Finalmente abbiamo qualche informazione in più su Return to Monkey Island, uno dei giochi più attesi di quest’anno. Ecco tutto ciò che riguarda il rilascio ufficiale.

Da quando è uscito il trailer i fan non vedono l’ora di giocare al nuovo capitolo di una saga che sicuramente rappresenta un pilastro del mondo videoludico da decenni ormai: Return to Monkey Island.

Ad aprile è stata resa nota la notizia che Monkey Island avrebbe guadagnato un nuovo capitolo della serie, il terzo per essere precisi (della saga originale, senza contare gli altri giochi realizzati da altri sviluppatori) e da quel momento è cominciata la trepidante attesa.

Adesso però è giunto il momento di svelare il mistero dei primi due giochi: vediamo dunque tutto ciò che c’è da sapere su Return to Monkey Island, dando anche un’occhiata al trailer.

Return to Monkey Island: data di uscita e prezzo

La prima cosa che tutti vorrebbero sapere è sicuramente la data di rilascio del gioco realizzato da LucasArts e sviluppato da Terrible Toybox (il nuovo studio di Ron Gilbert) con il co-scrittore della saga Dave Grossman, e finalmente questo non è più un mistero. Infatti, è stato ufficializzato da poco che l’uscita avverrà lunedì prossimo, il 19 settembre 2022.

Per quanto riguarda il prezzo, possiamo dire che fin da subito è possibile il preordine su Steam, dove infatti è possibile acquistarlo anticipatamente al costo di 22,99 euro. Il doppiaggio del gioco, al momento, risulta essere solo in inglese, ma sarà possibile attivare i sottotitoli e l’interfaccia in italiano, dunque non è necessario conoscere l’inglese per poterci giocare.

Su quali piattaforme si potrà giocare

Per quanto riguarda le piattaforme su cui sarà disponibile sappiamo che sarà disponibile per Switch e Pc, sia per coloro che hanno Windows che per colore che hanno Mac (ovviamente rispettando i requisiti di sistema minimi, in particolare processore e sistema operativo a 64 bit e minimo 4 GB di memoria).

In futuro potrebbe uscire anche per PS4, PS5, Xbox One e Series X/S, ma per il momento, purtroppo, non si sa ancora nulla a riguardo.

Intanto ecco il trailer di Return to Monkey Island.

Quale sarà la trama di Return to Monkey Island

Questa serie è in circolazione da più di trent’anni ormai, infatti il primo gioco, The Secret of Monkey Island, è uscito nel 1990 e il secondo, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, nel 1991.

Il protagonista è il giovane pirata Guybrush Threepwood, che ancora non ha scoperto il segreto di Monkey Island dopo numerose lotte contro la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck. Nel nuovo capitolo torneranno volti già noti come il grande amore di Guybrush, Elaine Marley, e il famoso imprenditore Stan, che però si trova in prigione, ma anche nuovi pirati guidati da capitan Madison, con cui il protagonista potrà scontrarsi o stringere alleanze.

Sarà presente nel gioco, inoltre, un teschio parlante chiamato Murray, caratterizzato da manie di grandezza, e sarà inoltre possibile esplorare numerose isole, tra cui la ben nota Mêlée Island, ma anche terre inesplorate come Terror Island e Brrr Muda, con un gameplay in terza persona che è quello dei classici punta e clicca.

