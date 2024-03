Ecco quando esce Terminator Survivors, il gioco italiano ispirato al film

Terminator continua a ispirare il mondo dei videogiochi con sparatorie e battaglie all'ultimo sangue. Da una produzione italiana arriva il prossimo gioco: si chiama Terminator Survivors: finalmente c'è un trailer ed è stato svelato quando esce.

Il titolo definitivo è Terminator Survivors e la produzione è italiana

Il ciclo di film dei Terminator ha sempre stimolato la fantasia del mondo videoludico e si è ritagliato una piccola parte nella storia dei videogiochi ispirando titoli già dai cabinati arcade degli anni '90. Tra i più recenti troviamo invece Terminator Salvation, del 2009, e Terminator Resistance, uscito nel 2019 in corrispondenza dell'ultimo film ("Destino oscuro").

E che un nuovo gioco fosse in arrivo non è una novità: da un paio d'anni prima della sua uscita si vociferava in merito a un'attesissima new entry. Ormai tantissimi dettagli sono quasi definitivi: il gioco è di sviluppo italiano e a occuparsene è il Nacon Studio di Milano.

Lo studio ha diffuso il nome definitivo - Terminator Survivors - e mostrato un primo trailer. Survivors è un open world di sopravvivenza da affrontare in single player o in cooperativa fino a 4 giocatori.

La storia è originale e successiva ai mitici primi due film: l'ambientazione è quella del celebre Giorno del Giudizio, o meglio pochi anni dopo. Il giocatore o la squadra devono esplorare il mondo post-apocalittico e trovare il modo per sopravvivere e insorgere.

Il gioco sembra tecnicamente soddisfacente e dà l'idea di poter rendere bene le atmosfere create nella saga originale. Il trailer si fa guardare e aspettare più che degnamente.

Terminator Survivors, quando esce e per quali piattaforme

Il rilascio di Terminator Survivors avviene in momenti differenti a seconda delle piattaforme, grazie a una modalità ormai conosciuta a molti videogiocatori: il cosiddetto Early Access, cioè "accesso anticipato".

Questa dicitura indica che il gioco è acquistabile e giocabile anche se non è ancora del tutto completo. I giocatori che lo esplorano subito potranno inoltrare feedback e suggerimenti al team di sviluppo, che ne terrà conto per la versione finale.

Terminator Survivors è disponibile in Early Access per PC dal 24 ottobre 2024. La pagina del prodotto è già aperta su Steam, sebbene non sia ancora indicato il prezzo. Da quel momento in poi vi saranno alcuni mesi di feedback, risposte e sviluppi aggiuntivi.

È inoltre già ufficiale che il gioco uscirà anche per PlayStation 5 e Xbox, ma lo farà nei periodi successivi. Ci si aspetta che questi rilasci avvengano nel corso del 2025, ma il momento esatto è ancora impossibile da definire.