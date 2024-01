I trailer di videogiochi più visti del 2023, la classifica: trionfa il dominatore assoluto

Il 2023 è stato un anno davvero ricco per i gamer, per ciò che è stato già giocato ma anche per ciò che ci attende. Lo dimostra la classifica dei trailer di videogiochi più visualizzati, con un vincitore per distacco.

Il 2023 non è stato niente male per i videogiocatori più appassionati. Tantissimi giochi interessanti e, allo stesso tempo, tante promesse per futuri titoli ancora più eccitanti: le attese crescono in modo spasmodico.

A dimostrare il crescente interesse, da Gameindustry è arrivata la classifica dei trailer di videogiochi più visti del 2023. Il vincitore, per chi conosce l'ambiente, è quasi scontato. Tra gli altri, ci sono invece parecchie sorprese.

Gacha, multiplayer e single player: c'è varietà

La top ten si apre con uno dei più famosi gacha game, quei titoli gratis ma con una dinamica di "estrazione fortunata" per beccare i personaggi più forti (così spingono a spendere soldi per aggiudicarseli). Poi si amplia a generi ancor più vari. In particolare:

• al decimo posto c'è il promo di Genshin Impact Version 4.1 Feel the Impact , appunto uno dei gacha game più diffusi, che è aumentato di 19,2 milioni di visualizzazioni

• a breve distanza troviamo un celebre multiplayer online, lo sparatutto più famoso di Riot Games. Al 9° posto si piazza il trailer di Valorant Gekko Agent , con 19,5 milioni di visualizzazioni guadagnate

• pochissimo distacco dalla posizione successiva, un single player tutto incentrato su storia, grafica e giocabilità. All'8° posto c'è il Gameplay Reveal di Marvel's Spider-Man 2 , con 19,7 milioni di visualizzazioni guadagnate

• in settima posizione si piazza invece il video Eve Online Explora Las Maravillas, dedicato al recente titolo MMORPG di genere fantascientifico e spaziale, con 24,7 milioni di visualizzazioni aggiunte.

Arrivano le stelle: grandi titoli a centro classifica

La classifica spinge ancor più la popolarità di alcuni celebri videogiochi, mostrando numeri altissimi e tipologie di video anche differenti. Infatti, troviamo:

• al 6° posto si classifica il Call of Duty Modern Warfare 3 Peligro Music Video , appunto un filmato musicale originale realizzato dalla casa produttrice: 20,1 milioni di visualizzazioni guadagnate nel 2023

• al 5° posto uno dei trailer più classici: vi si piazza il trailer di rivelazione di Marathon, nuovo titolo sci-fi direttamente Bungie Studios, creatori di Halo e Destiny. Il video ha guadagnato 20,6 milioni di visualizzazioni

• a ridosso del podio un altro gacha game, l'unico in grado di superare i numeri di Genshin Impact. Al 4° posto c'è il trailer di Honkai Star Rail Bailu, con 23,3 milioni di visualizzazioni aggiuntive.

I trailer di videogiochi più visti in assoluto: il vincitore straccia la concorrenza

Arriviamo a questo punto al podio, composto completamente dai titoli più famosi del mondo. I numeri sono astronomici per un solo anno: Ecco chi si è aggiudicato la medaglia di bronzo, argento e oro:

• al 3° posto si piazza Heartsteel Music Video di League of Legends , uno dei multiplayer online più giocati al mondo. Questo filmato musicale ha accumulato ben 31,1 milioni di visualizzazioni in soli due mesi

• Al 2° posto torna Call of Duty, ma con un elemento più incisivo di un video musicale. Si tratta infatti del Gameplay Reveal di Call of Duty Modern Warfare 3: addirittura 38,5 milioni da agosto a oggi.

Ma il primo posto non è mai stato in discussione, sin dal momento in cui è uscito. Risulta ancor più sorprendente pensando che questo trailer è uscito il 5 dicembre 2023 (e le rilevazioni sono state fatte a fine dicembre). Eppure, ha totalizzato oltre il doppio del secondo posto!

A stravincere la classifica dei trailer di videogiochi più visti nel 2023 è il trailer di GTA 6, con l'enormità di 101 milioni di visualizzazioni nelle prime tre settimane. Non c'è alcun dubbio che l'uscita di GTA 6 sarà l'evento videoludico del prossimo anno, lasciando tutti gli altri indietro con grandissimo distacco.