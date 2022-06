Dal 1932 spopola in Italia la “Settimana Enigmistica”, rivista di giochi d’ingegno. E oggi si può giocare anche online da alcuni dispositivi digitali, in modo davvero semplice.

Tra le riviste ancora più amate d’Italia nonostante le crisi dell'editoria, c'è senza dubbio il simbolo del gioco, dello svago e del divertimento: la Settimana Enigmistica. Ogni 7 giorni tante pagine di nuovi giochi enigmistici, cruciverba e sfide d’intelligenza d’ogni genere, che mettono alla prova la materia grigia di innumerevoli lettori.

La forza della rivista sta nella sua incredibile varietà di enigmi, che non smettono mai di stupire da oltre novant’anni. E dopo una lunga storia di successi, il magazine ha deciso di seguire il progresso tecnologico.

Oggi, infatti, la Settimana Enigmistica si può “sfidare” anche via internet! Potremo portare l'intera rivista come da edicola ma sempre con noi, senza alcuna fatica, a patto di avere il dispositivo giusto e scaricare l'applicazione. Vediamo in modo semplice come trovarla e giocare.

Quanto costa la settimana enigmistica

La Settimana Enigmistica nasce addirittura nel 1932, a opera di un ingegnere (e naturalmente enigmista) nativo della Sardegna, di nome Giorgio Sisini. La primissima uscita contava sedici pagine, e per attirare e stupire i lettori, Sisini imitò con le caselle nere del cruciverba di copertina il volto di una famosa attrice di quei tempi.

Negli anni la Settimana si è evoluta, incrementando le proprie pagine, la varietà dei propri giochi e restando al passo coi tempi. Celebre l’apporto al magazine dell’enigmista Paolo Bartezzaghi. Tutt'oggi, la rivista è tra i modi migliori per trascorrere il tempo in viaggio.

Come tutti gli affezionati sanno, il magazine cartaceo è disponibile ogni giovedì in tutte le edicole al prezzo fisso di 1,90 €. Ed è vero che la carta mantiene intatto il suo fascino, ma sempre più giocatori delle parole crociate hanno iniziato a richiedere a gran voce un’edizione digitale.

Acquistare e portare con sé la rivista in qualsiasi momento e con i propri dispositivi, infatti, è un lusso a cui in pochi possono rinunciare! Ecco perché la Settimana ha reso disponibile, da diversi anni, una sua edizione tecnologicamente al passo.

Dove scaricare la Settimana Enigmistica online

Chiariamo innanzitutto che l’edizione su schermo è perfettamente identica a quella su carta: ci sono gli stessi giochi enigmistici, le stesse vignette e le medesime rubriche. Chi sceglierà il virtuale, quindi, non si perderà alcun gioco rispetto al reale, ma solo la sensazione tattile.

Ma essendo realizzata su schermo, la si dovrà gestire con il pennino o le dita, avendo accesso a una serie di funzioni molto comode come la personalizzazione del tratto e del colore.

Veniamo ora a una domanda essenziale: dove si scarica questa versione online? La risposta è molto semplice. La redazione ha messo a disposizione un’applicazione apposita per smartphone e tablet, che consente non solo di acquistare il magazine, ma anche di giocarci in modo immediato.

Al momento, però, è pensata unicamente per i tablet, e purtroppo non per gli smartphone. L'app si chiama “La Settimana Enigmistica Digitale” e la si può trovare sia su AppStore per dispositivi con sistema iOS (cioè Apple, come gli iPad), sia sul Play Store per dispositivi con sistema Android (quasi tutti gli altri tablet).

Una volta scaricata, sarà sufficiente creare un account e accedere alla piattaforma. A questo punto avremo di fronte delle opzioni per acquistare la rivista.

Quanto costa la Settimana Enigmistica Online

I costi per la versione digitale sono gli stessi della versione cartacea, con l’aggiunta di alcune opzioni ad abbonamento. Si tratta quindi dei seguenti prezzi:

Numero singolo: 1,90 €

Abbonamento per 5 numeri: 8,80 €

Abbonamento per 26 numeri: 42,00 €

Abbonamento per 52 numeri: 78,00 €

Una volta acquistato un numero, esso verrà automaticamente caricato nell’area cloud dell’applicazione. A questo punto, basterà un tocco per scaricarlo sul proprio tablet e iniziare a giocare.

L’applicazione mostrerà le stesse pagine della versione di carta, ma gestibili con un pennino virtuale: si possono modificare il tratto e il colore per una scrittura più differenziata, inoltre si possono cancellare facilmente gli eventuali errori e c’è uno spazio per prendere appunti sugli enigmi da risolvere.

Gli strumenti dell’app simulano infatti gli oggetti che usiamo per scrivere: matite dal tratto morbido oppure duro, gomme piccole o grandi, biro di colore nero, blu o anche rosso.

Si possono visualizzare le riviste già comperate o effettuare nuovi acquisti anche dal sito web su smartphone e PC, accedendo con lo stesso account dell’app per tablet.

Qualche gioco online gratis: gli enigmi della Settimana Enigmistica

Il magazine offre un piccolo assaggio dei suoi enigmi anche in una versione gratuita. Ed essendo una sorta di anteprima, possiamo fortunatamente giocarci anche da smartphone e PC!

Sul sito ufficiale della Settimana, infatti, c’è uno spazio intitolato Gioca con Noi. Sarà sufficiente registrarsi, stavolta in modo gratuito, per avere a disposizione ogni giorno una nuova sfida enigmistica con cui cimentarsi.

Cruciverba e compagni possono essere gestiti comodamente con la tastiera, e poiché si tratta di un’area di puro relax, è anche possibile attivare degli aiuti o mostrare la soluzione, in caso di difficoltà.

I giochi pubblicati sono come quelli della rivista, quindi ce n’è per tutti i gusti. Qualche esempio di ciò che ha reso famosa la Settimana Enigmistica?

Oltre alle classiche parole crociate, sia normali che a schema libero (per esperti), troviamo rebus, anarebus, zeppe sillabiche, tanti anagrammi.

E sulla rivista le opzioni sono davvero infinite. Sfinge, pista cifrata, Sudoku, spigolature, calcoli matematici e tanti quiz di ogni genere!