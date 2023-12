Videogiochi annunciati e in uscita nel 2024: ecco il calendario e le date d'uscita

Se ami i videogiochi devi sapere che nel 2024 sono in arrivo moltissime uscite, anche molto attese: ecco il calendario con le date di uscita per ogni titolo.

Il prossimo anno, il 2024, si presenta come un periodo straordinario nel panorama videoludico, promettendo un'entusiasmante ondata di nuovi titoli che abbracciano una vasta gamma di generi e piattaforme. Questo imminente afflusso di giochi offre agli appassionati un motivo in più per attendere con trepidazione il nuovo anno, poiché le anticipazioni suggeriscono un'esperienza di gioco innovativa e coinvolgente. Se sei un appassionato di videogiochi, scopri quali sono i migliori in uscita nel 2024.

Gennaio

• Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series X|S) – 16 gennaio

• Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S) – 18 gennaio

• Another Code: Recollection (Switch) – 19 gennaio

• Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 25 gennaio

• Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 26 gennaio

• Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Serie X|S) – 26 gennaio

Febbraio

• Granblue Fantasy: Relink (PC, PS4, PS5) – 1 febbraio

• Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 2 febbraio

• Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series X|S) – 2 febbraio

• Helldivers 2 (PC, PS5) – 8 febbraio

• Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S) – 14 febbraio

• Mario vs. Donkey Kong (Switch) – 16 febbraio

• Nightingale (PC) – 22 febbraio

• Destiny 2: La forma finale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 27 febbraio

• Final Fantasy VII Rebirth (PS5) – 29 febbraio

Marzo

• Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Serie X|S) – 8 marzo

• Princess Peach: Showtime! (Switch) – 22 marzo

• Earthlock 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Aprile

• Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S) – 23 aprile

Nei primi mesi del 2024

• Cities: Skylines 2 (console)

• Contra: Operation Galuga (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

Per un'estate degna di nota

• Black Myth: Wukong (PC)

• Foamstars (PS4, PS5)

• Hades 2 (PC)

• S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC, Xbox Series X|S)

Per la stagione autunnale

• Luigi’s Mansion 2 HD (Switch)

• Nine Sols (PC, PS4, PS5, Switch)

In attesa di conferma

• 33 Immortals (PC, Xbox Series X|S)

• Anger Foot (Linux, Mac, PC)

• Animal Well (PS5, Switch, PC)

• Ara: History Untold (PC)

• Ark 2 (PC, Xbox Series X|S)

• Avowed (PC, Xbox Series X|S)

• Baby Steps (PC, PS5)

• Bandle Tale: A League of Legends Story (PC, Switch)

• Blue Protocol (PC, PS5, Xbox Series X|S)

• Cat Quest 3 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Concord (PC, PS5)

• Dustborn (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Xbox Series X|S)

• Final Fantasy XIV: Dawntrail (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S)

• Frostpunk 2 (PC)

• Funko Fusion (PC, PS5, Xbox Series X|S)

• Ghost Bike (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• GreedFall 2: The Dying World (PC, PS5)

• Homeworld 3 (PC)

• Hotel Barcelona (Xbox Series X|S)

• Hyper Light Breaker (PC)

• John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5,Xbox Series X|S)

• Killer Klowns From Outer Space: The Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Lightyear Frontier (PC, Xbox Serie X|S)

• Little Kitty, Big City (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Metaphor: ReFantazio (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S)

• Mewgenics (PC)

• Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series X|S)

• MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Neva (PC, PS5, Switch, Xbox Serie X|S)

• Pacific Drive (PC, PS5)

• Paper Mario: Il Portale Millenario (Switch)

• Paper Trail (Android, iOS, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Penny’s Big Breakaway (PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S)

• Pepper Grinder (PC, Switch)

• Replaced (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Rise of the Ronin (PS5)

• SaGa: Emerald Beyond (Android, iOS, PC, PS4, PS5, Switch)

• Senua’s Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Serie X|S)

• South Park: Snow Day! (PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S)

• Spy x Anya: Operation Memories (PC, PS4, PS5, Switch)

• Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series X|S)

• Still Wakes the Deep (PC, PS5, Xbox Series X|S)

• Suikoden 1 e 2 HD Remaster Gate Rune e Dunan Unification Wars (PC, Switch, PS4, Xbox One)

• Test Drive Unlimited Solar Crown (PC, PS5, Xbox Series X|S)

• Thank Goodness You’re Here! (PC, PS5, Switch)

• The Plucky Squire (PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S)

• The Wolf Among Us 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

• Towers of Aghasba (PC, PS5)

Un anno pieno di grandi uscite

Il 2024 si preannuncia come un periodo straordinario per gli amanti dei videogiochi, con un calendario ricco di titoli eclettici pronti a trasportarci in nuovi mondi, sfide entusiasmanti e avventure avvincenti. Con l'avvicinarsi delle date di uscita, l'attesa si fa sempre più intensa, alimentando l'entusiasmo di una community globale di giocatori desiderosi di immergersi nelle esperienze che il futuro ha in serbo.

