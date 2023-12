La top 10 dei migliori videogiochi di sempre secondo gli esperti: il numero 3 ti stupirà

Stabilire quali videogiochi siano i "migliori di sempre" è un compito arduo e spesso soggettivo. Tuttavia, la rivista GQ ha recentemente adottato un approccio unico per affrontare questa sfida.

Invece di affidarsi al tradizionale metodo di selezione - dove un ristretto gruppo di giornalisti specializzati decide la classifica - GQ ha optato per un approccio più inclusivo e caotico, coinvolgendo un ampio spettro di esperti del settore.

Sviluppatori, streamer, registi e giornalisti hanno contribuito con le loro personali top ten, dando vita a una classifica diversificata e rappresentativa di varie prospettive nel mondo dei videogiochi.

I migliori videogiochi di sempre: la top 10 secondo gli esperti

La classifica risultante è un vivido ritratto dell'evoluzione e della diversità dei videogiochi. Rappresenta non solo i gusti personali degli esperti, ma anche un riflesso dell'innovazione e dell'importanza storica dei giochi selezionati. Ecco quelli che hanno conquistato un posto nella prestigiosa top 10.

10. Half-Life 2 - 2004

Half-Life 2 non è solo un gioco, ma un pilastro nella storia dei videogiochi. Innovativo nel suo utilizzo degli spazi 3D e nella fisica del gameplay, ha ridefinito il concetto di narrazione interattiva e gameplay coinvolgente.

Anche a distanza di anni, resta un punto di riferimento nel design di giochi e un esempio di come la tecnologia possa elevare la narrazione.

9. Dark Souls - 2011

"Dark Souls" è più di un semplice gioco: è un'esperienza che mette alla prova la resistenza e la determinazione del giocatore. Con il suo mondo intricato e una difficoltà estrema che richiede pazienza e strategia, ha creato un genere a sé stante. La sua influenza si estende ben oltre la sua serie, ispirando un'intera categoria di titoli "souls-like" - tra cui il sensazionale Elden Ring.

8. Portal 2 - 2011

"Portal 2" combina puzzle innovativi con una narrazione intelligente e umoristica. La sua capacità di fondere meccaniche di gioco stimolanti con una storia avvincente e personaggi memorabili lo rende un classico intramontabile. Stephen Merchant, con la sua sceneggiatura, ha contribuito a creare un'esperienza unica nel suo genere.

7. Metal Gear Solid - 1998

"Metal Gear Solid" non è solo un gioco stealth: è una rivoluzione nel modo di raccontare storie nei videogiochi. Con Hideo Kojima al timone, ha ridefinito le possibilità narrative nel medium, influenzando generazioni di giochi e sviluppatori. La sua importanza trascende il gioco stesso, entrando nel regno dell'arte interattiva.

6. Mass Effect 2 - 2010

"Mass Effect 2" si distingue per il suo approccio epico alla narrazione e per la profondità della sua esperienza di gioco. La "Missione Suicida" finale non è solo un climax emozionante: è il culmine di tutte le scelte del giocatore, rendendo ogni partita unica e personale. La serie Mass Effect ha definito cosa significa creare un universo ricco e coinvolgente, che tenga davvero conto di chi è al timone: il giocatore.

5. The Witcher III: Wild Hunt - 2015

"The Witcher III: Wild Hunt" è un trionfo nel genere dei titoli GDR. Con oltre 130 ore di gameplay immersivo, presenta un open world ricco di personaggi memorabili e storie avvincenti. Ogni missione, grande o piccola, è realizzata con un'attenzione ai dettagli che raramente si trova nei giochi di questa scala.

4. Bloodborne - 2015

"Bloodborne" si distingue per il suo combattimento brutale e una trama oscura e complessa. Il lavoro del direttore Hidetaka Miyazaki ha elevato il gioco a un'opera d'arte, con un design unico che lo distingue non solo nella serie Souls, ma nell'intero panorama dei giochi action.

3. Tetris" - 1985

"Tetris" è il classico dei classici. Con un design semplice ma profondamente coinvolgente, ha trascorso decenni conquistando giocatori di tutte le età. La sua presenza nella top 10 testimonia la sua incredibile longevità e l'universalità del suo appeal, nonostante la sua semplicità possa farlo apparire come un puzzle game non particolarmente memorabile.

2. The Last of Us - 2013

"The Last of Us" di Naughty Dog è più di un gioco: è un'esperienza emotiva che ci trasporta nel mondo dei romanzi di Cormac McCarthy, portandoci in un viaggio post-apocalittico che sfida le convenzioni narrative dei videogiochi. Con oltre 32 milioni di copie vendute e una serie televisiva HBO di successo, "The Last of Us" dimostra il potere dei videogiochi come medium di racconto.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 2017

Prevedibile, ma dovuto: in cima alla lista troviamo naturalmente "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", un titolo che non solo ha ridefinito il concetto di open world, ma ha anche cambiato il modo in cui i giocatori interagiscono con il mondo dei videogiochi. La sua vasta mappa, il realismo e la libertà di esplorazione hanno stabilito un nuovo standard per i giochi futuri. La sua eredità continua con l'attesissimo seguito, "Tears of the Kingdom".