2?

Poiché siamo in un articolo che parla di curiosità poco conosciute che riguardano uno dei videogiochi più belli di tutti i tempi quale è Red Redemption 2 non potevamo farci mancare una chicca insolita.

Alcuni forse ricorderanno che nel cartone animato South Park, il sesto episodio della decima stagione si chiama “ManBearPig”, dove il personaggio esterno protagonista è un mostro in parte umano, in parte orso e in parte maiale, che ritorna spesso nella serie tv.

I creatori di South Park hanno sempre espresso grande ammirazione per il gioco Red Dead Dedemption, il che ha portato la Rockstar ad omaggiare a sua volta il cartone animato nel secondo capitolo, cioè RDR 2.

Esplorando Red Dead Redemption 2 ad Ovest del Van Horn Trading Post c’è una casa con una finestra rotta sul tetto da cui potete entrare e vi troverete davanti una statua raccapricciante proprio ispirata al ManBearPig di South Park.

Si tratta infatti di un laboratorio dove qualcuno ha provato proprio a costruire un mutante in parte umano, in parte orso e in parte maiale.

Questo ispirato a South Park non è il solo “easter eggs”, cioè le sorprese insolite presenti nel gioco, ma sono molte le missioni nascoste a tema horror tra cui anche l’incontro con vampiri e UFO. Anche questo contribuisce all’immensa ricchezza di Red Dead Redemption 2!