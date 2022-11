Alcuni videogame riescono di grande successo riescono a superare anche i confini dei PC e delle console. È proprio il caso di The Last of Us, che ottiene ora un gioco da tavolo cooperativo chiamato The Last of Us: Escape the Dark. E non mancherà di soddisfare gli appassionati.

Il bello dei videogiochi è che non rimangono nel loro mezzo di partenza, cioè la console o il PC. Una volta costruito un mondo originale, una volta mostrati i loro personaggi indimenticabili, sanno andare abbondantemente oltre e conquistarci anche in altre parti della vita.

Sarà per questo che l'universo videoludico è tra i più ricchi di merchandising: quelle dinamiche continuano a stare accanto a noi in tanti modi, e ci piace contornarci di peluche, modellini, gadget... e altri giochi, sì, ma un po' diversi - come i giochi da tavolo.

Vedere un bel gioco da tavolo ispirato a un bel videogioco è sempre un immenso piacere, e un recente annuncio conferma che si ripeterà: The Last of Us riceverà un adattamento da tavolo per un titolo cooperativo, chiamato The Last of Us: Escape the Dark.

Storia di un successo recente: i mille traguardi di The Last of Us

Non era facile raggiungere questo traguardo per un titolo così nuovo, ma anche le serie videoludiche nate relativamente di recente possono diventare famosissime. Proprio come ha fatto The Last of Us.

Uscito in tutto il mondo nel giugno 2013 per PlayStation 3, il titolo è ambientato nell'immediato futuro (tra circa vent'anni) a seguito di un'epidemia terrificante che ha mutato gli umani in mostri aggressivi e sanguinolenti. Il gioco è un classico action-adventure con elementi di sopravvivenza e tante componenti stealth.

La sua forza è stata una storia profonda, convincente e a tratti commovente, e un'ambientazione post-apocalittica mista all'horror delle mutazioni, che fa proverbialmente gola a tantissimi giocatori. L'accoglienza è stata a dir poco incredibile: è stato eletto all'unanimità Gioco dell'Anno del 2013 e ha accumulato oltre 200 premi tra pubblico e critica, diventando uno dei titoli più apprezzati al mondo.

Nel 2014 il titolo è stato riadattato per l'allora nuova PlayStation 4 (oggi ancora una delle console più budget-friendly e al contempo ricche) e ha ricevuto anche un sequel spin-off. Il vero seguito, The Last of Us - Part II, è giunto finalmente nel 2020 sempre per PS4. Ma non è tutto.

Questa serie epica ha già dimostrato di poter trascendere le console. Se già nel 2014 aveva ricevuto un adattamento a fumetti, di recentissimo sono iniziate le riprese per una Serie TV a essa dedicata, prodotta dalla HBO. E alla fine la casa dietro The Last of Us, Naughty Dog, ha diffuso anche la notizia su un nuovissimo gioco da tavolo.

Nasce il gioco da tavolo The Last of Us Escape the Dark: ecco come sarà

L'ufficializzazione del progetto è arrivata tramite un tweet di Naughty Dog di pochissimi giorni fa, il 1° novembre 2022. Il nome del gioco sarà The Last of Us: Escape the Dark (letteralmente "sfuggi all'oscurità"), e sarà ambientato ovviamente nello stesso universo della controparte videoludica.

La postilla del nome ricorderà qualcosa ai più appassionati di titoli da tavolo. Il gioco sarà sviluppato infatti da Themeborne, famosa per aver creato i giochi intitolari proprio "Escape the Dark". Tutti stampati in bianco e nero, sono avventure molto immersive e ricche di atmosfera, adatte anche a chi non è esperto di divertimento da tavolo: si imparano in pochi minuti e si giocano in circa mezz'ora.

Sul suo sito web, Themeborne ha diffuso molte informazioni sul nuovo gioco. Si baserà sullo stesso sistema definito dai precedenti Escape the Dark e sarà giocabile da 1 a 5 giocatori. Si tratterà di un divertimento cooperativo, ossia tutti i contententi collaborano per sconfiggere il gioco stesso: si vince o si perde tutti insieme, al modo del famoso "Le case della Follia" o di altri giochi ispirati ai videogiochi come "Xcom".

Sarà possibile impersonificare Ellie, Joel, Tess, Bill, Tommy o Marlene in un'esplorazione di mappa open world, operando per salvare se stessi e al contempo aiutare i compagni. Il gameplay coinvolgerà diversi bivi a seconda delle scelte di trama intraprese, combinazioni tattiche di carte oggetto e lanci del dado, sistema di potenziamento delle armi, e naturalmente molti mostri tratti dal videogame originale.

The Last of Us: Escape the Dark, data di uscita, disponibilità e prezzo

Sul sito di Themeborne possiamo già ammirare lo stile di tutto il gioco: tabellone, dadi, pedine e segnalini vari, tutti in bircomatico bianco e nero, secondo la tradizione di tutti gli altri Escape the Dark.

Quando potremo metterci le mani sopra? Ebbene, il gioco verrà inizialmente distribuito tramite sovvenzione per crowdfunding: un progetto Kickstarter sarà disponibile a partire dal 6 novembre prossimo, quindi ci vorranno ancora dei mesi per completare, rendere disponibile e consegnare il pezzo. Ma nel frattempo potremo sostenerlo e riservarci una copia.

Non è ancora pubblico il prezzo che avrà, e bisogna ricordare che, essendo un Kickstarter, saranno sicuramente disponibili vari tipi di contributo con ricompense differenti. Si sa già, però, che solo tramite Kickstarter i più appassionati potranno aggiudicarsi una super speciale Collector's Edition limitata, che con tutta probabilità non sarà messa in commercio coi metodi tradizionali.