Il rinascimento dello sviluppo indipendente: ecco i videogiochi indie più attesi del 2024

Gattini adorabili, indagini inquietanti o avventure soprannaturali? Qualsiasi siano i tuoi gusti in fatto di videogiochi, il sottobosco indie ha sicuramente qualcosa in serbo per te!

L’universo dei videogiochi indie è pronto a un vero e proprio rinascimento nel 2024. Se l’anno trascorso è stato dominato dalle grandi produzioni, forse dovremmo dedicare i prossimi dodici mesi a esplorare il sottobosco dello sviluppo indipendente!

In questo articolo, daremo un’occhiata ai 5 videogiochi indie più attesi del 2024, e tra diversi generi, dinamiche e meccaniche di gioco, ci sarà sicuramente un titolo capace di catturare la tua attenzione!

I videogiochi indie più attesi del 2024

Addentriamoci quindi nella selezione dei 5 giochi indie più attesi del 2024: tra avventure grafiche, enigmi e storie avvincenti e mai banali, vediamo nel 2024 cos’hanno in serbo per noi gli sviluppatori indipendenti!

5. The Gecko Gods

Su PC e Nintendo Switch

Uscita: primavera 2024

Per chi è alla ricerca di un gioco che offra un'esperienza tranquilla e incentrata sui puzzle, The Gecko Gods è un candidato ideale da aggiungere alla propria wishlist. Questo gioco ti immerge nel ruolo di un agilissimo geco, permettendoti di esplorare un'isola avvolta nel mistero.

Utilizzando le abilità uniche del geco, sarai in grado di arrampicarti su scogliere impervie, saltare da cime vertiginose e sì, anche mangiare qualche insetto. La tua missione è salvare un amico e per farlo dovrai risolvere enigmi tra le rovine di un'antica civiltà, oltre a scoprire i segreti e le tradizioni dell'isola.

4. The Mermaid’s Tongue

Su PC, Xbox Series X/S, PS5

Uscita: da confermare nel 2024

The Mermaid's Tongue è l'attesissimo sequel del celebre gioco di investigazione, con omicidi e misteri, uscito nel 2019: 'Tangle Tower', realizzato da SFB Games.

Nel gioco, ritroveremo i benamati protagonisti, il detective Grimoire e la sua assistente Sally, pronti a immergersi in un nuovo caso: l'omicidio di Magnus Mortuga, noto per essere stato il capitano del "sottomarino più strano del mondo".

Il caso si tingerà presto di mistero e di un'aura mistica, aggiungendo ulteriore fascino all'indagine. Nel corso del gioco, avrai l'opportunità di interagire con una vasta gamma di oggetti, che ora sono presentati in un accattivante 3D, e di risolvere enigmi per svelare i segreti che stanno dietro questo intricato omicidio.

3. Hauntii

Su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch

Uscita: da confermare nel 2024

Hauntii si annuncia come un'entusiasmante avventura in arrivo da Moonloop Games, in cui ti troverai a impersonare un fantasma alla ricerca di risposte. La caratteristica che distingue Hauntii è la sua natura di sparatutto a doppia levetta, concepito per essere giocato a un ritmo più riflessivo.

Facendo uso dei controlli twin-stick per eliminare nemici e superare ostacoli, avrai anche la possibilità di possedere vari oggetti del mondo di gioco, utilizzandoli o giocandoci mentre risolvi puzzle nella misteriosa ambientazione nota come Eternity.

Dal punto di vista stilistico, il gioco appare affascinante e leggermente inquietante e il suo concetto originale lo rende un'avventura degna di nota.

2. Little Kitty, Big City

Su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Uscita: da confermare nel 2024

Little Kitty Big City è l’avventura perfetta per gli amanti dei gattini pucciosi! Nei panni di un adorabile micino, trasforma una grande metropoli nel tuo personalissimo parco giochi mentre cerchi di tornare a casa dalla tua famiglia.

Quest’avventura grafica è rilassante, ottima per tenere accesa la mente senza però coinvolgere il giocatore in azioni da cardiopalma e intricati enigmi. L’obiettivo qui è stringere amicizia con altri micini, completare quest in scioltezza tra un sonnellino e l’altro, ma soprattutto divertirsi!

1. Ghost bike

Su PC, Xbox Series X/S, PS5

Data di uscita: da confermare nel 2024

Ghost Bike è la nuova avventura sviluppata da Messhof, creatore di Nidhogg. Assumendo il ruolo di un giovane ciclista di Freehub City, il tuo obiettivo è quello di riportare in auge i Ghost Bikes, leggendari corrieri magici che viaggiavano tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Il gioco offre corse e una varietà di sfide diverse, permettendoti di esplorare quello che viene descritto come un semi-open world.

Con il suo stile fortemente caratterizzato e una trama intrigante, Ghost Bike si presenta come un titolo azione-avventura unico e affascinante.

Altre onorevoli menzioni: ecco i titoli da tenere d'occhio

L’universo indie ha in serbo per noi diversi titoli avvincenti da tenere d’occhio oltre a quelli già menzionati in precedenza. Ce n’è per tutti i gusti: