Non è affatto scontato che un videogioco sia disponibile sia per PC che per console. Infatti capita spesso di ritrovarci davanti a dei titoli che sono stati prodotti in esclusiva per una piuttosto che per l’altra piattaforma.

Fino a poco tempo fa avremmo potuto dire lo stesso di Sackboy, un gioco che dopo l’uscita per PS4 e PS5 nel 2020 ha riscosso molto successo tra i videogiocatori, ma ora finalmente anche i PC gamers potranno cimentarsi in questa straordinaria avventura grafica.

Vediamo dunque la data di uscita di Sackboy per PC e le informazioni che al momento sappiamo a riguardo.

Segnaliamo che, dopo poche ore dalla pubblicazione, il canale YouTube PlayStation Latinoamerica ha ritirato il trailer precedentemente pubblicato nel quale si apprendeva, tra le altre cose, anche la data di uscita del videogioco. Si rimane quindi in attesa di una "nuova" conferma ufficiale.

Segue articolo originale.

Sackboy per PC: uscita prezzo e caratteristiche

Già da qualche tempo girava la voce che il titolo di Sony e Sumo Digital sarebbe arrivato anche su PC, ma nulla era ancora ufficiale, almeno fino ad oggi. La conferma, infatti, è arrivata dal canale YouTube di PlayStation Sud America che ha pubblicato il trailer annunciando la sua uscita.

Grazie a ciò, dunque, sappiamo che la data di uscita ufficiale di Sackboy: Una Grande Avventura per PC è il 27 ottobre 2022, in particolare su Steam ed Epic Games Store. Non sappiamo ancora il prezzo, almeno per il momento, ma il trailer ci fa intendere che presto sarà possibile il preordine, anche se non è chiaro quando di preciso.

Per quanto riguarda le caratteristiche della versione per PC sicuramente possiamo dire che presenterà vari miglioramenti dal punto di vista tecnico, infatti supporterà una risoluzione 4K a 120fps e sarà compatibile con i monitor Ultrawide e le tecnologie NVIDIA DLSS e VRR.

La trama di Sackboy: Una Grande Avventura

Sackboy è un platform game (videogioco a piattaforme) che narra appunto delle avventure del protagonista, Sackboy, il quale deve cercare di salvare i suoi amici che sono stati rapiti da un essere “quasi mitologico” chiamato Vex, che li sfrutta per poter costruire il suo Sconquassatore.

Si potrà giocare questa avventura grafica sia da soli che in compagnia, ma l’obiettivo rimane uno solo: impedire al malvagio Vex di portare a termine il suo piano, affrontando i numerosi pericoli in cui ci si potrà imbattere nelle varie ambientazioni (che comprendono montagne, giungle, regni sottomarini e colonie spaziali).

Per quanto riguarda la storia in sé, dunque, possiamo dire che non sembra ci saranno delle novità a livello contenutistico. Non ci resta altro che aspettare e vedere se saranno presenti skin aggiuntive oppure bonus digitali in-game di altro tipo.