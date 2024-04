The Outer Worlds e Thief sono gratis su Epic Games, ma solo per pochissimi giorni

Come suo solito Epic Games rilascia ottimi videogiochi gratis settimanalmente. Questa volta tocca a The Outer Worlds e Thief, e c'è solo una condizione: bisogna fare in fretta, perché il riscatto è disponibile solo per pochissimi giorni.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, gratis su Epic Games

Il primo dei due giochi è The Outer Worlds, un celebre GDR sviluppato da Obsidian Entertainment; l'originale è uscito nel 2019, ma in questo caso ne riceverete gratis la versione rimasterizzata e risistemata del 2023, cioè la "Spacer's Choice Edition".

In piena atmosfera Fallout vi ritroverete catapultati nella tipica situazione di sopravvivenza su un pianeta sconosciuto. Il protagonista del gioco si è improvvisamente risvegliato con molti anni di ritardo su una nave spaziale che si stava dirigendo verso i confini della galassia.

La trama coinvolge una complessa cospirazione fatta di giochi di potere, tradimenti e faide, in cui avrete il compito di capire attivamente cosa sta accadendo. Le scelte fatte dal giocatore influenzano sia la storia del protagonista che quelle di chi gli sta intorno, degli ambienti e del finale.

In aggiunta vi toccherà esplorare, scoprire e naturalmente combattere i numerosi mostri alieni comandati dalle varie fazioni in gioco. Resta forte la componente sparatutto d'azione in prima persona, pur combinata col GDR e con l'esplorazione.

Anche Thief è completamente gratuito su Epic Games

Il secondo gioco della settimana è meno famoso e altisonante, ma può dare molte soddisfazioni, specie pensando che anche lui è gratis. Si tratta di Thief, titolo di Eidos Interactive un po' datato ma ancora valido (risale al 2014).

La storia è semplice ma accattivante: impersonificherete Garrett, il "Ladro Supremo", infiltratosi in una città dai toni dark e violenti durante la rivolta del popolo contro l'avido barone. Dovrete muovervi tra politica, mistero, sangue e una storia personale di cui pagare le conseguenze.

Anche qui si gioca tra azione e avventura in prima persona, ma senza la componente GDR, sostituita dal genere stealth. Nascondersi, prepararsi e poi uccidere silenziosamente alla "Assassin's Creed" è il cuore di questo gioco, favorito anche dalle ambientazioni scure, misteriose e piene di nascondigli.

Pur non avendo un comparto tecnico di livello elevatissimo, Thief diverte e coinvolge con le sue atmosfere e il suo gameplay equilibrato e centrato sullo stealth. Non sarà il tipico gioco tripla A, ma di sicuro non c'è da annoiarsi.

The Outer Worlds e Thief: come e quando riscattarli

È possibile ottenere entrambi i giochi gratuitamente nell'Epic Games Store per PC. Vi si può accedere sia tramite il sito web di Epic Games, sia tramite il più comodo client installato sul computer, e sarà necessario soltanto fare il login col proprio account.

Nella homepage (sia del sito che del client) è sufficiente scrollare per raggiungere la sezione "Giochi gratis" e visualizzare l'elenco. Entrambi i titoli saranno lì: basterà aprire la pagina di ognuno di essi e poi cliccare su "Ottieni".

I giochi saranno a quel punto aggiunti al proprio account: saranno vostri per sempre e nella loro versione completa, senza pagare nulla. L'unico vincolo è sbrigarsi.

The Outer Worlds e Thief sono infatti gratuiti soltanto fino all'11 aprile 2024 alle ore 17:00, quindi c'è davvero pochissimo tempo. Fate un veloce login e portateveli a casa senza alcuno sforzo.