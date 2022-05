Attesissimo quest'anno l’arrivo del nuovo PlayStation VR2, la seconda generazione del visore 3D Sony che rivoluzionerà il modo di giocare ed esplorare la realtà virtuale. Le novità che introdurrà il nuovo PS VR2, pensato e progettato esclusivamente per PlayStation 5, sono tante a partire da un maggiore comfort quando lo si indossa, per passare ad un meccanismo di rilevazione dello sguardo e un sistema di vibrazione incorporata. Altra novità saranno i controller di movimento “PlayStation VR2 Sense”, che sostituiranno i vecchi Move della versione originale del PlayStation VR, rivoluzionari in ogni aspetto compresa la forma che diventa sferica. In linea generale l’aspetto del nuovo visore sarà molto simile al vecchio solo più vicino nel design alla PS5 nelle sue forme più arrotondate e nel bianco sgargiante. Vediamo le specifiche tecniche di questo nuovo accessorio per PlayStation 5 e soprattutto quando è prevista la data di uscita e quali sono i rumor sul prezzo. Quali sono le principali novità del visore 3D PlayStation VR2 Come ovvio che sia, il nuovo PlayStation VR2 è progettato e sviluppato per PlayStation 5 e sarà dotato di una grafica 4K HDR (High Dynamic Range fino a 120 fps1). I due schermi OLED del nuovo visore hanno una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio, che a quanto sostiene la Sony dovrebbe migliorare di circa quattro volte la risoluzione rispetto alla vecchia versione del PS VR. Anche il campo visivo è stato migliorato, dove adesso è di circa 110 gradi rispetto ai 100 della versione originale. Altra novità riguarda la presenza di una presa d’aria sul visore che impedisce alle lenti di Fresnel di appannarsi quando si gioca. Una rotella sull’apparecchio permette poi di regolare la distanza tra le lenti così da ridurre la sfocatura. PlayStation VR2 avrà un sistema di rilevamento dello sguardo e vibrazione integrata Un’innovazione rivoluzionaria che porta con sé il nuovo visore 3D PlayStation VR2 è il sistema di rilevamento dello sguardo. Il nuovo visore Sony riesce infatti a rilevare il movimento degli occhi del giocatore in modo automatico rendendo ancora più realistica l’esperienza 3D. Il PS VR2 traccia inoltre i movimenti del corpo tramite quattro telecamere integrate e l’utilizzo dei controller di movimento Sense. In pratica sia lo sguardo che i movimenti del giocatore vengono riprodotti automaticamente senza necessità di una telecamera esterna come accadeva prima. Un’altra grande novità del PlayStation VR2 è la presenza di un sistema di mini vibrazione integrato anche questo al fine di rendere più realistica l’esperienza, ad esempio nella percezione del battito cardiaco dei personaggi di gioco. La Sony promette un’esperienza audio 3D impressionante con il PS VR2 Veniamo all’audio perché anche in questo il PlayStation VR2 è progettato per adattarsi dinamicamente in base alla posizione ed ai movimenti del giocatore. Fornendo un'esperienza più realistica che mai, ad esempio nella percezione dei rumori ambientali durante l’esplorazione. Anche il collegamento del nuovo visore risulta più semplice grazie al cavo singolo, che si inserisce direttamente nella presa frontale della PS5. Quando è prevista la data di uscita del PlayStation VR2 è quale sarà il suo prezzo Per quanto riguarda prezzo e data di uscita al momento la Sony non ha ancora fornito in via ufficiale queste informazioni, né è possibile il preordine del PlayStation VR2. Se diamo uno sguardo ai rumor, si immagina che l’uscita del PS VR2 ci sarà verso la fine del 2022 o al massimo gli inizi del 2023. Per quanto riguarda il prezzo nel 2016 il PlayStation VR originale fu lanciato sui mercati ad un costo di uscita di 399€, che potrebbe essere emulato per la nuova versione, sempre stando ai rumor. Il PlayStation VR2 sarà compatibile con la PlayStation 4? La risposta è secca: NO! La Sony nelle anticipazioni sul nuovo visore 3D è stata chiara su questo punto: il PlayStation VR2 nasce ed è concepito per giocare con la PlayStation 5 e non sarà compatibile con la PlayStation 4. Questo è quello che gli sviluppatori hanno lasciato intendere al CES 2022, quando hanno descritto il PS VR2 come “espressamente per PlayStation 5”. Qui potete visionare il video di presentazione del PlayStation VR2 al CES 2022: Specifiche Tecniche PlayStation VR (Serie CUH-ZVR2) Nome prodotto: PlayStation VR (Serie CUH-ZVR2)

PlayStation VR (Serie CUH-ZVR2) Display: OLED

OLED Risoluzione: 1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080)

1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080) Frequenza di aggiornamento: 90 Hz, 120 Hz

90 Hz, 120 Hz Campo visivo: 100 gradi

100 gradi Microfono integrato

Ingresso cuffie stereo

Sensori: accelerometro, giroscopio

accelerometro, giroscopio Connessione: HDMI, USB Specifiche Tecniche PlayStation VR2 Nome prodotto: PlayStation VR2

PlayStation VR2 Display: OLED

OLED Risoluzione: 2000 x 2040 per occhio

2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento: 90 Hz, 120 Hz

90 Hz, 120 Hz Separazione tra le lenti Regolabile

Campo visivo: 110 gradi

110 gradi Microfono integrato

Ingresso cuffie stereo

Sensori: Sistema di rilevazione di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi); Sensore di prossimità IR

Sistema di rilevazione di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi); Sensore di prossimità IR 4 telecamere incorporate per il rilevamento del visore e del controller Telecamera IR per occhio per il rilevamento dello sguardo

per il rilevamento del visore e del controller Telecamera IR per occhio per il rilevamento dello sguardo Vibrazione del visore

Comunicazione con PS5

USB Tipo-C® Cosa sono i controller di movimento PlayStation VR2 Sense che sostituiranno i vecchi PS Move Altro aspetto rivoluzionario destinato a cambiare le esperienze di gioco saranno i nuovi controller PlayStation VR2 Sense. I vecchi controller di movimento per il PS VR, chiamati Move, che assomigliano nella forma a due microfoni da impugnare verticalmente, saranno infatti sostituiti dai PlayStation VR2 Sense di forma sferica. Modificare la forma si è reso necessario per aumentare la libertà di movimento e rendere l'esperienza di gioco ed esplorazione con il visore quanto mai realistica. I nuovi controller di movimento saranno anche dotati di levette e grilletti adattivi e di un rilevatore tattile delle dita, cioè un sistema che permette al controller di replicare addirittura la gestualità. Il nuovo Horizon Call of the Mountain sarà disponibile per PlayStation VR2 Per quanto riguarda i giochi a disposizione per il futuro, PS VR2 la Sony sul sito ufficiale dà la notizia in anteprima che un nuovo capitolo della saga Horizon è in fase di realizzazione proprio per essere giocato con il nuovo visore. Il titolo, che è ancora in fase di sviluppo, si chiamerà Horizon Call of the Mountain, dove tornerà la nostra eroina dai capelli rossi, Aloy, ma è stato già anticipato che i giocatori vestiranno anche i panni di un personaggio completamente nuovo. Ancora problemi di “motion sickness” con il PlayStation VR2? Veniamo ad un aspetto, anzi piuttosto un problema, che si spera il nuovo PlayStation VR2 riuscirà se non a risolvere almeno a mitigare e che è stato fino adesso uno degli ostacoli principali delle realtà virtuali e dei vari visori 3D: il motion sickness. Per chi non ha mai giocato con il PS VR, molti giocatori, tra cui la sottoscritta, avvertono un senso di forte nausea e disorientamento dopo soli pochi minuti di gioco con il visore, una sensazione che di fatto assomiglia agli effetti del mal di mare o il mal d'auto e che si chiama “motion sickness”, in italiano “chinetosi”. Anche molti utenti che utilizzano il visore Oculus Quest 2, principale rivale del PS VR, riscontrano lo stesso problema. La motion sickness da definizione è un disturbo neurologico causato dalla falsa percezione del movimento che ha il nostro cervello. Cercando di spiegarlo nel modo più semplice possibile, quando usate un visore 3D i vostri occhi percepiscono il movimento, il problema peró è che materialmente il vostro corpo rimane fermo il che manda nei fatti in confusione il cervello e genera quel senso di nausea e stordimento che è il motion sickness.

