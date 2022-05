The Witcher 3 e uno dei capolavori indiscussi del mondo dei videogiochi, eppure in origine il gioco sarebbe dovuto essere diverso. Un leak ha rivelato una serie di episodi e personaggi finiti nei contenuti tagliati prima de lancio, alcuni che interferiscono con la storia principale. Vediamo come sarebbe stato the Witcher 3 se questi contenuti non fossero stati cancellati.

Gli appassionati di videogiochi conoscono sicuramente The Witcher 3: Wild Hunt, considerato per quello che è, cioè uno delle avventure open world più belle di sempre che unisce un gameplay ricco è meraviglioso ad una trama che ci ha tenuti con il fiato sospeso a seguire le avventure di Geralt di Rivia.

La data di pubblicazione di questo videogioco, firmato CD Projekt RED, risale al 2015 con l’edizione per PlayStation 4, Xbox One e Windows.

Ma, come spesso accade nel caso di giochi meravigliosi ed imponenti, al fine di garantire un esperienza anche adatta ai tempi di caricamento e alle dimensioni del file moltissimi contentuti sono stati tagliati.

Abbiamo così personaggi che non sono mai apparsi in The Witcher 3, ma che avrebbero dovuto far parte della storia originale e perfino missioni tagliate.

In genere, i contenuti eliminati dall’edizione finale di un videogioco sono o annunciati ufficialmente dal team che lo ha sviluppato, in interviste posteriori, o come più spesso accade scovate dagli appassionati che si mettono a frugare nei file del gioco.

Andiamo percio a vedere come avrebbe dovuto essere in origine The The Witcher 3: Wild Hunt e quali sono i contenuti tagliati.

Aggiungiamo che una chicca rivelata dagli sviluppatori ha annunciato che fino all’ultimo momento anche il Gwent, il celebre gioco di carte, ha rischiato di essere eliminato da The Witcher 3.

Tra i contenuti tagliati di the Witcher 3: Wild Hunt c’è la storia della “falsa Ciri”

Quando ci si avvicina a The Witcher 3, che ha avuto anche una trasposizione in forma di Serie TV, non si deve dimenticare che la trama è basata sulle avventure narrate nella saga letteraria “Geralt di Rivia” creata dallo scrittore Andrzej Sapkowski.

Nella storia originale c’è un impostore che si spaccia per Ciri, cioè una ragazza proveniente da Cintran identica all’eroina della storia, nota ai lettori come “la falsa Ciri”.

All’interno dei romanzi la falsa Ciri in accordo con quella vera regna al suo posto perché quest’ultima possa vivere la vita che in libertà come più le piace.

Questo personaggio di gioco in origine avrebbe dovuto fare la sua apparizione in The Witcher 3 alle isole Skellige ed essere al centro di alcune missioni, ma è stato completamente eliminato per esigenze di trama.

Questo perché la vera Ciri si ritrovasse nel gioco sempre più avvolta nel dilemma se regnare o vivere la vita che più le piace.

Geralt che cucina le uova per Yennefer

Una scena tagliata riguarda l’episodio di The Witcher 3 in cui Yennefer è intenta a cercare un modo per spezzare la maledizione di Uma. Qui in origine doveva esserci una scena completamente renderizzata è resa giocabile, ma poi eliminata all’ultimo minuto prima dell'uscita, in cui Geralt avrebbe cucinato delle uova per Yennefer.

Probabilmente il contesto ridicolo della situazione ha portato la CD Projekt ad eliminare il contenuto poco prima del lancio di The Witcher 3.

La scena è stata comunque diffusa dopo il leak e può essere vista interamente sul canale YouTube FluffyNinjaLlama, nel video che vi proponiamo qui sotto:

Una modifica alla trama centrale di The Witcher 3

Veniamo ad un aspetto della trama principale del gioco che è stato, se non tagliato, ridimensionato notevolmente e cioè la peste che affligge Catriona e che Kiera Metz deve sconfiggere. L’episodio nel gioco così come lo conosciamo ha una rilevanza davvero relativa.

In origine invece la storia della peste a Catriona avrebbe dovuto essere molto più lungain The Witcher 3 ed inserirsi molto di più nella trama centrale con Geralt, Iorweth, Roche, Ves e Thaler che sarebbero stati coinvolti in una serie di missioni al fine di placarla.

La “Bruxa”, un personaggio sparito da The Witcher 3: Wild Hunt e poi recuperato in Blood and Wine

Veniamo ad uno contenuto eliminato da The Witcher 3: Wild Hunt e poi inserito nell’espansione The Witcher 3: Blood and Wine, cioè le Bruxae.

Quando fu lanciato il trailer di The Witcher 3 dal titolo “A Night to Remember” il pubblico rimase molto colpito da una scena in cui Geralt combatteva una danza mortale contro una Bruxa, cioè una specie di vampiro.

I giocatori però rimasero ancora più colpiti dal fatto che quando il gioco fu lanciato di questi personaggi non c’era assoluta traccia.

Gli stessi sono però poi stati inseriti nell’espansione The Witcher 3: Blood and Wine dove hanno un ruolo centrale.

Ancora un vampiro “eliminato” in fase di sviluppo

Se nel videogioco The Witcher 3 la Bruxa è un vampiro donna la storia avrebbe dovuto però avere anche dei vampiri di sesso maschile, e cioè i Mula, una sorta demone che ha anche il potere di poter gironzolare alla luce del sole.

Tuttavia di questo NPC non c’è traccia in The Witcher 3 così come lo conosciamo.

La missione secondaria della “Water Hag” tra i contenuti eliminati da The Witcher 3

Una missione secondaria di The Witcher 3 che è stata eliminata doveva essere intitolata “Whispers Under The Bridge”. L’episodio si sarebbe svolto a White Orchard dove gli abitanti lamentano sussurri inquietanti provenire da un ponte nei pressi del luogo.

Qui sarebbe dovuta iniziare la nostra indagine che portava alla scoperta di una “water hag” (megera) che chiede a Geralt di portarle il marito, ancora in vita, colpevole di averla tradita, in modo che lei possa vendicarsi.

Il finale aveva due opzioni possibili, nel primo Geralt sceglie di condurle il marito, che lei uccide e dopo sparisce. Oppure, Geralt in The Witcher 3 avrebbe potuto combattere contro di lei e sconfiggerla.

Ancora una missione secondaria tra i contenuti tagliati

Ancora una missione secondaria eliminata da The Witcher 3 dal titolo “The Thing in the Attic”. Mentre siamo impegnati a seguire le note di uno stregone magico qui ci ritroviamo in un luogo magico dove Geralt per qualche motivo non ancora chiaro nel tentativo di passare incolume porta con sé dei gatti di cui non è ben chiaro il significato.

The Witcher 3 e la scelta di eliminare “Gli Impiccati”

The Witcher 3 con la sua ambientazione Fantasy trova anche spazio anche per NCP, cioè personaggi secondari con cui non si gioca in prima persona, che provengono dalla dimensione fantastica e infernale.

Un personaggio di questo genere eliminato dal gioco sono “gli impiccati”.

Si tratta di personaggi che fanno parte dei contenuti tagliati e si ispirano ad una leggenda polacca, si tratta di fantasmi di persone impiccate, di loro non vi è più traccia in The Witcher 3, ma questi avrebbero dovuto entrare a far parte della sciarpa di nostri contro cui di volta in volta si imbatte Geralt e che uvcidono il nemico proprio strangolandolo.

Anche il Gwent ha rischiato di essere cancellato da The Witcher 3

E se vi dicessimo che anche il Gwent ha rischiato di far parte dei contenuti tagliati di The Witcher 3?

Uno degli aspetti più belli di The Witcher 3 è la vastità del suo orizzonte, tra cui il Gwent che è il gioco di carte a cui si può giocare liberamente recandosi in alcune taverne. Il gioco in sé ha riscosso così tanta popolarità che si trova anche un’app per smartphone indipendente dal videogioco, dove si può giocare gli uni contro gli altri.

Rafal Jaki uno dei creatori del Gwent insieme a Damien Monnier ha rivelato a GameSpot di come abbiano a lungo lavorato sul mini-gioco fino ad accorgersi quanto tutto era ultimato, che non era per niente divertente. Quando il gioco stava quasi per essere eliminato si sono concessi una seconda chance che è approdata nel bellissimo gioco di carte che tutti conosciamo.