Finalmente sappiamo quando uscirà il nuovo capitolo della famosissima saga di The Walking Dead, ma solo per alcune piattaforme. Scopriamo quali sono e le novità.

Certamente uno dei videogiochi più famosi ed apprezzati, The Walking Dead possiede una lunga storia di successi dalla sua prima uscita nel 2012 fino ad oggi, influenzando giochi quali Life Is Strange e Dreamfall Chapters: The Longest Journey.

Infatti le diverse stagioni hanno venduto milioni di copie e nel 2015 è addirittura entrato nel Guinness dei primati come il videogioco a episodi più venduto in assoluto. La serie tv da cui è tratto il gioco è iniziata nel 2010 ed è continuata fino ad oggi, ma quest’anno arriverà anche un’altra novità.

Vediamo dunque tutto ciò da sapere sul nuovo gioco The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution.

The Walking Dead: Saints & Sinners 2: uscita, piattaforme e novità

Come suggerisce il titolo ci troviamo davanti ad un sequel, nello specifico di The Walking Dead: Saints and Sinners, videogioco uscito nel 2020. Da tempo si parla ormai del nuovo capitolo della serie ma solo in questi giorni è stata resa nota la data di uscita ufficiale: il primo dicembre 2022, tra circa un mese e mezzo.

Già il gioco originale era stato pensato per essere giocato in VR, infatti spesso si è parlato in maniera positiva delle novità che ciò ha portato, ad esempio la creazione di un sistema che permette di ragionare sul peso delle armi e come queste debbano essere impugnate per poter giocare al meglio.

Anche nel caso del sequel, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, l’uscita riguarderà unicamente le piattaforme VR, in particolare Meta Quest 2 e PlayStation VR. Non sappiamo ancora quando sarà disponibile per altre piattaforme, ma c’è da aspettarsi che il gioco esca anche per PlayStation VR2 nel corso del 2023, come anche Dragon Ball Z: Kakarot.

Caratteristiche e trailer del nuovo capitolo di The Walking Dead

Poiché stiamo parlando di un nuovo capitolo di The Walking Dead: Saints & Sinners, sviluppato e prodotto da Skydance Interactive, trama e gameplay del gioco dovrebbero essere in linea con il precedente, ovviamente con dei miglioramenti per rendere questo action shooter in prima persona ancora più piacevole da giocare attraverso la realtà virtuale.

Alcune delle caratteristiche del nuovo capitolo riguardano riguardano i nemici da affrontare, infatti, oltre ai classici morti viventi che andranno affrontati con delle armi migliorate, abbiamo anche un nuovo nemico, Axeman, “più mortale di qualsiasi non morto o sopravvissuto disperato”.

Un’altra novità da non perdersi, infine, è senz’altro l’espansione della mappa di gioco, che si concentra sulla città di New Orleans. Si potrà esplorare la città sia di giorno che di notte, in modo tale da ottenere più loot e incontrare nuovi personaggi, cercando di sconfiggere quanti più morti viventi possibili.