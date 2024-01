Dopo 39 minuti di gioco un tredicenne finisce il Tetris. Ecco chi è Willis Gibson e come ha fatto a far arrendere un videogioco che va avanti all'infinito.

Un tredicenne finisce il Tetris ed entra nella storia dei videogiochi. Il suo nome è Willis Gibson e mai nessuno, prima d'ora, era riuscito a compiere quest'ardua impresa videoludica. Il giovane ha documentato tutto pubblicando un video sul suo canale YouTube.

Tredicenne finisce il gioco del Tetris: chi è Willis Gibson e come ha sconfitto il gioco

Il gioco del Tetris è uno dei videogiochi più antichi mai creati al mondo, tanto da compiere 40 anni nel 2024. Tra le varie versioni ne è stata prodotta anche una per la console NES (Nintendo Entertainment System), che sarebbe quella a cui ha giocato il giovane Willis Gibson.

Il Tetris è un gioco impossibile da completare, almeno per gli esseri umani, in quanto più si va avanti con i livelli di gioco più i mattoncini scendono ad una velocità quasi ingestibile per gli esseri umani. Prima di Gibson, infatti, a finire il gioco erano stati solo computer o programmi di intelligenza artificiale.

Willis Gibson, a differenza di tanti altri giocatori di Tetris, non ha puntato ad andare sempre più avanti per salire di livello e raggiungere un eventuale livello massimo del gioco, ma ha semplicemente fatto collassare il gioco. La sua tecnica? Ha accumulato punteggi elevatissimi per ogni livello del gioco ed è riuscito a compiere quest'impresa in soli 39 minuti carichi di adrenalina. Gibson è arrivato al livello 157 con un punteggio totale di: 999.999.

La reazione di Willis Gibson

Willis Gibson, noto con lo pseudonimo di Blue Scuti, si è seduto nella cameretta della sua casa a Stillwater in Oklahoma e ha iniziato a giocare con molta serenità. Il suo obiettivo non era di certo quello di far collassare il gioco, ma di battere dei record. Molto silenzioso dall'inizio del video, per 39 minuti si è concentrato solo su quei mattoncini che scendevano ad una velocità sempre maggiore.

Solo verso la fine del video, dopo aver capito che aveva battuto il Tetris, si è lasciato andare utilizzando questa espressione: "Oh my God", che tradotta significa "Oh mio Dio". Willis Gibson non riusciva a credere a ciò che aveva appena fatto ed era rimasto lì, sorridente, a guardare quella schermata bloccata che rappresentava il simbolo della resa del videogioco.

La sua impresa è stat certificata anche da Vince Clemente, presidente del Classic Tetris World Championship, che ha ricordato a tutti che ciò che ha fatto il 13enne:

Non è stato mai fatto da un essere umano fino ad ora.

