Sono diversi gli omaggi all'Italia da parte del mondo videoludico. In questo articolo, vedremo qual è la top 5 e forniremo la lista completa dei videogiochi ambientati in Italia!

È innegabile che l’Italia sia conosciuta in tutto il mondo per la sua incredibile bellezza. Il “Bel Paese” è la patria di diversi monumenti storici, panorami mozzafiato e una cultura inconfondibile che in molti tentano di replicare.

Quindi, non c’è da stupirsi se – insieme a tantissime altre espressioni artistiche – anche il mondo videoludico abbia voluto renderle omaggio ambientando alcuni titoli proprio in quei vicoli, quelle piazze e quei celebri luoghi di interesse storico che caratterizzano lo Stivale.

In questo articolo, vedremo 5 tra i migliori videogames – alcuni moderni, altri meno – ambientati proprio in Italia!

I 5 migliori videogiochi ambientati in Italia

Assassin’s Creed II

Impossibile non menzionare Assassin’s Creed, la celeberrima saga che occupa posizioni privilegiate nel podio dei più apprezzati videogames. Composta da 6 capitoli e diversi spin-off, le ambientazioni di Assassin's Creed sono molto varie, dettagliate e curate con una grafica suggestiva e accattivante.

Il nobile fiorentino Ezio Auditore è il protagonista del secondo capitolo della saga che, a seguito del terribile omicidio della propria famiglia, parte alla ricerca degli assassini.

Proprio questo capitolo è ambientato durante il Rinascimento italiano, nel XV secolo.

A fare da sfondo alle avventure del protagonista due tra le più amate città italiane: Firenze e Venezia. Il giocatore potrà cosi perdersi nel gioco e ammirare nel contempo alcuni monumenti storici come il Canal Grande e il Ponte di Rialto a Venezia, la Basilica di Santa Croce e quella di Santa Maria Novella a Firenze.

Inoltre, durante lo snodarsi degli eventi, Ezio Auditore verrà aiutato da diversi personaggi realmente esistiti durante il XV Secolo.

Gli sviluppatori di Assassin’s Creed hanno lavorato per riprodurre fedelmente le bellezze Italiane, rendendole il più realistiche possibile.

Tomb Raider 2

Lara Croft è uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico dagli anni 90’ ad oggi. I più giovani però non sapranno che – nel celeberrimo Tomb Raider 2, uscito nel 1997 – l’avventuriera si cimenta nel recuperare un antico artefatto, la mitica Spada di Xian, dai poteri strabilianti.

Durante il secondo livello, Lara arriva proprio a Venezia, dove Marco Bartoli, un celebre mafioso (alla faccia degli stereotipi) si è impossessato dell’intera città. Un accenno alla celebre Città delle Gondole compare anche nel quarto livello, in cui figura il Teatro La Fenice.

Gran Turismo 4

Gran Turismo è uno dei titoli di simulazione di guida più celebri della scena videoludica. Oggi, siamo arrivati al 7, ma nel lontano 2004 il videogioco presentava già una grafica estremamente dettagliata per i tempi, e una flotta di automobili che contava oltre 700 unità.

Essendo un gioco monotematico, il focus era sulle corse, tuttavia man mano che si saliva di livello era possibile sbloccare diverse mappe, circuiti e scenari conquistando pian piano diversi trofei.

Le piste, ai tempi, erano in tutto 51, alcune reali altre inventate, tra cui anche percorsi urbani. Ad esempio, quello di Città di Aria era ambientato nelle strade di Assisi, passando per il Tempio di Minerva, o quello di Capri, sulla Costiera Amalfitana.

The Italian Job

The Italian Job è un titolo che ha fatto il suo ingresso nel catalogo disponibile per PlayStation1 nel 2001 e ha tratto ispirazione dall'omonimo film con protagonisti Peter Collinson e Michael Caine.

L’obiettivo, quello di pianificare una rapina leggendaria alla Fiat, reclutando uomini, trovando armi e macchine per poi scappare a tutta velocità tra le Alpi. Il giocatore aveva la possibilità di scegliere tra diverse modalità di gioco, seguendo una storia che partiva da Londra per arrivare a Torino.

Durante il gameplay, sono riconoscibili diversi monumenti storici della bellissima Torino, come Piazza Castello – senza il Palazzo Reale –, la Mole Antonelliana, la Gran Madre, i Murazzi, il Palavela nonché il celeberrimo fiume Po.

Hitman 2: Silent Assassin

Hitman 2: Silent Assassin è un titolo che ha fatto la storia del mondo videoludico.

Il protagonista è un clone creato in un laboratorio Romeno, chiamato semplicemente con il proprio numero di matricola, 47, e identificabile tramite un codice a barre tatuato sulla nuca.

L’obiettivo qui è di guidare 47 nei suoi viaggi alla ricerca di Padre Vittorio, un prete rapito da un gruppo di mafiosi.

Nonostante i tempi – il gioco è del 2022 – la grafica impeccabile permette al giocatore di esplorare San Pietroburgo, la Malesia, l’Afghanistan, il Giappone, l’India e sì, anche l’Italia, in particolare la meravigliosa Sicilia.

È proprio qui che la storia di conclude – in particolare, nella piccola città di Gontranno, dove 47 riesce a uccidere tutte le guardie e a salvare Padre Vittorio.

La lista completa dei videogiochi ambientati in Italia

Naturalmente, quelli che abbiamo visto sono solo alcuni dei titoli videoludici ambientati in Italia. Ecco la lista completa!

Mafia II

Call of Duty 2

Medal Of Honor: Vanguard

Sniper Elite 4

Call of Duty WW2

Hilman 2: Silent Assassin

Father and Son

Uncharted 4

Day Of Defeat

Medal of Honor

Call of Duty WW2

Gioventù Ribelle XX

Overwatch 2

Ryse son of Rome

A Night in the Forum

The Forgotten City

Assetto Corsa

The Town of Light

Call of Duty Vanguard

The Hand of Glory

Journey To Planet Earth

Forza Horizon 2

Steep

Ride 2

Sonic Olympics

The House of the Dead 2

Counter Strike 2

Venetica

Battlefield

