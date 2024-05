Gli appassionati di tennis e contemporaneamente di videogiochi sapranno bene che un certo titolo, molto glorioso, mancava nel panorama delle console da un mucchio di tempo. Ebbene, finalmente è tornato, carico di novità: ecco Top Spin 2K25, quando esce e come sarà.

Top Spin 2K25, un ritorno dopo una lunghissima attesa

Nel campo videoludico il tennis non è mai stato uno sport eccessivamente alla ribalta. Come sappiamo, tra i videogame primeggia il calcio, ma anche altri sport hanno avuto titoli di grande rilievo: motori, basket, football, golf, wrestling.

Racchetta alla mano hanno saputo proliferare alcuni arcade più giocosi, come quelli di Mario o il celebre tennis di Wii Sports. Come impostazioni di gioco serie e realistiche si sono distinte solo due saghe: Virtua Tennis, durato dal 1999 al 2011, e appunto Top Spin, forse il più apprezzato ma anch’esso fermo al 2011.

Ora l’attesa è finita: la casa produttrice 2K si è decisa a sganciare un nuovo capitolo a più di un decennio di distanza. Si chiama Top Spin 2K25 e promette un’esperienza di gioco estremamente aggiornata (il che è anche normale visto il tempo intercorso dall’ultima volta). Ma riuscirà a soddisfare i fan della racchetta?

Le caratteristiche principali di Top Spin 2K25

Nel gioco è innanzitutto possibile creare il proprio tennista personalizzato, per intraprendere una modalità carriera in giro per il mondo e affrontare gli atleti più vincenti del momento e del passato. Ci sono poi partite d’esibizione semplici e una modalità online cross-platform, quindi possibilità di giocare con possessori del titolo su console diverse, il che è un bene. Si sente però la mancanza di modalità di gioco diverse, soprattutto in locale.

Il gameplay è tradizionale ma ricalibrato in meglio, diventa familiare dopo solo pochi momenti di difficoltà, mostrandosi preciso e sfidante, basato su movimenti e tempismo della pressione. Il movimento degli atleti è molto fluido; meno bene si deve invece dire sul loro aspetto, che non è realistico e fedele come in altri titoli sportivi.

A inizio gioco si parte con un roster di 25 campioni, che non è un cattivo numero, ma pesano delle assenze abbastanza gravi: purtroppo non c’è Sinner, stesso discorso per Nadal e Djokovic. In compenso il leggendario McEnroe vi farà da guida nei tutorial, e va molto meglio sul fronte di campi e tornei, perché ci sono praticamente tutte le competizioni e i terreni di gioco necessari a vivere la storia del tennis.

La mancanza di campioni importanti e di modalità di gioco più varie e creative frenerà qualcuno, ma ci auguriamo che in futuro Top Spin 2K25 li metta a disposizione in qualche modo. Non si è parlato ancora di DLC a pagamento, mentre c’è una componente di microtransazioni, seppur non troppo aggressiva: nella carriera si possono acquistare boost di esperienza oppure abbigliamento delle migliori marche sportive.

Top Spin 2K25 è disponibile: data di uscita, prezzi e piattaforme

Nonostante qualche difetto di troppo, siamo sicuri che alcuni fan del tennis non riusciranno a resistere al richiamo della racchetta. Per loro non ci sarà da attendere oltre: il videogioco è già disponibile, poiché è uscito lo scorso 23 aprile 2024.

Il titolo è stato rilasciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, e infine anche per PC. Certo, anche il prezzo di lancio fa da muro perché è abbastanza alto: la versione base costa 60 euro su Steam e 75 euro sugli store di PlayStation e Xbox.

2K è già attiva nel mondo dei titoli sportivi, come nel caso del wrestling di WWE 2K24, tra i migliori videogiochi di recente uscita a marzo 2024. Vedremo se le scelte in fatto di tennis pagheranno nell’immediato o se dovranno cambiare qualcosa tra roster, offerta di modalità ludiche e prezzi.