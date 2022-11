Annunciata finalmente la prossima stagione di Sea of Thieves, ovvero l'ottava fino ad oggi. Le novità saranno tantissime, e gli sviluppatori promettono, questa volta, di rispettare le scadenze. Vediamo quando è prevista la data di uscita e quali saranno le novità.

Quando uscirà la Stagione 8 di Sea of Thieves

La Stagione 7 di Sea of Thieves è stata ritardata a causa di alcuni problemi, ma si è rivelata un aggiornamento davvero corposo con molti nuovi contenuti. Tra questi, l'introduzione della capitaneria e la possibilità di dare un nome alla propria nave e di personalizzarla.

Ecco perché i fan sono rimasti fino ad oggi in trepidante attesa dell’annuncio per la Stagione 8. Il team di sviluppo ha però lavorato duramente per garantire che il nuovo capitolo fosse ancora migliore e ha rassicurato i fan che non ci saranno ulteriori ritardi.

Il 18 novembre uscirà il trailer di presentazione che rivelerà nuovi dettagli sulla tanto attesa Stagione 8. Preparatevi dunque a salpare il 22 novembre, data ufficiale di uscita!

Sea of Thieves: un live service fatto come si deve

Quando "Sea of Thieves" è stato lanciato per la prima volta, la componente live service era stata guardata da molti con scetticismo.

I contenuti sarebbero arrivati col tempo, e questo fu la causa di diverse critiche. Tuttavia, Rare, lo sviluppatore di "Sea of Thieves", non è mai stato inattivo per troppo tempo. Ha fornito un supporto imbattibile dopo il lancio, aggiungendo biomi, strumenti e nuovi eventi, prima mensilmente e poi stagionalmente.

È proprio stato l’elemento “stagioni” a fare il successo di questo titolo. Partendo dalle piccole aggiunte iniziali, si è arrivati fino al primo aggiornamento importante nella versione Anniversary.

Le stagioni hanno portato cambiamenti più grandi e ambiziosi che hanno trasformato "Sea of Thieves" nel successo che è oggi. I giocatori possono ora godere di un gioco in costante evoluzione, con nuove sfide e ricompense che rendono questo titolo sempre nuovo e sempre più interessante.

Ciò che mancava a "Sea of Thieves" in termini di contenuti al lancio, è stato compensato dal supporto post-lancio. Con aggiornamenti regolari e nuove stagioni ricche di contenuti, "Sea of Thieves" si è rivelato un grande successo con oltre 30 milioni di utenti attivi. Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco divertente e in continua evoluzione, "Sea of Thieves" merita sicuramente di essere provato.

Come sarà la Stagione 8 di Sea of Thieves

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile dal 22 novembre, e includerà diversi elementi studiati per incontrare le richieste dei giocatori.

Novità nel negozio

Con questo aggiornamento, il negozio interno al gioco avrà alcune nuove aggiunte. Ci saranno nuovi cosmetici, skin e altri oggetti disponibili per l'acquisto sia con valuta in game che con soldi reali. I prezzi di questi oggetti non sono ancora stati resi noti, ma saranno disponibili a partire dal 22 novembre.

Season Pass

Il season pass di quest'anno sarà disponibile a 9,99 euro. Una volta riscattato il pass stagionale, si avrà accesso a tutte le ricompense stagionali e ad alcune delle ricompense gratuite disponibili in game!

Componente PvP

La componente PvP è in arrivo e non è mai stata vista prima nel gioco. Si tratta di una vittoria per i fan che hanno chiesto a gran voce un cambiamento dopo la chiusura della modalità Arena. Non si conoscono ancora i dettagli precisi di questa nuova modalità, ma è comunque apprezzabile che Rare abbia ascoltato le richieste degli appassionati.

Sea of Thieves Stagione 8: piattaforme disponibili

Sea of Thieves è un’esclusiva Microsoft, e quindi sarà giocabile solo su Xbox One, Xbox Series X/, e PC. Purtroppo, è molto improbabile che il titolo verrà mai rilasciato su Play Station, almeno secondo quanto dichiarato da Rare in fase di sviluppo.

Sebbene infatti la casa di produzione abbia già lavorato su altre console – come ad esempio Nintendo – i titoli migliori rimangono comunque un’esclusiva Xbox. Il che non fa che evidenziare le diverse mancanze riscontrate da parte di Sony in materia di esclusive.