A causa dei recenti sviluppi storici, i prezzi dell'energia sono saliti di molto. Bisogna trovare nuovi modi per risparmiare, anche nel gaming: il migliore è la conoscenza delle opzioni di risparmio energetico nelle console per videogiochi.

Non c'è quasi più bisogno di ripeterlo: i risvolti storici imprevisti e talvolta tragici, a cui siamo stati abituati negli ultimi tre anni, hanno completamente stravolto le nostre vite. In particolare il conflitto, tra l'altro in seguito alla pandemia, ha messo sottosopra qualunque equilibrio preesistente.

Naturalmente, il settore economico è stato più che colpito. Non solo tantissimi beni sono aumentati di prezzo, ma è salito anche il costo delle bollette dell'energia, come luce, gas ed elettricità. Ed è così che, per riuscire a barcamenarci, dobbiamo trovare nuove soluzioni. Tutti sono coinvolti, anche i videogiocatori!

Le console per videogiochi che stanno nelle nostre case, infatti, consumano molta corrente se lasciate in modalità di accensione o stand-by varie. Per fortuna, esse sono dotate di diverse opzioni per consentire un efficace economia. Oggi vi spieghiamo come usare al meglio il risparmio energetico nelle tre console principali per videogiochi, per contrastare ancora una volta l'odiato caro bollette.

Attivare il risparmio energetico nelle console Xbox X

Stando ad un recente studio inglese la console che consuma più elettricità in stand-by, e che quindi grava di più sulle bollette se non stiamo attenti, è Xbox Series X di Microsoft.

Il magazine britannico "Metro 50" ha calcolato che il consumo arriva addirittura a 15 volte in più rispetto all'altrettanto modernissima PlayStation 5: circa 70 euro contro circa 5 euro all'anno per la console lasciata in modalità sospesa. I calcoli sono stati fatti sui costi di energia inglesi, ma sono comunque un riferimento preziosissimo.

Meglio correre subito ai ripari per non trovarsi una bolletta XL troppo in tema con Xbox X. Se non facciamo nulla, infatti, lo stand-by di qualunque console moderna Xbox si attiverà in modalità normale, il che ci costerà parecchio a fine mese.

Ma c'è un'alternativa per risparmiare sul consumo della console Xbox: l'attivazione manuale di un'impostazione per risparmiare. La troviamo nel menu che compare premendo il pulsante Xbox sul joypad, e selezionando prima Profilo, e poi Sistemi; a questo punto accediamo a Impostazioni e infine a Generali. Comparirà la dicitura "Modalità risparmio energia e avvio", da cui possiamo selezionare, appunto, la voce "Modalità di risparmio energia".

Questa impostazione potrebbe consentire un risparmio fino a 64 euro annuali.

Il risparmio avrà un contrappasso davvero leggero sui videogiocatori. Tutto si tradurrà infatti in un'accensione della console leggermente più lenta, di solito meno di un minuto. Vale davvero la pena attivarla, e aiutare così l'ambiente e le nostre tasche: in fondo basterà accenderla un minuto prima! L'opzione è così vantaggiosa che le versioni più recenti di Xbox la hanno già predefinita, al contrario delle prime.

Certo, quando non vi serve alcuno stand-by, oltre che quando uscite o andate a dormire, meglio spegnerla del tutto. In "Modalità risparmio energia e avvio" c'è l'apposita voce "Spegnimento completo", che darà anche un po' di meritato riposo alla vostra Xbox.

Opzioni di risparmio energia su PlayStation 4 e 5

Abbiamo menzionato la differenza enorme tra Xbox e PlayStation, è vero, ma anche su quest'ultima possiamo risparmiare ulteriormente energia con poche, semplici mosse. Vero che PS4 è tra le console un po' più economiche del momento, ma se anche si trattasse di pochi euro al mese, varrebbe comunque la pena di risparmiare quanto si può, visti i tempi che corrono.

Sulle console Sony la questione è un po' diversa, e i giocatori si saranno forse abituati a conoscere l'approccio di PlayStation, visto che a ogni spegnimento o stand-by si trovano di fronte a varie opzioni, anche un po' confusionarie in quanto a diciture.

Su PS4 e PS5 si può utilizzare infatti la Modalità Riposo, uno stand-by della console che tiene in pausa il gioco attivo (per una ripresa rapida), e al contempo consente di scaricare aggiornamenti e ricaricare i joypad connessi anche mentre tutto sembra spento. Ma possiamo intuire, dalle diverse cose che fa, come non sia affatto spenta!

In base a ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo disattivare alcune funzionalità eseguite nello stand-by: meno ne useremo, più energia risparmieremo. Per visitarle, servirà andare in Impostazioni, poi Impostazioni di risparmio energetico (o semplicemente Risparmio energetico, dipende dalla console), e infine "Funzioni disponibili in modalità di riposo".

Detto ciò, come per ttute le console, se non avete bisogno di alcuna operazione in stand-by al momento, meglio spegnere del tutto la PS4 o PS5. In questo caso, quando andate su Spegnimento, non selezionate la modalità Stand-by, bensì "Altre opzioni di risparmio energetico" e infine il vero e proprio spegnimento. Il portafogli ringrazia.

Ridurre i consumi in stand-by su Nintendo Switch

La console ammiraglia Nintendo, cioè Switch, è probabilmente quella che consuma di meno al momento, poiché punta molto sulla creatività - come si vede dai recenti giochi Switch in uscita a settembre. Dispone quindi di meno potenza bruta, ma come detto prima, non c'è motivo per non cercare di ridurre un altro po' i consumi e risparmiare qualcosina.

La console va in stand-by da sola, certo, ma possiamo darle una mano e far attivare la modalità riposo, grazie a un comando semplice. In Home andiamo su Impostazioni di sistema e, infine, Modalità di riposo. La modalità riposo si attiva anche con una speciale scorciatoia, ossia premendo una sola volta e brevemente il pulsante Switch.

Per spegnerla completamente, invece, è necessario tenere premuto il pulsante per tre secondi circa, e poi, da "Opzioni spegnimento", selezionare "Spegni". Se la console dovesse bloccarsi, lo spegnimento si potrà forzare grazie a una pressione del pulsante Switch della durata di 12 secondi.

Non ci sono altre opzioni di risparmio energetico particolari su Nintendo Switch, se non la modalità aereo per i dock. Sarà sufficiente comunque spegnerla o usare il Riposo nei momenti giusti per contenere i costi della console Nintendo, già di per sé alquanto ridotti.