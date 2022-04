Il nuovo capitolo di una delle saghe horror più avvincenti nel mondo dei videogiochi, The Dark Pictures Anthology, uscirà ad ottobre 2022 e si chiamerà “The Devil in Me”. A modellare la protagonista un volto noto, l’attrice candidata agli Oscar Jessie Buckley. Vediamo tutte le anticipazioni sul nuovo titolo della Supermassive Games che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Windows).

Annunciato a ridosso di Halloween arrivano nuove rivelazioni sul quarto capitolo della celebre saga di videogiochi horror “The Dark Pictures Anthology”.

Il quarto capitolo si chiamerà The Devil in Me e sarà di fatto il titolo che concluderà la prima stagione della saga, che riprenderà nel 2023 con ulteriori cinque capitoli di una nuova serie.

The Devil in Me avrà un volto noto, perché l’attrice candidata agli Oscar Jessie Buckley interpreterà la protagonista, Kate Wilder.

Del resto una delle peculiarità dei titoli è sempre la scelta di un attore famoso a dare il volto ai personaggi principali e tra questi possiamo annoverare: Rami Malek, Shawn Ashmore, Will Poulter, Ashley Tisdale e Nick E. Tarabay.

La trama di The Devil in me seguirà le vicende di una troupe di registi che ricevono un invito ad esplorare e girare un documentario all’interno di una dimora che è una riproduzione del "Murder Castle” (Castello della Morte) appartenuto a H.H. Holmes, il primo serial killer della storia USA.

Per chi è pratico di The Dark Pictures Anthology la trama prosegue secondo lo scenario classico, cioè arrivati nel castello gli ospiti scoprono di essere vittima di una trappola e che qualcuno li sta sfidando ad un gioco mortale eliminandoli uno ad uno. Una sorta di rivisitazione horror di Dieci Piccoli Indiani dove il punto di forza è la trama incredibile che si snoda e viene man mano rivelata con i progressi di gioco.

Altro aspetto caratteristico della saga mantenuto nel quarto capitolo sarà la possibilità per il giocatore di utilizzare nel corso della trama più personaggi, che per altro offrono punti di vista diversi della storia. Si tratta di un videogioco che può avere diversi finali e dove ogni personaggio può vivere o morire in base alle scelte che prende.

I titoli precedenti della saga sono stati The Dark Pictures – Man of Medan nel 2019, Little Hope nel 2020 e The Dark Pictures - House of Ashes nel 2021.

The Dark Pictures Anthology - The Devil in Me dovrebbe essere disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Windows).

Il quarto capitolo di The Dark Picture Anthology si chiamerà “The Devil in Me” e uscirà ad ottobre

La saga di videogiochi survival-horror The Dark Picture Anthology è pubblicata dalla Namco e sviluppata da Supermassive Games, celebre anche per aver creato il gioco dal gameplay molto simile Until Dawn, una delle storie horror più avvincenti a nostro giudizio mai creata su console. Certo per amare questi videogiochi horror dovete essere tra i gamer che si concentrano anche sulla trama del gioco, dove tutti i titoli di Dark Pictures regalano un plot avvincente e una verità che viene rivelata con il contagocce per tenere sempre alto il livello di suspence.

Il quarto episodio atteso nel 2022 si chiamerà The Devil in Me e sarà il capitolo conclusivo della stagione 1. Ma i fan possono stare tranquilli perché Supermassive Games ha già annunciato che ci sarà una stagione due e che il primo capitolo della nuova serie vedrà luce nel 2023.

The Devil in Me uscirà entro la fine dell’anno con una data orientativa, se guardiamo ai precedenti, che potrebbe essere verso la fine di ottobre 2022.

Sia per gameplay che per trama questo titolo seguirà il solito schema dove è presente un narratore (The Curator) e al giocatore spetta il compito di impersonare ogni volta i vari protagonisti della storia che dovranno compiere scelte su ogni singola azione con la capacità di influenzare la trama del gioco.

Questo gameplay, per il quale la storia si modifica in base alle scelte del giocatore, rende tutti i titoli di The Dark Pictures Anthology piacevoli da giocare più volte al fine di svelare tutti i finali a disposizione e compiere tutte le scelte possibili.

Altra peculiarità di questi titoli è la scelta di personaggi di gioco costruiti su attori famosi, per Dark Pictures - The Devil in Me l'attrice nominata all'Oscar Jessie Buckley interpreterà la protagonista, Kate Wilder.

Ecco il trailer ufficiale del quarto titolo pubblicato sul canale YouTube di PlayStation:

In arrivò nel 2023: The Dark Pictures Anthology - The Craven Man

The Dark Pictures Anthology - The Devil in Me sarà il quarto e conclusivo capitolo della prima stagione della saga horror di videogame, ma nel 2023 debutterà il 1 primo capitolo della seconda stagione di cui si conosce solo il probabile titolo: The Dark Pictures Anthology - The Craven Man.

A The Dark Pictures Anthology - The Craven Man seguiranno, con un'uscita a ricorrenza annuale:

The Dark Pictures Anthology - Directive 8020;

The Dark Pictures Anthology - Intercession;

The Dark Pictures Anthology - O Death;

The Dark Pictures Anthology - Winterfold.

L’unica cosa che si conosce della seconda serie in pratica e che dovrebbe essere costituita da cinque capitoli, ma resta poco chiaro anche in cosa la stagione uno sarà diversa dalla due, cioè se le modifiche interesseranno la trama sottostante o anche il gameplay.

Il primo titolo della saga: The Dark Pictures Anthology - Man of Medan

Aspettando con ansia l’uscita di The Devil in Me atteso per il prossimo ottobre diamo uno sguardo ai capitoli precedenti della saga The Dark Pictures Anthology.

Tutti i giochi della serie oltre al gameplay hanno un elemento comune nella trama, cioè un misterioso personaggio che narra i fatti chiamato “The Curator” e con cui il giocatore spesso dialoga in un luogo altrettanto misterioso chiamato “The Repository”.

Siamo davanti ad una trama incompiuta che il giocatore dovrà completare utilizzando i vari personaggi di gioco, dove le scelte fatte modificano la storia.

Il primo capitolo ovvero “Man of Medan” ha fatto il suo debutto nel 2019, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Come sempre la trama rappresenta uno dei punti di forza e ruota attorno ad un prologo ambientato nel 1947 quando l’equipaggio militare di una nave muore in circostanze misteriose. La nave fantasma sarà il mistero a cui ruota attorno la storia che si svolge ai nostri giorni, quando un gruppo di ragazzi parte per una spedizione subacquea nel Pacifico Meridionale al fine di recuperare il relitto di un aereo della seconda guerra mondiale e dove durante l’esplorazione ritrova le coordinate che li porta ad imbattersi nella nave fantasma.

Il secondo capitolo della saga: The Dark Pictures Anthology - Little Hope

Il secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology, forse il più bello, dal titolo Little Hope ha fatto la sua uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows ad ottobre 2020.

Anche qui abbiamo lo schema classico della saga dove la storia parte da un prologo, in questo caso ambientato nel 1972 che mette in scena la morte intera di una famiglia, di cui sopravvive solo uno dei figli, il piccolo Anthony.

La storia vera e propria di svolge sempre nel presente e porta in scena un professore universitario ed i suoi studenti che dopo essere coinvolti in un incidente stradale si perdono nella strana e misteriosa cittadina del New England, Little Hope.

In totale per questa storia il giocatore può giungere a quattro diversi finali.

Il terzo titolo della saga: The Dark Pictures Anthology - House of Ashes

The Dark Pictures Anthology - House of Ashes è il terzo capitolo, uscito ad ottobre dello scorso anno ed anche il primo per PlayStation 5 e Xbox Serie X.

Il prologo di questa storia ci riporta incredibilmente indietro nel tempo nel 2231 a.C. e mette in scena gli Accadi, un antico popolo il cui re è impazzito.

Chiuso il prologo la storia si sposta nel 2003 dove abbiamo da sfondo la guerra in Iraq e dovremo impersonare un gruppo di soldati delle forze speciali mandati ad indagare su un misterioso sito.