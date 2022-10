Il lugubre periodo di Halloween è proprio l'atmosfera ideale per svelare le novità sui giochi horror. Calzerà a pennello il Resident Evil Showcase, evento streaming pronto a sorprenderci in piena notte.

Intorno al giorno di Halloween la notte si fa ricca per gli amanti dei videogiochi di genere horror. Il brand più iconico in assoluto del settore, attivissimo e ricco di contenuti e popolarità nell'ultimo periodo, sta per annunciare delle ulteriori novità.

Stiamo parlando ovviamente di Resident Evil, il leggendario gioco nato sulla PS1 nel lontano e nostalgico 1996. Da lì in poi la sequela di capitoli (e di film) è stata lunghissima, accompagnando i gamers di almeno due generazioni in avventure indimenticabili e ricche di terrore.

Dopo il ritorno nel 2017, la serie che in patria si chiama Biohazard non si è più fermata, proponendo nuovi titoli a manetta. E grazie al Resident Evil Showcase che si terrà già questa settimana, ne scopriremo ancora altri: vediamo quando e come si svolgerà, e tutto ciò che dovrebbe essere rivelato (o qualcosa in più).

Resident Evil Showcase: data e ora dell'evento

Abbiamo appena smesso di interrogarci sui contenuti di un inatteso ritorno di lungo corso: quello di Silent Hill, con la Silent Hill Transmission prevista per la tarda serata del 19 ottobre. Ma l'atmosfera spettrale in tema Halloween deve far particolarmente gola ai produttori di giochi horror, perché Resident Evil si è praticamente quasi sincronizzato.

Stessa tipologia di evento: sarà uno streaming online, quindi una contemporanea per tutti i paesi. Distribuzione sempre sul web: l'evento, chiamato Resident Evil Showcase, sarà trasmesso sul canale Twitch e sul canale YouTube di RE. E infine, giorno e orario: similissimi a quelli di Silent Hill.

Lo Showcase di Resident Evil andrà "in onda" allo scattare della mezzanotte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, quindi solamente due giorni dopo l'altro! Anche in questo caso abbiamo la fortuna che il nostro fuso orario renda l'evento completamente notturno, in piena ambientazione di terrore.

La durata dello streaming, come al solito, non è ancora nota. E il contenuto? In questo annuncio sono stati rilasciati ufficialmente dei dettagli di partenza, visto che il tweet ufficiale recita "Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4". Più chiaro di così non si può… Ma potrebbe ancora esserci dell'altro!

Cosa svelerà il Resident Evil Showcase: le due certezze

Partiamo dalle cose sicure (come la morte che i giochi amano mostrarci in mille raccapriccianti modalità): lo "Showcase" non mancherà di approfondire due titoli.

Resident Evil Village Gold Edition è un'edizione "premium" già annunciata nel Capcom Showcase dello scorso giugno, ed è in uscita a brevissimo: il lancio è fissato per il 28 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, e PC. Si tratta della versione "ultra completa" di Resident Evil Village.

Rilasciato inizialmente nel 2021, Village è il decimo capitolo della serie principale, e ne incarna le solite atmosfere spettrali e inquietanti in maniera impeccabile, tanto da aver registrato un eccellente successo, ancora una volta per i giochi di RE. Inoltre, a Village si sono aggiunte nel tempo alcune espansioni sotto forma di DLC.

Nella Gold Edition, oltre al gioco base, saranno già incluse tutte le espansioni rilasciate finora più una completamente nuova: Shadows of Rose. Sarà inoltre disponibile un'attesissima modalità multigiocatore (di cui parliamo più avanti) e alcuni piccoli contenuti aggiuntivi. Il nuovo DLC sarà comunque acquistabile singolarmente a parte da chi aveva preso il gioco base in precedenza.

Quando parla di Resident Evil 4, invece, Capcom si sta riferendo al remake, anch'esso annunciato a giugno 2022, e la cui uscita è prevista per il 23 marzo 2023 sulle stesse piattaforme di Village Gold Edition (eccetto Xbox One). Non ci dovrebbero essere variazioni sostanziali rispetto al leggendario capitolo originale, che aveva la curiosa caratteristica di essere uscito prima per Nintendo Gamecube e poi in porting per le altre console.

Su questi titoli sapevamo già diverse cose, quindi è difficile che lo Showcase ce ne dia delle notizie vere e proprie. È molto più probabile che vengano mostrati dei video. Questo vale soprattutto per il Remake, che finora ha avuto un solo trailer, quindi è possibile che assisteremo a un suo gameplay. Eppure non è finita qui.

L'indizio di Capcom: il Resident Evil Showcase mostrerà anche "altro"

Nel video mostrato su Youtube e Twitter (lo stesso che vi abbiamo lasciato qui sopra) Capcom non si è limitata a citare i due titoli descritti, ma ha aggiunto un "And more on the menu". C'è quindi "altro" di cui si parlerà, ma cosa potrebbe essere?

Innanzitutto potremmo vedere dei "long gameplay" di Resident Evil Re:Verse, ossia la già nota modalità multigiocatore di Village. Questo gioco sarà fornito gratuitamente a chiunque possedesse Village da prima dell'uscita della Gold, e sarà incluso anche nella Gold stessa, ma in realtà è un software a parte. Trailer e immagini ne avevamo già tanti, ma chissà che non potremo conoscere dei dettagli ancora aggiuntivi.

Ma soprattutto aneliamo qualcosa di nuovo. Oramai i fan videoludici sono assetati di novità, le aziende lo sanno, e cercano di cavalcare l'hype ogni volta che possono. Un evento del genere potrebbe essere stato organizzato proprio in un momento "Halloween" così adatto per sganciare un'altra notizia bomba?

Di recente il brand ha visto la cancellazione dei progetti con Netflix per una nuova serie TV, quindi esiste la seria possibilità di volersi concentrare solo sul gaming. E magari questo corrisponderà con l'annuncio dei "lavori in corso" per nuovi titoli, chissà, forse il prosieguo della sequela di remake. Anche perché, visto il successo di quelli distribuiti finora, poco e nulla fermerà Capcom dal continuare su questa strada. Staremo a vedere.