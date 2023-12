Squid Game diventa un videogioco: ecco l'incredibile progetto pensato da Netflix

Il successo planetario di Squid Game non si ferma. Sull'onda della seguitissima serie TV, Netflix ha avviato le lavorazioni per un videogioco basato sullo show coreano. Ecco tutti i dettagli.

Il fenomeno Squid Game proseguirà ancora un po' la sua storia. Dopo il successo enorme della prima stagione, ce n'è in cantiere una seconda, ma non solo... Sembra ci si espanderà anche ad altri settori.

Oggi lo show coreano è diventato un vero e proprio brand, remunerativo in ogni sua parte. E così, dopo il merchandising, Netflix ha deciso di iniziare anche i progetti su un videogioco di Squid Game.

Netflix insiste sui videogame: un titolo amatissimo si aggiunge alla lista

Di recente la "Grande N" non ha nascosto il suo interesse per l'espansione verso il mondo dei videogiochi. Lo testimonia il progetto Netflix Games, su cui la società ha insistito anche quando l'accoglienza da parte degli abbonati sembrava piuttosto fredda.

Di recente, il responsabile del gaming Mike Verdu ha rivelato numerosi nuovi arrivi per il reparto videoludico. Innanzitutto, entro fine anno dovrebbero essere disponibili quasi 90 giochi nella piattaforma, tra cui titoli popolarissimi come Hades e Sonic Mania. Di recente, inoltre, ha fatto scalpore l'annuncio della trilogia di GTA su Netflix Games.

Ma a quanto pare non ci si fermerà a prendere titoli "in prestito". Nei prossimi mesi approderanno oltre 10 giochi in sviluppo da Netflix stessa: l'azienda ha aperto due studi di videogiochi proprietari - uno a Helsinki e uno in California - e ne ha acquisiti altri quattro già esistenti.

Tra questi 10 ci sarà proprio il videogioco di Squid Game. Non si tratta di un rumor, bensì di un'ufficialità: il titolo è stato menzionato da Mike Verdu durante una delle più recenti dichiarazioni. Non si sa ancora molto del gioco in sé, ma ci sono alcune indicazioni di massima su come potrebbe essere.

Il videogioco di Squid Game: come sarà e quando uscirà

I dettagli sul gioco di Squid Game - che gli inglesi avranno qualche difficoltà a chiamare "Squid Game game" - sono stati volutamente pochi, anche per creare dell'attesa. Tuttavia, sono bastate poche informazioni per dare un'idea della sua tipologia videoludica.

Poiché si tratta di un videogioco per smartphone, non dobbiamo aspettarci qualcosa di particolarmente epico, bensì un titolo che sia in grado di catturare l'atmosfera della serie. "Il gioco è ambientato nell'universo di Squid Game e si potrà competere contro altri giocatori nelle sfide della serie TV", ha detto Verdu.

Ci attendiamo perciò un massiccio multiplayer online, magari al modo delle battle royale di Fortnite, o più precisamente - vista l'assenza di scontri armati - di Fall Guys. Si tratta di un filone che rapito molti videogiocatori in ore e ore di divertimento spassionato, senza troppe pretese di complessità. Un genere adatto a tutti, anche ai meno esperti.

Dovrebbe quindi trattarsi di una trasposizione diretta dei crudeli giochi della serie Squid Game, nello stesso universo e con le stesse modalità, in modo da creare elevata riconoscibilità tra i fan più accaniti.

Per quanto riguarda il rilascio, non c'è ancora alcuna indicazione sulla data di uscita. Visto l'annuncio congiunto con altre dichiarazioni simili, però, possiamo sperare in un approdo durante il corso del 2024. E chissà che non riusciremo ad aggiudicarci uno Squid Game o due.

Qual è il senso di Squid Game

Squid Game è una serie Netflix che ha riscosso nel mondo un incredibile successo. Ma qual è il senso? Lo “squid game” del titolo è il gioco del calamaro (“squid” in inglese), diffuso in Corea in particolare negli anni Settanta e Ottanta.

A evidenziare il senso più profondo della serie è il suo protagonista. La star coreana Lee Jung-jae ha posto un interrogativo più attento, che fa da fil rouge alla serie: è giusto vivere in un mondo così crudele e violento?